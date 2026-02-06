Reforma PIP przyjęta: jakie uprawnienia dla inspektorów pracy? Czy PIP będzie stwierdzać stosunek pracy bez sądu?

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy zyskają rewolucyjne uprawnienie - będą mogli stwierdzać istnienie stosunku pracy bez konieczności kierowania sprawy do sądu. To przełom w walce ze śmieciowym zatrudnieniem i realizacja zobowiązań z KPO. Ale i kontrowersja, która wysadziła poprzedni projekt. Jak tym razem mają wyglądać szczegóły?

Reforma PIP trafiła na Stały Komitet – co dalej?

Wczoraj, 5 lutego 2026 roku, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął długo wyczekiwany projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Informację potwierdził również wczoraj oficjalnie resort rodziny i pracy. Teraz projektem zajmie się Rada Ministrów.

Reforma PIP to nie tylko wewnętrzna inicjatywa rządu. To również realizacja kamieni milowych (A71G i A72G) Krajowego Planu Odbudowy, do których Polska się zobowiązała.

Inspektor pracy jednak stwierdzi stosunek pracy - ale jak to będzie działać?

Największa zmiana dotyczy uprawnień inspektorów pracy. Dziś, gdy inspektor stwierdzi, że umowa zlecenia czy dzieło w rzeczywistości spełnia przesłanki stosunku pracy, może jedynie skierować sprawę do sądu. Po reformie PIP procedura będzie wyglądać inaczej. Nowy mechanizm zakłada trzy etapy:

Polecenie kontrolera – inspektor pracy wyda przedsiębiorcy polecenie doprowadzenia stanu do zgodności z prawem. Decyzja okręgowego inspektora pracy – jeśli pracodawca nie wykona polecenia, okręgowy inspektor pracy wyda decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy. Odwołanie do sądu – przedsiębiorca będzie mógł odwołać się od decyzji w ciągu 30 dni.

Reforma PIP a ochrona pracowników – zabezpieczenie na czas postępowania

Projekt przewiduje istotną ochronę dla osób, których dotyczy postępowanie. Na początku postępowania przed sądem wydawane będzie zabezpieczenie. W praktyce oznacza to, że do wypowiadania i rozwiązywania umów (tych, które jeszcze nie są stosunkiem pracy, a których dotyczy postępowanie) stosowane będą przepisy prawa pracy. Chronieni szczególnie będą więc m. in.:

kobiety w ciąży,

osoby w wieku przedemerytalnym.

A zwykłej ochronie, to jest konieczności podania przyczyny rozwiązania umowy, będą podlegać wszyscy, którzy nie mają umowy o pracę, ale dotyczy ich postępowanie PIP.

Kontrole zdalne i wymiana danych – Państwowa Inspekcja Pracy po nowemu

Reforma PIP to nie tylko kwestia stwierdzania stosunku pracy. Projekt zakłada również:

wymianę informacji między ZUS, PIP i KAS - na potrzeby kontroli i analizy ryzyka,

- na potrzeby kontroli i analizy ryzyka, kontrole zdalne - z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających przeprowadzenie czynności na odległość,

- z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających przeprowadzenie czynności na odległość, elektroniczną dokumentację - w tym protokoły kontroli w postaci elektronicznej,

- w tym protokoły kontroli w postaci elektronicznej, programy kontroli oparte na analizie ryzyka - roczne i wieloletnie, sporządzane przez Głównego Inspektora Pracy.

Przy okazji reformy PIP wejdą także wyższe kary dla pracodawców łamiących prawo pracy

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje także zmiany w wysokości kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jak wskazuje MRPiPS, nowe stawki mają:

zapewnić skuteczniejszą ochronę pracowników,

pracowników, pełnić funkcję odstraszającą dla pracodawców nieprzestrzegających przepisów.

Kiedy reforma PIP wejdzie w życie?

Na razie projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Przed nami jeszcze:

przyjęcie przez Radę Ministrów,

prace parlamentarne w Sejmie i Senacie,

podpis Prezydenta.

Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z KPO, można spodziewać się, że rząd będzie dążył do sprawnego przeprowadzenia projektu przez kolejne etapy legislacyjne, zwłaszcza, że reforma i tak jest spóźniona, bo wcześniejszy zbyt restrykcyjny projekt nie znalazł akceptacji u premiera. Jak się jednak okazuje, najważniejsze - stwierdzanie stosunku pracy przez inspektora PIP - pozostaje, tyle że rozbite na etapy i rozpoznawane przez sąd w razie odwołania

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej