Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Odprawy » Odprawa emerytalna lub rentowa. Komu przysługuje i od czego zależy jej wysokość?

Odprawa emerytalna lub rentowa. Komu przysługuje i od czego zależy jej wysokość?

03 maja 2026, 04:00
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
odprawa emerytalna rentowa emerytalno-rentowa senior skarbówka pit ZUS składki emerytura renta
Prawo do odprawy emerytalnej lub rentowej mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, a także wyboru. Wysokość tego świadczenia nie jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Pracownik otrzyma odprawę z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę tylko raz.

Warunki nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, przy czym jego stosunek pracy musi ustać w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Zatem do uzyskania odprawy muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

  • w dniu ustania stosunku pracy pracownik spełnia warunki uprawniające do emerytury lub renty,
  • doszło do ustania stosunku pracy i przejścia na rentę lub emeryturę rozumianego jako zmiana statusu prawnego pracownika z pracownika na osobę pobierającą określone świadczenie,
  • zachodzi związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę albo emeryturę.

Odprawa emerytalno-rentowa jest jednorazowa i dlatego pracownik nie nabędzie prawa do tego świadczenia po ponownym zatrudnieniu się. Pracownik nie ma prawa do odprawy także wtedy, gdy otrzymał odprawę rentową, a następnie przeszedł na emeryturę.

Konieczność rozwiązania stosunku pracy

Dla uzyskania prawa do odprawy emerytalno-rentowej nie ma znaczenia, z czyjej inicjatywy ani w jakim trybie został rozwiązany stosunek pracy. Odprawa nie zależy też ani od charakteru umowy o pracę, ani od stażu pracy u danego pracodawcy.

W razie zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy, w celu uzyskania odprawy pracownik musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Odprawa będzie wówczas przysługiwać od każdego pracodawcy.

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej

Kodeks pracy określa, że wysokość tej odprawy pieniężnej odpowiada co najmniej wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Nie ma przeszkód, aby wysokość odprawy emerytalno-rentowej zwiększyć np. w regulaminach wynagradzania czy układach zbiorowych pracy. Do ustalania wysokości odprawy emerytalno-rentowej należy posługiwać się zasadami stosowanymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przepisy prawa pracy uprawniają niektóre grupy zawodowe do odprawy emerytalno-rentowej w wyższej wysokości. Są to przykładowo:

  • pracownicy urzędów państwowych – przysługuje im odprawa w wysokości dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od stażu pracy,
  • członkowie korpusu służby cywilnej – przysługuje im odprawa w wysokości trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od stażu pracy,
  • pracownicy samorządowi – przysługuje im odprawa w wysokości dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od stażu pracy,
  • nauczyciele – przysługuje im odprawa w wysokości dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od okresów zatrudnienia,
  • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy – przysługuje im odprawa w wysokości jedno-, dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia w zależności od okresu zatrudnienia.

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalno-rentową?

Odprawa emerytalno-rentowa staje się wymagalna od dnia rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Zasada ta obowiązuje zarówno wówczas, gdy decyzja o przyznaniu emerytury lub renty została wydana w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego rozwiązaniu.

Pracownik powinien otrzymać odprawę emerytalno-rentową w ostatnim dniu zatrudnienia. W sytuacji gdy prawo do świadczenia emerytalno-rentowego jest nabywane jakiś czas po ustaniu stosunku pracy (np. po okresie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego już po zakończeniu zatrudnienia), dopuszczalna jest wypłata odprawy po rozwiązaniu umowy o pracę.

Oskładkowanie i opodatkowanie odprawy emerytalnej lub rentowej

Odprawa pieniężna przysługująca w związku z przejściem na emeryturę lub rentę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Odprawa nie podlega też składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Niestety, odprawa emerytalno-rentowa nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracodawca musi od niej obliczyć i odprowadzić zaliczkę, identycznie jak w przypadku wynagrodzenia za pracę.

Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury
Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie"
Kadry
2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
02 maja 2026

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?
Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.

Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem
30 kwi 2026

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.
Alarm w polskich firmach: obce służby infiltrują organizacje przez fałszywych pracowników. Rząd wydał pilne ostrzeżenie i instruktaż
02 maja 2026

Brzmi jak z filmu, ale to nie żart: obce służby infiltrują polskie firmy, podszywając się pod kandydatów do pracy. Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa wydał pilną rekomendację dla działów HR. Takie mamy czasy, że teraz każdy rekruter musi wiedzieć, jak rozpoznać szpiega i na co uważać. Stawka: bezpieczeństwo państwa i wrażliwe dane firm.
