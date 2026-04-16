REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Kadry » Wiadomości » Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?

Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 13:45
Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to szansa na wyższe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Uprawnieni mogą otrzymać nawet 2704,71 zł brutto miesięcznie więcej. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić.

Komu przysługuje dodatek dopełniający

Dodatek dopełniający to świadczenie będące wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Ma na celu zapewnić im większą stabilność finansową przy ograniczonych możliwościach samodzielnego zarobkowania.

REKLAMA

REKLAMA

Do uzyskania dodatku dopełniającego konieczne jest jednoczesne spełnianie dwóch warunków:

  • posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji oraz
  • pobieranie renty socjalnej.

Kto otrzyma rentę socjalną

Przypomnijmy, że renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Całkowicie niezdolnymi do pracy są osoby, które utraciły możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak poruszanie się, samoobsługa i komunikacja.

REKLAMA

Jak uzyskać dodatek dopełniający

Osoba pobierająca rentę socjalną może uzyskać dodatek dopełniający po złożeniu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wniosku o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Formularz EDD-SOC jest dostępny na stronie ZUS. Można go także dostać w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS,
  • sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9 (wystawionego nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku),
  • dokumentacji medycznej i innych dokumentów, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji (np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej).

Dokumenty można złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego lub przez PUE/e-ZUS, w postaci dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem formularza POG (pismo ogólne do ZUS).

Wysokość dodatku dopełniającego

Kwota dodatku dopełniającego jest corocznie waloryzowana w marcu. Od 1 marca 2026 r. świadczenie przysługuje w wysokości 2704,71 zł brutto.

Dodatek dopełniający wypłacany jest wraz z rentą socjalną. Łączna kwota tych świadczeń wynosi 4683,20 zł brutto. Od tej kwoty ZUS pobiera składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy.

Prawo do dodatku dopełniającego może zostać zawieszone lub dodatek ten zostanie zmniejszony w zależności od osiąganego przychodu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 377)
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA