Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
REKLAMA
REKLAMA
Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.
- Czerwiec 2026 - kalendarz do druku PDF
- Czerwiec 2026 - święta
- Czerwiec 2026 - ważne dni, daty
- Czerwiec - przysłowia
Czerwiec 2026 - kalendarz do druku PDF
Pobierz darmowy kalendarz miesięczny na czerwiec 2026 r. Posiada oznaczenie najważniejszych dat i miejsce na notatki. W tym miesiącu wypada również niedziela handlowa. Kalendarz czerwiec 2026 »
REKLAMA
REKLAMA
Czerwiec 2026 - święta
Czerwiec ma 30 dni. Zawsze 1. czerwca mamy Dzień Dziecka. Zwykle w tym miesiącu są także dwa święta ustawowo wolne od pracy: Zielone Świątki i Boże Ciało. W tym roku Zielone Świątki wypadły wcześniej - 24 maja. Natomiast Boże Ciało przypada na 4 czerwca - zawsze obchodzone jest w czwartek. To dzień wolny od pracy, po którym pracownicy bardzo często biorą sobie wolne na piątek w celu wydłużenia weekendu (tzw. czerwcówka). Łącznie z weekendami i Bożym Ciałem w czerwcu jest 9 dni wolnych od pracy i 21 dni roboczych.
Czerwiec 2026 - ważne dni, daty
Najważniejsze dni w czerwcu 2026 r. to:
- 1 czerwca 2026 r. (poniedziałek) – Dzień Dziecka, dzień pracy
- 4 czerwca 2026 r. (czwartek) – Boże Ciało, dzień wolny od pracy
- 21 czerwca 2026 r. (niedziela) – pierwszy dzień lata
- 23 czerwca 2026 r. (wtorek) – Dzień Ojca, dzień pracy
- 28 czerwca 2026 r. - niedziela handlowa
Czerwiec - przysłowia
Najbardziej znane przysłowia związane z szóstym miesiącem roku kalendarzowego:
REKLAMA
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
- Mokre Wniebowstąpienie (1 czerwca), tłuste Narodzenie.
- Jaki Medard (8 czerwca) dzień obwieści, takich będzie dni czterdzieści.
- Ze świętą Małgorzatą (10 czerwca) zaczyna się lato.
- Żytko w święty Antoni (13 czerwca) kwiat najtęższy wygoni.
- Na świętego Wita (15 czerwca) zboże zakwita.
- Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
- Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
- Boże Ciało (19 czerwca) pogoda darzy, rok będzie dobry dla gospodarzy.
- Jak kwitnie w czerwcu bób to największy wtedy głód, a kiedy mak to już nie tak.
- Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
- Już Jan (24 czerwca) ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody.
- Czerwiec stały, grudzień doskonały.
- Czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy, pogody często naśladuje.
- Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.
- Chrzest Jana (24 czerwca) w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na przeszkodzie.
- Gdy Piotr z Pawłem (29 czerwca) w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.
- Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA