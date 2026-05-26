Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Działalność socjalna » Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?

Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?

26 maja 2026, 16:12
Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Tzw. wczasy pod gruszą to dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku pracownika zorganizowanego przez niego we własnym zakresie. Może to być np. wyjazd na zorganizowaną wycieczkę, wyjazd gdzieś „na własną rękę”, bądź po prostu spędzenie urlopu w domu. Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi.

O tym, komu przysługują wczasy pod gruszą decyduje regulamin ZFŚS. Mogą to być:

  • pracownicy i ich rodziny;
  • emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny;
  • inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wczasy pod gruszą?

Żeby skorzystać z wczasów pod gruszą pracownik powinien skorzystać w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Jest to co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wymiar nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, należy określić w regulaminie ZFŚS.

Ile dostaje się pieniędzy za wczasy pod gruszą?

Wysokość dofinansowania do wypoczynku także powinien określać regulamin ZFŚS, przy czym o wysokości przyznanego świadczenia powinny decydować kryteria socjalne, tj. sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika, ustalone np. na podstawie jego oświadczenia. W praktyce oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić. Co do zasady wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej.

Zwykle wczasy pod gruszą wypłaca się przed urlopem wypoczynkowym, tak aby w jego trakcie pracownik miał możliwość skorzystania ze świadczenia.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać wczasy pod gruszą?

Nie każdy pracodawca ma obowiązek wypłacać tzw. wczasy pod gruszą. Świadczenie to mogą wypłacać pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a więc:

  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,
  • zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu).

ZFŚS tworzą także pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

FAQ

Wczasy pod gruszą – ile

Kwota, jaką można otrzymać w ramach wczasów pod gruszą, nie ma ani minimalnego, ani maksymalnego limitu. Ze względu na konieczność stosowania kryterium socjalnego wysokość świadczenia dla poszczególnych pracowników może być różna.

Wczasy pod gruszą dla kogo

Na wczasy pod gruszą mogą liczyć pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą w budżetówce

Pracodawcy ze sfery budżetowej przyznają wczasy pod gruszą na takich samych zasadach, jak inni pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Oznacza to, że o wysokości świadczeń powinny decydować kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika.

Wczasy pod gruszą wniosek

W celu skorzystania z wczasów pod gruszą pracownik składa do pracodawcy odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach swoich i swojej rodziny. Przepisy nie zawierają wzoru takiego wniosku, więc pracownik musi napisać go samodzielnie.

Wczasy pod gruszą kwota netto

Dofinansowanie do wypoczynku w formie wczasów pod gruszą wypłacone ze środków ZFŚS podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Ponadto, jeżeli pracodawca ze środków ZFŚS dofinansowuje wyłącznie wypoczynek w postaci wczasów pod gruszą, takie świadczenie może być zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej 1000 zł w roku podatkowym.

Wczasy pod gruszą dla emeryta

Emeryci mogą skorzystać z wczasów pod gruszą, jeśli regulamin ZFŚS uwzględnia byłych pracowników danego pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.)
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
Nawet 2140,68 zł miesięcznie - tyle od 1 czerwca wyniesie zasiłek dla bezrobotnych
Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Frekwencja pracowników w biurach rośnie
26 maja 2026

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Wciąż dominuje praca hybrydowa, ale można zauważyć, że frekwencja pracowników w biurach rośnie.
RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej
26 maja 2026

Rada Ministrów 26 maja 2026 przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – jak się chwali w komunikacie, pierwszej takiej regulacji w historii Polski. Jeśli jesteś muzykiem, aktorem, plastykiem, tancerzem lub twórcą i Twoje średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% płacy minimalnej – państwo będzie dopłacać do składek ZUS i NFZ, uzupełniając je do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to około 62 tys. zawodowych artystów.
Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK? Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
26 maja 2026

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Ustalenie podstawy wpłat do PPK powinno nastąpić na analogicznych zasadach jak określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?

10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
26 maja 2026

Sezon urlopowy 2026 r. już za chwilę. Przygotowaliśmy miniporadnik dla działów kadr i płac, szczególnie początkujących pracowników kadrowych, dotyczący dziesięciu podstawowych obowiązków związanych z urlopami. Co należy zrobić przed sezonem urlopowym?
Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej
26 maja 2026

Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej. Dodatkowo jest mniej ofert pracy. W tym roku trudniej będzie więc o pracę sezonową. Gdzie najchętniej dorabia się w wakacje? Ile można zarobić latem? Nawet do 7500 zł brutto miesięcznie.
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.

9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.
