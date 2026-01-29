REKLAMA

Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna

Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna

29 stycznia 2026, 13:43
oprac. Kamil Nowak
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
Shutterstock

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

Coraz więcej skarg na pracodawców

W ubiegłym roku wpłynęło w sumie 50,5 tys. skarg, czyli o ponad 15 proc. więcej niż przed rokiem – wynika z danych PIP opracowanych dla „DGP". W pierwszym kwartale 2025 r. było około 9,8 tys. skarg, ponad 400 mniej niż rok wcześniej. Początek ubiegłego roku nie wskazywał na taki trend. Przypomnijmy, w pierwszym kwartale 2025 r. było około 9,8 tys. skarg, ponad 400 mniej niż rok wcześniej - czytamy w „DGP”.

Co zatem stało się w dalszej części roku, że przewidywania ekspertów nie sprawdziły się? Zadziałała promocja PIP – mówi „DGP” Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy. Dodaje, że przyczyniła się do tego nowelizacja ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, ale też planowana reforma PIP.

Liczba kontroli

Jak podaje gazeta, liczba skarg nie przełożyła się jednak wprost proporcjonalnie na liczbę kontroli. Dynamika wzrostu tych ostatnich była bowiem trzy razy niższa niż złożonych zawiadomień do PIP. Inspektorzy, oprócz kontroli planowych, których było 55 tys., przeprowadzili ponad 22,7 tys. tych na skutek zgłoszeń. Rok wcześniej było ich 21,5 tys.

Z danych PIP wynika, że odsetek zarzutów, których nie udało się zweryfikować, wyniósł 32,6 proc., wobec 23,8 proc. rok wcześniej. Wiele skarg okazywało się więc bezzasadnych. W 2025 r. ten odsetek stanowił niemal 30 proc. - czytamy w gazecie.

Zwolnienia grupowe

Jak zauważa w „DGP” prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich, 2025 r. przyniósł wzrost planowanych zwolnień grupowych. Jak wynika z danych MRPiPS, miały objąć 21,2 tys. osób, wobec 16,8 tys. rok wcześniej. Wyhamowało też zatrudnianie nowych osób przez pracodawców, którzy nawet gdy potrzebowali rąk do pracy, to przyjęli pozycję wyczekującą, w obawie o to, co będzie działo się w gospodarce. Jak wynika z danych GUS, w końcu roku w urzędach pracy było nieco ponad 30 tys. ofert zatrudnienia, wobec 51 tys. przed rokiem.

Źródło: PAP
Kadry
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
29 sty 2026

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

