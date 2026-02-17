Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. - kontrowersje

Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. Które zmiany w projekcie są pozytywne, a które budzą kontrowersje, szczególnie wśród przedsiębiorców?

Pozytywne zmiany w nowych uprawnieniach inspektorów PIP

Projekt wciąż uwzględnia wiele regulacji, które budzą kontrowersje. Konfederacja Lewiatan docenia natomiast propozycje zmian w przepisach dotyczących nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przekształcania umów cywilnoprawnych. Chodzi m.in. o:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

ograniczenie natychmiastowej wykonalności decyzji,

ograniczenie ich skutków wstecznych oraz

wprowadzenie instytucji polecenia poprzedzającego wydanie decyzji.

Wiele postanowień dalej budzi jednak wątpliwości, co do ich praktycznego funkcjonowania oraz rodzi kontrowersje natury prawnej. Projekt ustawy wymaga dalszych prac i konsultacji.

Kontrowersyjne zapisy projektu zmian w PIP

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko do projektu ustawy o PIP w wersji skierowanej do Stałego Komitetu Rady Ministrów. - Proponowane zmiany dotyczące postępowań odwoławczych przed sądami mają jedynie pozorny wpływ na przewidywalność nowych przepisów i nie przyspieszą realnie rozpatrywania spraw. Wręcz przeciwnie - wiele rozwiązań pokazuje, że sami projektodawcy nie wierzą w szybkie i jednoznaczne rozstrzyganie sporów dotyczących charakteru umów. Dotyczy to np. bardzo kontrowersyjnego zabezpieczenia udzielanego przez sądy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że podczas wcześniejszych konsultacji wielokrotnie domagała się wyjaśnień dotyczących skutków podatkowych przekwalifikowywania umów osób prowadzących działalność gospodarczą. Do tej pory takie informacje nie zostały jednak przedstawione. - W planowanych zmianach konieczne jest wprowadzenie przepisów, które zapewnią przedsiębiorcom większą przewidywalność działań kontrolnych prowadzonych przez PIP, zwłaszcza że firmy podlegają także kontrolom innych instytucji. Postulujemy również uregulowanie maksymalnego czasu trwania kontroli PIP – dodaje Robert Lisicki.

REKLAMA

Nowe przepisy o PIP od 2027 r.

Konfederacja Lewiatan zaznacza ponadto, że jeśli prace nad projektem ustawy będą kontynuowane, nowe przepisy powinny wejść w życie najwcześniej od 1 stycznia 2027 roku. Wyraża też gotowość do dalszego dialogu z administracją publiczną w celu wypracowania rozwiązań, które będą sprzyjały stabilności prawa, bezpieczeństwu obrotu gospodarczego oraz ochronie rynku pracy. Z najnowszego, styczniowego badania przeprowadzonego przez CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan wynika, że 58% przedsiębiorców nie popiera reformy Państwowej Inspekcji Pracy i wzmocnienia uprawnień inspektorów. Opinia ta jest podzielana przez przedsiębiorców niezależnie od wielkości firmy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo