Dodatek dopełniający do renty socjalnej to szansa na wyższe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Uprawnieni mogą otrzymać nawet 2704,71 zł brutto miesięcznie więcej. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić.

Dodatek dopełniający to świadczenie będące wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Ma na celu zapewnić im większą stabilność finansową przy ograniczonych możliwościach samodzielnego zarobkowania.

REKLAMA

REKLAMA

Do uzyskania dodatku dopełniającego konieczne jest jednoczesne spełnianie dwóch warunków:

posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji oraz

oraz pobieranie renty socjalnej.

Kto otrzyma rentę socjalną

Przypomnijmy, że renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 roku życia,

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,

w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Całkowicie niezdolnymi do pracy są osoby, które utraciły możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak poruszanie się, samoobsługa i komunikacja.

REKLAMA

Osoba pobierająca rentę socjalną może uzyskać dodatek dopełniający po złożeniu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

. Formularz EDD-SOC jest dostępny na stronie ZUS. Można go także dostać w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9 (wystawionego nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku),

OL-9 (wystawionego nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku), dokumentacji medycznej i innych dokumentów, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji (np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej).

Dokumenty można złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego lub przez PUE/e-ZUS, w postaci dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem formularza POG (pismo ogólne do ZUS).

Wysokość dodatku dopełniającego

Kwota dodatku dopełniającego jest corocznie waloryzowana w marcu. Od 1 marca 2026 r. świadczenie przysługuje w wysokości 2704,71 zł brutto.

Dodatek dopełniający wypłacany jest wraz z rentą socjalną. Łączna kwota tych świadczeń wynosi 4683,20 zł brutto. Od tej kwoty ZUS pobiera składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy.

Prawo do dodatku dopełniającego może zostać zawieszone lub dodatek ten zostanie zmniejszony w zależności od osiąganego przychodu.

Podstawa prawna: