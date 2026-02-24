REKLAMA

Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie

Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie

24 lutego 2026, 09:23
Północna Izba Gospodarcza
wojna w Ukrainie skutki dla polski konsekwencje
Wojna w Ukrainie - skutki dla Polski, konsekwencje dla logistyki, budownictwa, rynku pracy
Shutterstock

Dynamiczny odpływ pracowników był szczególnie zauważalny w budownictwie. Z drugiej strony mieliśmy nadmiar pracownic na polskim rynku pracy. To jedne z najbardziej zauważalnych skutków wojny w Ukrainie. Co działo się w logistyce i budownictwie?

Skutki wojny w Ukrainie dla Polski

Cztery lata pełnoprawnej wojny w Ukrainie. Czy od tego momentu sytuacja geopolityczna się uspokoiła? Czy negatywne konsekwencje wojny w gospodarce nie są już odczuwalne? Eksperci nie mają wątpliwości, że trudno porównywać rok 2022 z 2026, ale nadal jest wrażenie, że wojna zmienia naszą gospodarkę. – Nikt nie pomyślałby, że ten konflikt będzie tak rozłożony w czasie. To już cztery lata heroicznej walki o utrzymanie naszego europejskiego porządku, by nie poddać się imperialistycznym wpływom Rosji. Dla wielu branż wojna przyniosła zasadnicze zmiany. Przede wszystkim mowa o transporcie, spedycji, logistyce, rolnictwie i handlu. Wielkie zmiany przyszły także w budownictwie i na rynku pracy – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Wojna w Ukrainie a polski rynek pracy

W 2026 roku sytuacja wygląda już nieco inaczej, a zmiany, które należało interwerncyjnie opanować w 2022 roku dzisiaj nie są już palącym problemem. Mowa m.in. o odpływie mężczyzn z polskiego rynku pracy, czy nadmiarze Pań, które znalazły się na naszym rynku pracy. Pierwsze miesiące wojny w Ukrainie przyniosły szereg trudnych do opanowania zmian i ten czas wspominany jest jako czas trudny nie tylko ze względu na zagrożenie geopolityczne.

Konsekwencje gospodarcze i społeczne wojny

Jak dodaje Hanna Mojsiuk nadal widoczne są konsekwencje wojny w Ukrainie. - Wojna w Ukrainie, jej skala, czas trwania, konsekwencje gospodarcze i społeczne to sprawy absolutnie bez precedensu. Nikt z nas nie spodziewał się, że w 2022 roku możliwy jest atak jednego kraju na drugi. To atak powodujący rozregulowanie rynku europejskiego na wielu polach, a pakiety sankcji na Rosję sięgnęły już prawie 20. Czy są skuteczne? Gospodarka Rosji jest pokiereszowana, ale wciąż nie na tyle, by europejska gospodarka była w stanie wymusić na Rosji kapitulacje – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Jestem pod wrażeniem determinacji narodu ukraińskiego, a jednocześnie musimy przyznać, że dla wielu sektorów gospodarki od handlu, logistyki, budownictwa czy rolnictwa przez sektory usługowe, wojna jest wydarzeniem odczuwalnym i generującym niepewność do dzisiaj – mówi Hanna Mojsiuk.

Wojna w Ukrainie i Covid-19 - najbardziej znaczące wydarzenia ostatniej dekady

Eksperci rynku pracy przyznają, że wojna w Ukrainie jest zaraz po pandemii COVID-19 najbardziej znaczącym wydarzeniem ostatniej dekady. - Te lata przyniosły regulacje statusu osób z Ukrainy na naszym rynku pracy. Opanowano już także wahania wynikające np. z faktu, że nagle mieliśmy wiele Pań na rynku pracy albo znikających Panów. Teraz sytuacja jest już ustabilizowana, chociaż zauważamy więcej problemów związanych np. z nadawaniem obywatelstwa osobom z Ukrainy. Nie ma problemu z tym, by osobom z Ukrainy zapewnić miejsce pracy – mówi Kamil Zieliński, ekspert rynku pracy.

Początki wojny w logistyce

Jakie sektory najmocniej odczuwały pierwsze miesiące wojny w Ukrainie? Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL przyznaje, że budowa bezpiecznych łańcuchów dostaw była w 2022 i 2023 roku wielkim wyzwaniem. Polska stała się dla Ukrainy portem zastępczym, co znacząco wpłynęło na nasze przeładunki. - Logistyka jest zawsze pierwszą gałęzią gospodarki, która odczuwa zmiany wynikające z sytuacji geopolitycznej. Pierwszym problemem do opanowania była sprawa bezpiecznych łańcuchów dostaw, druga to kwestia miejsc w portach i w punktach przeładunkowych, gdy okazało się, że Polska stanie się portem zastępczym dla Ukrainy oraz gdy do Polski sprowadzano ładunki węgla. Dzisiaj sytuacja jest opanowana, co nie zmienia faktu, że nadal w 2026 roku najbardziej oczekiwanym uczuciem u przedsiębiorców jest stabilność i przewidywalność – mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL.

Wojna a budownictwo

Dla sektora budowlanego wojna była trudnym doświadczeniem. Podstawowym problemem był dynamiczny odpływ pracowników z rynku pracy. - Pracownicy z Ukrainy w 2022 roku wyjechali z naszego kraju, by walczyć na froncie. Wiele inwestycji borykało się z poważnymi problemami, bo zapewnienie zastępstwa było trudnym zadaniem. Dzisiaj patrzymy na wojnę już nieco inaczej. Z nadzieją, że uda się ją zakończyć, a Polska będzie brać udział w odbudowie tego kraju, co będzie mieć znaczenie dla naszych firm budowlanych. To jednak wciąż bardziej perspektywa lat, a nie miesięcy. Pod kątem sektora budowlanego na pewno wojna jest wydarzeniem bezprecedensowym, który w pierwszych miesiącach mocno nas dotykał także pod kątem np. dostępności materiałów budowlanych czy surowców – mówi Łukasz Zemski, przewodniczący Klastra Budowlanego Przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Szczecińscy przedsiębiorcy pozostają solidarni z Ukrainą, a wielu do dzisiaj wspiera materialnie walkę tego kraju o wolność.

oprac. Emilia Panufnik
Kadry
