REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. - kontrowersje

Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. - kontrowersje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 14:09
Konfederacja Lewiatan
nowe przepisy o pip od 2027 r. kontrowersje
nowe przepisy o pip od 2027 r. - kontrowersje
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. Które zmiany w projekcie są pozytywne, a które budzą kontrowersje, szczególnie wśród przedsiębiorców?

Pozytywne zmiany w nowych uprawnieniach inspektorów PIP

Projekt wciąż uwzględnia wiele regulacji, które budzą kontrowersje. Konfederacja Lewiatan docenia natomiast propozycje zmian w przepisach dotyczących nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przekształcania umów cywilnoprawnych. Chodzi m.in. o:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
  • ograniczenie natychmiastowej wykonalności decyzji,
  • ograniczenie ich skutków wstecznych oraz
  • wprowadzenie instytucji polecenia poprzedzającego wydanie decyzji.

Wiele postanowień dalej budzi jednak wątpliwości, co do ich praktycznego funkcjonowania oraz rodzi kontrowersje natury prawnej. Projekt ustawy wymaga dalszych prac i konsultacji.

Kontrowersyjne zapisy projektu zmian w PIP

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko do projektu ustawy o PIP w wersji skierowanej do Stałego Komitetu Rady Ministrów. - Proponowane zmiany dotyczące postępowań odwoławczych przed sądami mają jedynie pozorny wpływ na przewidywalność nowych przepisów i nie przyspieszą realnie rozpatrywania spraw. Wręcz przeciwnie - wiele rozwiązań pokazuje, że sami projektodawcy nie wierzą w szybkie i jednoznaczne rozstrzyganie sporów dotyczących charakteru umów. Dotyczy to np. bardzo kontrowersyjnego zabezpieczenia udzielanego przez sądy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że podczas wcześniejszych konsultacji wielokrotnie domagała się wyjaśnień dotyczących skutków podatkowych przekwalifikowywania umów osób prowadzących działalność gospodarczą. Do tej pory takie informacje nie zostały jednak przedstawione. - W planowanych zmianach konieczne jest wprowadzenie przepisów, które zapewnią przedsiębiorcom większą przewidywalność działań kontrolnych prowadzonych przez PIP, zwłaszcza że firmy podlegają także kontrolom innych instytucji. Postulujemy również uregulowanie maksymalnego czasu trwania kontroli PIP – dodaje Robert Lisicki.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Zobacz również:

Nowe przepisy o PIP od 2027 r.

Konfederacja Lewiatan zaznacza ponadto, że jeśli prace nad projektem ustawy będą kontynuowane, nowe przepisy powinny wejść w życie najwcześniej od 1 stycznia 2027 roku. Wyraża też gotowość do dalszego dialogu z administracją publiczną w celu wypracowania rozwiązań, które będą sprzyjały stabilności prawa, bezpieczeństwu obrotu gospodarczego oraz ochronie rynku pracy. Z najnowszego, styczniowego badania przeprowadzonego przez CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan wynika, że 58% przedsiębiorców nie popiera reformy Państwowej Inspekcji Pracy i wzmocnienia uprawnień inspektorów. Opinia ta jest podzielana przez przedsiębiorców niezależnie od wielkości firmy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Jest nowa wersja projektu o PIP: polecenie nawiązania stosunku pracy, później decyzja a także interpretacja indywidualna GIP
Jest nowa wersja projektu o PIP: polecenie nawiązania stosunku pracy, później decyzja a także interpretacja indywidualna GIP
Przyjęto reformę PIP: Jednak potężne uprawnienia dla inspektorów - poleceniem nakażą stosunek pracy zamiast umowy cywilnoprawnej
Przyjęto reformę PIP: Jednak potężne uprawnienia dla inspektorów - poleceniem nakażą stosunek pracy zamiast umowy cywilnoprawnej
Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wartościowanie stanowisk pracy do 7 czerwca 2026 r. Zadanie dla kadr i płac wynika z dyrektywy płacowej
17 lut 2026

Wartościowanie stanowisk pracy musi odbyć się do 7 czerwca 2026 r. To zadanie dla kadr i płac wynikające z dyrektywy płacowej. Architektura stanowisk a dyrektywa płacowa: dlaczego słownik stanowisk trzeba połączyć z czasem pracy, dodatkami i składnikami wynagrodzenia?
Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. - kontrowersje
17 lut 2026

Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. Które zmiany w projekcie są pozytywne, a które budzą kontrowersje, szczególnie wśród przedsiębiorców?
Kiedy dodatek za zastępstwo należy wliczyć do podstawy obliczania trzynastki
17 lut 2026

Dodatek z tytułu zastępstwa należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów określonych w przepisach o obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Jawność wynagrodzeń kluczem do skutecznej rekrutacji
17 lut 2026

Jawność wynagrodzeń to od miesięcy jeden z gorętszych tematów na rynku pracy. Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co piąty kandydat rezygnuje z aplikowania, jeśli ogłoszenie nie zawiera widełek płacowych. Dodatkowo niemal co siódmy zniechęca się zbyt ogólnym opisem obowiązków. Wyzwania dotyczą także pracy zmianowej, bo tylko 21 proc. pracowników deklaruje gotowość do jej podjęcia i to wyłącznie przy wyższym wynagrodzeniu.

REKLAMA

Symbol 08-T w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Co daje w 2026 roku?
17 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 r. daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!
5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?
16 lut 2026

Wymieniamy 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy? W jakim kierunku dobrze jest się wykształcić, aby znaleźć pracę w sektorze energii odnawialnej?
Jak być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce? [WYWIAD]
16 lut 2026

W konkursie Top Employers po raz trzeci z rzędu w gronie 10. najlepszych pracodawców w kraju widzimy Nationale-Nederlanden. Pytamy więc członkinię zarządu ds. HR, Liwię Kwiecień, jak można zostać jednym z najlepszych pracodawców w Polsce.
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
16 lut 2026

Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy. Uszczegóławiając, chodzi o problem żądania opłacenia zaległych składek od przedsiębiorców faktycznie niewykonujących działalności, a niezgłaszających wykreślenia firmy z CEIDG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło interwencję a resort pracy odpowiedział.

REKLAMA

Liczba ofert pracy spada już czwarty miesiąc z rzędu. Przedsiębiorcy nie szukają pracowników
17 lut 2026

Coraz mniej ofert pracy trafia do internetu. BIEC podaje, że w styczniu 2026 roku zanotowano największy od dwóch lat jednorazowy spadek liczby wakatów w ujęciu miesięcznym.
Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka w głowach HR-owców
16 lut 2026

Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka zapala się w głowach HR-owców. AI powinna wspierać nie tylko efektywność, ale i trwałość zespołów pracowników.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA