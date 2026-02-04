REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie cudzoziemców » Ukraińcy do 4 marca 2027 r. pod specjalną ochroną. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców

Ukraińcy do 4 marca 2027 r. pod specjalną ochroną. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 11:06
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
ukraińcy obywatele ukrainy polska specustawa wygaszająca cudzoziemcy
Do 4 marca 2027 r. Ukraińcy pod specjalną ochroną. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ukraińcy do 4 marca 2027 r. będą pod specjalną ochroną tymczasową. Zgodnie z ustawą o wygaszaniu specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy później przechodzimy na rozwiązanie systemowe. Będą równe zasady dla wszystkich cudzoziemców. Ustawa wchodzi w życie już 5 marca 2026 r.

Ustawa wygaszająca specustawę ukraińską - marzec 2026

Rządowy projekt ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw został bardzo szybko procedowany. Druk nr 2172 wpłynął do Sejmu dnia 20 stycznia 2026 r., a już 26 stycznia przekazano ustawę Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiego i Marszałek Senatu Małgorzacie Kidawa-Błońskiej. Na dzień 28 stycznia 2026 r. wiadomo było, ze Senat nie wniósł poprawek do ustawy. Dnia 29 stycznia skierowano ustawę do podpisu Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie 5 marca 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Jak czytamy na stronie Sejmu RP "projekt dotyczy stopniowego wygaszania specjalnych przepisów wprowadzonych po wybuchu wojny w Ukrainie. Chodzi o ujednolicenie zasad pomocy osobom objętym ochroną czasową i dostosowanie prawa do obecnej sytuacji migracyjnej. Nowe przepisy realizują także unijne zalecenia dotyczące udzielania ochrony tymczasowej do 4 marca 2027 r. i stopniowego przechodzenia na ogólne przepisy dla wszystkich cudzoziemców, przy jednoczesnym zachowaniu solidarności z osobami dotkniętymi wojną." Zgodnie bowiem z dyrektywą 2001/55/WE specustawa miała charakter ochrony tymczasowej. Był to środek wyjątkowy, mający zapewnić szybką i doraźną pomoc osobom uciekającym przed wojną.

Ustawa wygaszająca specustawę niesie zmiany w następujących aktach prawnych:

  1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  2. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  3. ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  4. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  5. ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  6. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  7. ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  8. ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  9. ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  10. ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  11. ustawie dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  12. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  13. ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  14. ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
  15. ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  16. ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”

Specjalna ochrona obywateli Ukrainy do 4 marca 2027 r.

W art. 17 projektu ustawy uregulowano sytuację osób przebywających w Polsce legalnie na podstawie zaświadczeń Szefa Urzędu oraz zasady udzielania im pomocy. Proponuje się, aby zaświadczenia te zachowały ważność do dnia 4 marca 2027 r., a pomoc tym cudzoziemcom była udzielana na dotychczasowych zasadach, chyba, że cudzoziemiec, któremu zostało wydane to zaświadczenie uzyska numer PESEL ze statusem UKR.

REKLAMA

Art. 17. 1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność do dnia 4 marca 2027 r., chyba że:

  1. cudzoziemcowi, któremu zostało wydane to zaświadczenie, zostanie nadany numer PESEL ze statusem UKR, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwany dalej „statusem UKR”, lub
  2. zachodzą podstawy do unieważnienia tego zaświadczenia, o których mowa w art. 110 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców unieważnia zaświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, w sposób określony w art. 110 ust. 10a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

3. W przypadku zachowania ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 110 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, w okresie jego ważności zapewnia się opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie w postaci świadczenia pieniężnego na podstawie art. 112 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

4. Jeżeli cudzoziemiec, któremu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano zaświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało unieważnione, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i przed wejściem w życie niniejszej ustawy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być mu nadany na jego wniosek numer PESEL ze statusem „UKR” bez konieczności ponownego przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 43 przedłużono dla beneficjentów ochrony czasowej do dnia 4 marca 2027 r. łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach, o którym mowa w art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art. 43. 1. W przypadku beneficjenta ochrony czasowej, łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach, o którym mowa w art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1770), ulega przedłużeniu z mocy prawa na okres tego pobytu, nie dłużej jednak niż do dnia 4 marca 2027 r.

2. Pomocnik rolnika w okresie, o którym mowa w ust. 1, może świadczyć pomoc przy wykonywaniu wszystkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

Równe zasady dla wszystkich cudzoziemców

Rząd decyduje, że po 4 latach wyjątkowej ochrony czas na powrót do równych zasad traktowania wszystkich cudzoziemców w Polsce. Ta ustawa to także oszczędności budżetu państwa. Spójne rozwiązania obejmą ochronę zdrowia, rynek pracy i świadczenia społeczne.

