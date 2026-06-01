W 2027 r. w ZUS orzeczenia bez osobistego stawienia. Badania na odległość. We WZON komisje zaoczne

W 2027 r. w ZUS orzeczenia bez osobistego stawienia. Badania na odległość. We WZON komisje zaoczne

01 czerwca 2026, 14:05
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Shutterstock

Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy będzie można załatwić w formie e-wizyty – postępowanie związane z wydaniem orzeczenia badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujemy się przez Internet, uwierzytelniamy prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiamy z lekarzem.

Według nowych przepisów:

Orzeczenie W ZUS jest wydawane po przeprowadzeniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej oraz po analizie dokumentacji dołączonej do wniosku lub uzupełnionej w prowadzonym postępowaniu.

Powyższe badanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób badania umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.

Zastrzeżenie "jeżeli" oznacza, że e-wizyta jest możliwa po spełnieniu ww. warunków, a nie w każdym przypadku.

Jest też możliwość wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku lub uzupełnionej w prowadzonym postępowaniu – jeżeli umożliwia ona dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.

Ważne

Przed wydaniem orzeczenia dokumentacja dołączona do wniosku może zostać uzupełniona, w szczególności o dokumentację medyczną z przebiegu leczenia i rehabilitacji, opinię lekarza konsultanta lub psychologa, wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej.

Komentarz autorów ustawy nowelizującej:

"W ust. 1 omawianego przepisu określono, że w celu realizacji zadań orzeczniczych lekarze orzecznicy oraz osoby wykonujące samodzielny zawód medyczny wydają orzeczenia. W przepisie tym określono również ogólne zasady wydawania orzeczeń. Zgodnie z ust. 2 lekarz orzecznik będzie związany decyzją organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz ustaleniami starosty o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego. W ust. 3 określono sposoby wydawania orzeczeń, tj. po przeprowadzeniu bezpośredniego badania albo na podstawie dokumentacji medycznej. W ust. 4 uregulowano możliwość uzupełniania dokumentacji medycznej. W ust. 5 określono wydawanie opinii przez lekarza konsultanta i psychologa. W ust. 6 wprowadzono możliwość przeprowadzania badań z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób badania umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie."

We WZON i PZON bez zmian - są komisje zaoczne dla szczególnych przypadków

przepisy pozwalają wydać orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, tzw. w trybie zaocznym. Zasady te określa § 8 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Aby orzeczenie mogło zostać wydane bez udziału osoby orzekanej, muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie:

- w dokumentacji musi znajdować się zaświadczenie lekarskie, z którego jasno wynika, że osoba (lub dziecko) z powodu długotrwałej choroby, która nie rokuje poprawy, nie jest w stanie przyjechać na posiedzenie zespołu.

- lekarz przewodniczący składu orzekającego musi uznać, że zgromadzona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia – czyli że nie trzeba przeprowadzać osobistego badania.

Jeśli oba te warunki są spełnione, orzeczenie może zostać wydane bez obecności osoby zainteresowanej.

Ten tryb nie dotyczy spraw związanych z wydaniem orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które mają już orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

W 2025 i 2026 roku przepisy w tym zakresie nie zostały zmienione. Nie wydano też nowych wytycznych dla zespołów orzekających. Zasady są stosowane tak jak dotychczas.

Komunikat ZUS o zmianach w 2027 r.

Zasady i tryb wydawania orzeczeń

Zostaną wprowadzone jednolite regulacje odnoszące się do zasad i trybu wydawania orzeczeń dla celów ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń należących do właściwości Zakładu oraz dla celów realizacji zadań zleconych Zakładowi na podstawie innych ustaw. W jednym akcie prawnym, tj. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zostały określone regulacje dotyczące postępowania związanego z wydaniem orzeczenia, niezależnie od celu, w którym jest wydawane orzeczenie, tj. dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (np. renty z tytułu niezdolności do pracy) czy dla celów pozaubezpieczeniowych (np. trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego). Zmiany w tym zakresie przyczynią się do przejrzystości regulacji prawnych (wobec aktualnego rozproszenia i różnego brzmienia przepisów w wielu aktach prawnych) oraz do standaryzacji postępowania orzeczniczego we wszystkich rodzajach spraw. Ponadto wprowadzono m.in.:

• jednoosobowe orzekanie. Zarówno orzeczenia wydawane po raz pierwszy, jak i orzeczenia wydawane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy (w związku ze sprzeciwem lub zarzutem wadliwości) – co do zasady będą wydawane jednoosobowo. Obecnie jednoosobowo orzeczenia wydawane są przez lekarzy orzeczników, natomiast sprzeciwy i zarzuty wadliwości od orzeczeń lekarzy orzeczników rozpatrywane są przez komisje lekarskie działające w składzie 3 lekarzy specjalistów. Po zmianach również w przypadku wniesienia sprzeciwu lub zarzutu wadliwości od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika albo przez specjalistę wykonującego samodzielny zawód medyczny (pielęgniarkę, pielęgniarza, fizjoterapeutę) sprawa będzie kierowana do ponownego rozpatrzenia przez lekarza orzecznika (działającego jednoosobowo). W sprawach szczególnie skomplikowanych – w przypadku ponownego rozpatrywania sprawy w związku ze sprzeciwem lub zarzutem wadliwości orzeczenia – będzie istniała możliwość skierowania sprawy do rozpatrzenia przez trzech lekarzy orzeczników orzekających łącznie;

• e-wizyty – postępowanie związane z wydaniem orzeczenia badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

• orzeczenia wydawane w postaci dokumentu elektronicznego. Określono również nowe sposoby doręczenia orzeczenia – doręczenie dokumentu elektronicznego albo wydruku orzeczenia, jeśli doręczenie orzeczenia w postaci dokumentu elektronicznego nie jest możliwe albo na żądanie osoby zainteresowanej;

• maksymalne terminy na wydanie orzeczenia (30 dni) oraz możliwość wniesienia ponaglenia przez osobę zainteresowaną w przypadku przekroczenia tego terminu;

• uszczegółowione zasady dostępu Zakładu do dokumentacji medycznej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Określono obowiązki tych podmiotów w tym zakresie, utworzono katalog form, w jakich dokumentacja może zostać udostępniona, oraz termin, w jakim podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany udostępnić dokumentację medyczną (14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie dokumentacji);

• doprecyzowane i uszczegółowione regulacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zwierzchniego nadzoru Prezesa Zakładu nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego, w tym jednoznaczne określenie skutków działań podejmowanych w związku z postępowaniem prowadzonym we wskazanym trybie nadzoru oraz obowiązków informacyjnych.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON?
01 cze 2026

Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON? Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie przedsiębiorcy zobowiązanego do zwrotu ogromnej sumy środków otrzymanych z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.
Inspektor jako quasisąd. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i ich wpływ na modele zatrudnienia oraz ryzyko pracodawców
01 cze 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najważniejszych zmian w praktyce stosowania prawa pracy w ostatnich latach. Z perspektywy menedżerów HR nie jest to jedynie korekta przepisów, lecz zmiana podejścia organu kontrolnego, która wpłynie na sposób projektowania modeli zatrudnienia, zarządzania ryzykiem oraz relacje z osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak te zmiany przełożą się na codzienną praktykę działów HR i poziom ryzyka po stronie pracodawców?
6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?
01 cze 2026

6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.

Mediacja w sprawach o mobbing. Rozwiązanie konfliktu czy elegancka iluzja sprawiedliwości?
01 cze 2026

Mediacja uchodzi za szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów w miejscu pracy. Czy jednak sprawdza się również tam, gdzie problemem nie jest zwykły konflikt, lecz mobbing? W relacji naznaczonej presją i nierównowagą stron granica między realnym rozwiązaniem a pozorem sprawiedliwości bywa wyjątkowo cienka.
Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty", człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]
30 maja 2026

Jak idealny dział HR będzie wyglądał za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, a człowiek od nadawania jej sensu? Jakie stanowiska zostaną zastąpione, a kto może spać spokojnie? Oto druga część wywiadu "Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach". Na nasze pytania odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach [wywiad]
29 maja 2026

Od administracji do strategicznego wywiadu czyli jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach. Jakie błędy we wdrażaniu AI zdarzają się niezwykle powszechnie? W jakiej fazie rewolucji AI jesteśmy obecnie? Jak ewoluuje tradycyjne CV? Na nasze pytania w pierwszej części wywiadu odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie
29 maja 2026

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.

Sąd: Pracodawca nie może zwolnić jak wcześniej tolerował
31 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo. Pracownik nie wysyłał raportów. Jest jasne, że był to jego obowiązek. Firma to tolerowała. I nagle przypomnieli sobie
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
