Ile dni zwolnienia lekarskiego na dziecko można mieć w ciągu roku?

Na opiekę nad chorym dzieckiem rodzic otrzymuje zwolnienie lekarskie. Ile dni w ciągu roku przysługuje? Ile płatne jest zwolnienie na dziecko? Do ilu lat dziecka jest wystawiane? Co w przypadku, gdy drugi rodzic nie pracuje?

rozwiń >

Ile płatne jest zwolnienie lekarskie na dziecko?

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie na dziecko, należy odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. Kto płaci za czas zwolnienia lekarskiego na dziecko? Zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku wypłaca ZUS. Przy stałym wynagrodzeniu będzie to 80% wynagrodzenia pracownika.

REKLAMA

REKLAMA

Ile dni zwolnienia lekarskiego na dziecko w ciągu roku?

Liczba dni zwolnienia lekarskiego na dziecko jest ograniczona. Jak długo można przebywać na zwolnieniu w przypadku chorego dziecka? Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa limit l4 na chore dziecko do 14 lat wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Należy podkreślić, iż limity zasiłku opiekuńczego nie rosną wraz z większą liczbą dzieci czy innych członków rodziny. Gdy matka ma trójkę dzieci, na wszystkie te dzieci ma w sumie 60 dni (a nie 180) zwolnienia lekarskiego w ciągu roku.

Co istotne, zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Oznacza to, że jeśli jedna osoba korzysta ze zwolnień na dziecko oraz zwolnień na opiekę nad innymi członkami rodziny, łącznie nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Ważne Limit 60 dni zwolnienia lekarskiego na dziecko dotyczy również dziecka do 8 lat w trzech przypadkach: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zwolnienie lekarskie na dziecko - do ilu lat dziecka?

Gdy małe dziecko choruje, wymaga opieki rodzica. Kiedy z powodu choroby nie może chodzić do żłobka, przedszkola, szkoły czy inna osoba nie może się nim zajmować (np. niania), lekarz wystawia zwolnienie lekarskie dla rodzica dziecka. Zwolnienie stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Do ilu lat dziecka lekarz może wystawić l4?

REKLAMA

Ważne Zwolnienie lekarskie można otrzymać na dziecko własne, dziecko małżonka, przysposobione (adopcja) oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Choroba dziecka powyżej 14 lat

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również na opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Do tych członków rodziny zalicza się następujące osoby:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

mąż lub żona,

matka lub ojciec,

rodzic dziecka,

ojczym lub macocha,

teść lub teściowa,

dziadek lub babcia,

wnuk lub wnuczka,

siostra lub brat oraz

dzieci w wieku powyżej 14 lat.

Warunkiem dla otrzymania zwolnienia lekarskiego na dziecko powyżej 14 lat jest pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. W przypadku zwolnienia lekarskiego na innego członka rodziny lub dziecko powyżej 14 lat można maksymalnie wykorzystać 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejny rok.

Przykład Matka poszła do lekarza z córką w wieku 16 lat, która mieszka z nią, jest przez nią utrzymywana i wychowywana. Okazało się, że dziewczyna jest chora na grypę i musi pozostać w domu. Czy matka otrzyma zwolnienie lekarskie na dziecko? Tak. Choroba dziecka w wieku 16 lat uprawnia do wystawienia przez lekarza zwolnienia lekarskiego na dziecko, jeśli pozostaje ono we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną w całym okresie sprawowania opieki.

Zwolnienie na dziecko niepełnosprawne

W przypadku zwolnienia lekarskiego na dziecko niepełnosprawne wiek dziecka został wydłużony. Zasiłek opiekuńczy za czas zwolnienia lekarskiego przysługuje z tytułu osobistego sprawowania opieki nad:

chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat; dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

W opisanych wyżej sytuacjach limit l4 na dziecko niepełnosprawne wynosi 30 dni w roku kalendarzowym.

L4 na chore dziecko, gdy drugi rodzic nie pracuje?

Przepisy prawne nie przewidują sytuacji, kiedy rodzice chorego dziecka przebywają jedocześnie na zwolnieniu na dziecko. W świetle art. 34 ustawy L4 na chore dziecko nie przysługuje, kiedy drugi rodzic, a nawet inny członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, może sprawować opiekę nad dzieckiem. Wyjątkiem jest opieka nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. W tym przypadku pomimo obecności innej osoby do opieki, rodzic otrzyma zwolnienie i zasiłek opiekuńczy na dziecko.

Ważne Pomimo obecności niektórych osób w domu, uważa się, że opieka nad dzieckiem nie może być przez nich sprawowana, gdy jest to osoba: całkowicie niezdolna do pracy,

chora,

niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,

prowadząca gospodarstwo rolne,

będąca pracownikiem odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,

prowadząca działalność pozarolniczą, który nie może dowolnie regulować swojego czasu pracy,

niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów prawa, jeżeli odmawia tej opieki.

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica

Co do zasady zwolnienie lekarskie na dziecko nie przerywa urlopu wypoczynkowego. Rodzic może sprawować opiekę nad chorym dzieckiem, będąc jednocześnie na urlopie. Za czas urlopu przysługuje 100% wynagrodzenia.

To samo dotyczy sytuacji, gdy drugi rodzic przebywa na urlopie wypoczynkowym i jest na miejscu (a nie np. na wakacjach za granicą). Powinien więc zaopiekować się dzieckiem na czas choroby.

Na wniosek pracownika pracodawca może pozostałą część urlopu przenieść na termin późniejszy, ale nie ma takiego obowiązku.