Strona główna » Kadry » Wiadomości » Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]

Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]

28 maja 2026, 12:00
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Kinga Olszacka
Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.

Czerwiec 2026 - kalendarz do druku PDF

Pobierz darmowy kalendarz miesięczny na czerwiec 2026 r. Posiada oznaczenie najważniejszych dat i miejsce na notatki. W tym miesiącu wypada również niedziela handlowa. Kalendarz czerwiec 2026 »

Czerwiec 2026 - święta

Czerwiec ma 30 dni. Zawsze 1. czerwca mamy Dzień Dziecka. Zwykle w tym miesiącu są także dwa święta ustawowo wolne od pracy: Zielone Świątki i Boże Ciało. W tym roku Zielone Świątki wypadły wcześniej - 24 maja. Natomiast Boże Ciało przypada na 4 czerwca - zawsze obchodzone jest w czwartek. To dzień wolny od pracy, po którym pracownicy bardzo często biorą sobie wolne na piątek w celu wydłużenia weekendu (tzw. czerwcówka). Łącznie z weekendami i Bożym Ciałem w czerwcu jest 9 dni wolnych od pracy i 21 dni roboczych.

Czerwiec 2026 - ważne dni, daty

Najważniejsze dni w czerwcu 2026 r. to:

  • 1 czerwca 2026 r. (poniedziałek) – Dzień Dziecka, dzień pracy
  • 4 czerwca 2026 r. (czwartek) – Boże Ciało, dzień wolny od pracy
  • 21 czerwca 2026 r. (niedziela) – pierwszy dzień lata
  • 23 czerwca 2026 r. (wtorek) – Dzień Ojca, dzień pracy
  • 28 czerwca 2026 r. - niedziela handlowa
Czerwiec - przysłowia

Najbardziej znane przysłowia związane z szóstym miesiącem roku kalendarzowego:

  • Mokre Wniebowstąpienie (1 czerwca), tłuste Narodzenie.
  • Jaki Medard (8 czerwca) dzień obwieści, takich będzie dni czterdzieści.
  • Ze świętą Małgorzatą (10 czerwca) zaczyna się lato.
  • Żytko w święty Antoni (13 czerwca) kwiat najtęższy wygoni.
  • Na świętego Wita (15 czerwca) zboże zakwita.
  • Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
  • Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
  • Boże Ciało (19 czerwca) pogoda darzy, rok będzie dobry dla gospodarzy.
  • Jak kwitnie w czerwcu bób to największy wtedy głód, a kiedy mak to już nie tak.
  • Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
  • Już Jan (24 czerwca) ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody.
  • Czerwiec stały, grudzień doskonały.
  • Czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy, pogody często naśladuje.
  • Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.
  • Chrzest Jana (24 czerwca) w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na przeszkodzie.
  • Gdy Piotr z Pawłem (29 czerwca) w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.
  • Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
Kadry
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
27 maja 2026

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.
Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
27 maja 2026

Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność porządkową pracowników. Jedną z kar porządkowych, które pracodawca może nałożyć na pracownika, jest kara pieniężna. W jakich okolicznościach możliwe jest ukaranie pracownika karą pieniężną?

Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
28 maja 2026

Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.
Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Frekwencja pracowników w biurach rośnie
26 maja 2026

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Wciąż dominuje praca hybrydowa, ale można zauważyć, że frekwencja pracowników w biurach rośnie.