Pozostaje możliwość zamiany ochrony czasowej na stabilniejsze formy pobytu. Korzystanie z takiej ochrony będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem złożenia w ciągu 30 dni od przybycia do Polski wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. Bez wniosku nie ma ochrony czasowej. Natomiast uchodźcy z Ukrainy posiadający numer PESEL ze statusem UKR po dniu 4 marca 2026 r. będą pod ochroną czasową, ale w rozumieniu nowego systemu. Osoby z nadanym numerem PESEL jedynie poprzez oświadczenie, będą mieli obowiązek potwierdzenia tożsamości w gminie. Potrzebny będzie do tego ważny dokument podróży. Jeśli tego nie zrobią po 31 sierpnia 2026 r. stracą czasową ochronę.

Jak czytamy na stronie MSWiA utrzymane zostaną kluczowe udogodnienia czyli PESEL UKR jako potwierdzenie legalnego pobytu oraz elektroniczny dokument Diia.pl. Co więcej, zakłada się dostęp do aplikacji mObywatel dla uchodźców, uproszczone zasady podejmowania pracy, a także prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Ustawa wygaszająca specustawę: ochrona dla obywateli Ukrainy do marca 2027 r. i co dalej?

Zobacz również:
Powiązane
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2026 podpisane przez Prezydenta Nawrockiego. Wnioski przez MOS
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2026 podpisane przez Prezydenta Nawrockiego. Wnioski przez MOS
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne? [WYWIAD]
04 lut 2026

Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne zarobkowania na własny rachunek? Od czego w ogóle zacząć? Jakie są największe trudności? Zapraszam do przeczytania wywiadu z Martą Polowczyk, Useme.
Luty to jeden z najlepszych momentów przejścia na emeryturę w 2026 r. Można zyskać więcej pieniędzy?
04 lut 2026

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Okazuje się, że są takie dwa momenty w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest miesiąc luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego?
Obowiązkowe szpilki, makijaż i malowanie paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy
04 lut 2026

Ubiór pracownika wpływa na wizerunek firmy. Czy zatem pracodawca może żądać noszenia szpilek, makijażu i malowania paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy na przykładzie Wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 2025 r. (sygn. III PSKP 21/24).
Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS
04 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych. Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla zdecydowanej większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

REKLAMA

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
03 lut 2026

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?
Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
03 lut 2026

Czasami zwolnienie lekarskie nie wymaga leżenia chorego. Jeśli pacjent może chodzić, zastanawia czy może udać się na odpoczynek wyjazdowy. W związku z tym powstaje pytanie: czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?
L4: pacjent może chodzić - czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania w sprawie podatku?
03 lut 2026

Czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania od burmistrza w sprawie wyjaśnienia sprawy podatkowej? Co jeśli na zwolnieniu lekarskim widnieje adnotacja „pacjent może chodzić”? W tej niezwykle ciekawej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku odniósł się do zasadności nałożenia kary porządkowej nałożonej na (chorego - przebywającego na L4) podatnika, który w czasie zwolnienia dostał wezwanie do stawienia się w urzędzie. Kto wygrał?
Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują
03 lut 2026

51,4 tys. zł brutto - tyle wyniosła najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z kolei najniższa wypłacana kwota przez ZUS to 2 grosze i otrzymują ją dwie osoby. W marcu emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń.

REKLAMA

Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
03 lut 2026

Większość pracowników pracujących hybrydowo przychodzi do pracy z jakiegoś powodu - gdy widzi w tym wartość. Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
Jest nowa wersja projektu o PIP: polecenie nawiązania stosunku pracy, później decyzja a także interpretacja indywidualna GIP
03 lut 2026

Im dalej w las tym gorzej... Trudno powiedzieć, ale spór wokół projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (nowa wersja jest z dnia 28.01.2026 r., dalej jako: projekt) - trwa w najlepsze. Najważniejsza różnica co do poprzednich wersji jest taka, że najpierw ma być wydane polecenie nawiązania stosunku pracy, później ewentualnie decyzja ustalająca stosunek pracy - jeżeli pracodawca nie dostosuje się do polecenia. Co istotne zaproponowano również coś na wzór IIP - indywidualnej interpretacji podatkowej. Ma obowiązywać wniosek kierowany do GIP w spawie wydania indywidualnej interpretacji co do istnienia stosunku pracy, czy też nie, w danej sytuacji faktycznej.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA