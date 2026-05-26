Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Tzw. wczasy pod gruszą to dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku pracownika zorganizowanego przez niego we własnym zakresie. Może to być np. wyjazd na zorganizowaną wycieczkę, wyjazd gdzieś „na własną rękę”, bądź po prostu spędzenie urlopu w domu. Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi.

O tym, komu przysługują wczasy pod gruszą decyduje regulamin ZFŚS. Mogą to być:

pracownicy i ich rodziny;

i ich rodziny; emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny;

– byli pracownicy i ich rodziny; inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wczasy pod gruszą?

Żeby skorzystać z wczasów pod gruszą pracownik powinien skorzystać w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Jest to co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wymiar nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, należy określić w regulaminie ZFŚS.

Ile dostaje się pieniędzy za wczasy pod gruszą?

Wysokość dofinansowania do wypoczynku także powinien określać regulamin ZFŚS, przy czym o wysokości przyznanego świadczenia powinny decydować kryteria socjalne, tj. sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika, ustalone np. na podstawie jego oświadczenia. W praktyce oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić. Co do zasady wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej.

Zwykle wczasy pod gruszą wypłaca się przed urlopem wypoczynkowym, tak aby w jego trakcie pracownik miał możliwość skorzystania ze świadczenia.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać wczasy pod gruszą?

Nie każdy pracodawca ma obowiązek wypłacać tzw. wczasy pod gruszą. Świadczenie to mogą wypłacać pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a więc:

prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych , bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,

i , bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu).

ZFŚS tworzą także pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

FAQ

Wczasy pod gruszą – ile

Kwota, jaką można otrzymać w ramach wczasów pod gruszą, nie ma ani minimalnego, ani maksymalnego limitu. Ze względu na konieczność stosowania kryterium socjalnego wysokość świadczenia dla poszczególnych pracowników może być różna.

Wczasy pod gruszą dla kogo

Na wczasy pod gruszą mogą liczyć pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą w budżetówce

Pracodawcy ze sfery budżetowej przyznają wczasy pod gruszą na takich samych zasadach, jak inni pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Oznacza to, że o wysokości świadczeń powinny decydować kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika.

Wczasy pod gruszą wniosek

W celu skorzystania z wczasów pod gruszą pracownik składa do pracodawcy odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach swoich i swojej rodziny. Przepisy nie zawierają wzoru takiego wniosku, więc pracownik musi napisać go samodzielnie.

Wczasy pod gruszą kwota netto

Dofinansowanie do wypoczynku w formie wczasów pod gruszą wypłacone ze środków ZFŚS podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Ponadto, jeżeli pracodawca ze środków ZFŚS dofinansowuje wyłącznie wypoczynek w postaci wczasów pod gruszą, takie świadczenie może być zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej 1000 zł w roku podatkowym.

Wczasy pod gruszą dla emeryta

Emeryci mogą skorzystać z wczasów pod gruszą, jeśli regulamin ZFŚS uwzględnia byłych pracowników danego pracodawcy.

Podstawa prawna: