REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Informatyzacja » Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]

Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 maja 2026, 10:44
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
hr przyszłość AI sztuczna inteligencja automatyzacja
Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak idealny dział HR będzie wyglądał za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, a człowiek od nadawania jej sensu? Jakie stanowiska zostaną zastąpione, a kto może spać spokojnie? Oto druga część wywiadu "Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach". Na nasze pytania odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.

Duże zmiany w liście płac

Redaktorka infor.pl, Emilia Panufnik: Lista płac przechodzi dynamiczne zmiany. Jak dziś wygląda transformacja w tym obszarze?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju: Obszar payrollu kurczowo trzyma się cyfrowego przyspieszenia, napędzanego zarówno nowymi technologiami, jak i rosnącymi wymaganiami rynkowymi. Z badania ADP „Potencjał płac w 2026: Global Payroll Survey” – przeprowadzonego wśród ponad 1800 dyrektorów i menedżerów HR z 20 krajów – wynika, że priorytety dużych organizacji są dziś jasne. To przede wszystkim wdrożenie AI w procesach płacowych, optymalizacja kosztów, poprawa efektywności operacyjnej oraz zwiększenie jawności wynagrodzeń. Aby ten proces przebiegł płynnie, firmy stawiają na kilka kluczowych dźwigni: głębszą integrację systemów płacowych z innymi narzędziami biznesowymi, poprawę doświadczeń pracowników, zapewnienie zgodności z przepisami w czasie rzeczywistym oraz szybsze raportowanie danych.

Dominique Rodier MAN

Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju

Źródło zewnętrzne

W jaki sposób technologia wspiera te procesy w codziennej praktyce?

U podstaw tych zmian leży automatyzacja zadań rutynowych i kompleksowe łączenie procesów – od początku do końca. Do tego dążymy. Narzędzia ADP, agent „Payroll Variance” oraz aplikacja „ACE” automatycznie wychwytują anomalie w danych płacowych, wskazują potencjalne błędy i sugerują zespołom HR działania naprawcze. Tego typu innowacje pozwalają zaoszczędzić cenny czas, a specjaliści ds. płac mogą skupić się na zadaniach o wyższej wartości strategicznej.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Wrażliwe dane w HR - ryzyko cyberataków

Działy HR operują na jednych z najbardziej wrażliwych danych w firmach. Czy dynamiczny rozwój AI potęguje ryzyko cyberataków w tym obszarze?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sztuczna inteligencja bez wątpienia redefiniuje architekturę cyberbezpieczeństwa, ale nie jest głównym źródłem zagrożeń. Kluczowym wyzwaniem pozostaje to, jak organizacje zarządzają potężnymi wolumenami danych pracowniczych i biznesowych oraz jak je chronią – zwłaszcza w obrębie systemów płacowych. Menedżerowie odpowiedzialni za payroll doskonale zdają sobie sprawę ze skali ryzyka, dlatego ochrona informacji to dla nich absolutny priorytet.

Firmy coraz mocniej inwestują w rygorystyczne polityki bezpieczeństwa, zaawansowane zabezpieczenia oraz plany ciągłości działania. Efekt? Zespoły płacowe ściśle współpracują dziś z działami IT i Security, wspólnie budując odporność. Tak samo robimy to w ADP: nasz model Privacy-by-Design gwarantuje, że ochrona danych jest integrowana już na najwcześniejszych etapach tworzenia algorytmów.

Co w takim razie realnie zmienia pojawienie się AI w kontekście ochrony danych?

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Wraz z popularyzacją sztucznej inteligencji, podejście do cyberbezpieczeństwa staje się bardziej uporządkowane i proaktywne. Dziś sukces zależy od trzech filarów: wzmacniania ładu korporacyjnego (governance), wyboru zaufanych partnerów technologicznych z bogatym doświadczeniem w ochronie danych oraz wdrażania procedur bezpieczeństwa na każdym poziomie infrastruktury HR.

Całkowita automatyzacja procesów płacowych

Skoro systemy są coraz bezpieczniejsze i bardziej autonomiczne, to czy w dużych organizacjach możliwa jest już całkowita automatyzacja procesów płacowych?

Pełna automatyzacja payrollu w międzynarodowych korporacjach to wciąż scenariusz mało prawdopodobny. Nie oznacza to jednak, że technologia stoi w miejscu. Już teraz algorytmy doskonale radzą sobie z przewidywaniem ryzyk regulacyjnych czy wczesnym wykrywaniem i proaktywną korektą błędów. W praktyce technologia wykonuje dziś „czarną robotę” – automatyzuje powtarzalne procesy i winduje efektywność.

Skoro algorytmy robią to tak dobrze, to dlaczego człowiek w tym procesie wciąż jest niezastąpiony?

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Takim obszarem wymagającym kontroli człowieka są przepisy prawa pracy i podatkowego, które zmieniają się dynamicznie i różnią w zależności od kraju. W dodatku podlegają interpretacjom ekspertów, czasem sytuację zmieniają wyroki sądów i głośne precedensy. To wymaga ludzkiej wiedzy, interpretacji i kontekstowego myślenia. Nadzór eksperta jest też niezbędny, by zagwarantować bezbłędność naliczeń oraz budować zaufanie do systemów płacowych. Ponadto kwestie etyczne, polityki wewnętrzne czy tak wrażliwe obszary jak luki płacowe, wciąż wymagają ludzkiego oka. To człowiek pozostaje kluczowy w zarządzaniu ryzykiem i dbaniu o to, by system działał z korzyścią dla ludzi.

Stanowiska HR, które zostaną zautomatyzowane

Spójrzmy szerzej na rynek pracy. Które stanowiska w HR są najbardziej podatne na automatyzację, a którzy specjaliści mogą spać spokojnie?

Sztuczna inteligencja najszybciej przejmie role oparte na powtarzalnych procesach, sztywnych procedurach i administracyjnej koordynacji. Do 2030 roku zaawansowane algorytmy będą w stanie samodzielnie obsłużyć lwią część wstępnej selekcji CV, umawiania rozmów rekrutacyjnych, wsparcia payrollu, raportowania, administracji onboardingu czy pierwszej linii wsparcia (HR Helpdesk).

Czy to oznacza, że AI ostatecznie wygryzie ludzi z branży?

Prawdziwe pytanie nie brzmi: „Czy AI wygryzie ludzi z HR?”. Powinniśmy raczej zapytać, które obszary HR generują unikalną, czysto ludzką wartość. Specjaliści, którzy mogą spać spokojnie, to architekci kultury organizacyjnej, liderzy transformacji, osoby zarządzające kryzysami i skomplikowanymi procesami, a także ci, którzy budują zaufanie i pomagają pracownikom przechodzić przez zmiany. Mówiąc najprościej: AI zastąpi HR w zadaniach o charakterze operacyjnym i czysto transakcyjnym, stając się jednocześnie turbodoładowaniem dla HR-u strategicznego. Przyszłość tego zawodu należy do liderów, którzy potrafią płynnie łączyć analitykę danych z empatią i inteligencją emocjonalną.

Ważne

AI zastąpi HR w zadaniach o charakterze operacyjnym i czysto transakcyjnym, stając się jednocześnie turbodoładowaniem dla HR-u strategicznego. Przyszłość tego zawodu należy do liderów, którzy potrafią płynnie łączyć analitykę danych z empatią i inteligencją emocjonalną.

Idealny dział HR za 10 lat

Jak w takim razie wyobraża Pan sobie idealny dział HR za 10 lat?

Będzie to struktura prawdziwie hybrydowa. Ekosystem, w którym technologia zarządza złożonością, a człowiek nadaje jej sens. Algorytmy przejmą na siebie ciężar administracji, zaawansowanej analityki, prognozowania zapotrzebowania na kompetencje, a także personalizacji ścieżek rozwoju czy masowego dopasowywania talentów ludzkich do ról w organizacji.

W tym świecie specjaliści HR skupią się na obszarach, w których cyfrowi asystenci nie są autentyczni. Mówimy tu o budowaniu głębokich relacji, empatii, etycznym osądzie, rozwiązywaniu skomplikowanych konfliktów oraz kształtowaniu angażującej kultury liderów. Eksperci HR przestaną być postrzegani jako administratorzy w firmie. Staną się architektami transformacji biznesowej, wewnętrznymi coachami i strategami kapitału ludzkiego. W świecie zdominowanym przez AI ostateczną przewagą konkurencyjną nie będzie bowiem sama technologia. Będzie nią umiejętność zachowania głęboko ludzkiego oblicza organizacji przy jednoczesnym wykorzystaniu potęgi technologicznego skalowania.

Bardzo dziękuję a wyczerpującą rozmowę.

Zobacz również:
Powiązane
Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]
Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]
Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania [WYWIAD]
Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania [WYWIAD]
Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]
30 maja 2026

Jak idealny dział HR będzie wyglądał za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, a człowiek od nadawania jej sensu? Jakie stanowiska zostaną zastąpione, a kto może spać spokojnie? Oto druga część wywiadu "Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach". Na nasze pytania odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach [wywiad]
29 maja 2026

Od administracji do strategicznego wywiadu czyli jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach. Jakie błędy we wdrażaniu AI zdarzają się niezwykle powszechnie? W jakiej fazie rewolucji AI jesteśmy obecnie? Jak ewoluuje tradycyjne CV? Na nasze pytania w pierwszej części wywiadu odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie
29 maja 2026

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.
Sąd a zwolnienie pracownika za niewysyłanie raportów. Przez 4 lata. Ważne. Czy pracodawca tolerował 4 lata
30 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo. Pracownik nie wysyłał raportów. Jest jasne, że był to jego obowiązek. Firma to tolerowała. I nagle przypomnieli sobie

REKLAMA

Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.

REKLAMA

Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA