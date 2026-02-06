REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Reforma PIP przyjęta: jakie uprawnienia dla inspektorów pracy? Czy PIP będzie stwierdzać stosunek pracy bez sądu?

Reforma PIP przyjęta: jakie uprawnienia dla inspektorów pracy? Czy PIP będzie stwierdzać stosunek pracy bez sądu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 07:36
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
reforma PIP 2026, Państwowa Inspekcja Pracy, inspektor pracy uprawnienia, stosunek pracy, przekształcanie umów
Reforma PIP przyjęta: jakie uprawnienia dla inspektorów pracy? Czy PIP będzie stwierdzać stosunek pracy bez sądu?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy zyskają rewolucyjne uprawnienie - będą mogli stwierdzać istnienie stosunku pracy bez konieczności kierowania sprawy do sądu. To przełom w walce ze śmieciowym zatrudnieniem i realizacja zobowiązań z KPO. Ale i kontrowersja, która wysadziła poprzedni projekt. Jak tym razem mają wyglądać szczegóły?

rozwiń >

Reforma PIP trafiła na Stały Komitet – co dalej?

Wczoraj, 5 lutego 2026 roku, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął długo wyczekiwany projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Informację potwierdził również wczoraj oficjalnie resort rodziny i pracy. Teraz projektem zajmie się Rada Ministrów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Reforma PIP to nie tylko wewnętrzna inicjatywa rządu. To również realizacja kamieni milowych (A71G i A72G) Krajowego Planu Odbudowy, do których Polska się zobowiązała.

KONTROLA INSPEKCJI PRACY I ZUS

Inspektor pracy jednak stwierdzi stosunek pracy - ale jak to będzie działać?

Największa zmiana dotyczy uprawnień inspektorów pracy. Dziś, gdy inspektor stwierdzi, że umowa zlecenia czy dzieło w rzeczywistości spełnia przesłanki stosunku pracy, może jedynie skierować sprawę do sądu. Po reformie PIP procedura będzie wyglądać inaczej. Nowy mechanizm zakłada trzy etapy:

  1. Polecenie kontrolera – inspektor pracy wyda przedsiębiorcy polecenie doprowadzenia stanu do zgodności z prawem.
  2. Decyzja okręgowego inspektora pracy – jeśli pracodawca nie wykona polecenia, okręgowy inspektor pracy wyda decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy.
  3. Odwołanie do sądu – przedsiębiorca będzie mógł odwołać się od decyzji w ciągu 30 dni.

Reforma PIP a ochrona pracowników – zabezpieczenie na czas postępowania

Projekt przewiduje istotną ochronę dla osób, których dotyczy postępowanie. Na początku postępowania przed sądem wydawane będzie zabezpieczenie. W praktyce oznacza to, że do wypowiadania i rozwiązywania umów (tych, które jeszcze nie są stosunkiem pracy, a których dotyczy postępowanie) stosowane będą przepisy prawa pracy. Chronieni szczególnie będą więc m. in.:

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

  • kobiety w ciąży,
  • osoby w wieku przedemerytalnym.

A zwykłej ochronie, to jest konieczności podania przyczyny rozwiązania umowy, będą podlegać wszyscy, którzy nie mają umowy o pracę, ale dotyczy ich postępowanie PIP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kontrole zdalne i wymiana danych – Państwowa Inspekcja Pracy po nowemu

Reforma PIP to nie tylko kwestia stwierdzania stosunku pracy. Projekt zakłada również:

  • wymianę informacji między ZUS, PIP i KAS - na potrzeby kontroli i analizy ryzyka,
  • kontrole zdalne - z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających przeprowadzenie czynności na odległość,
  • elektroniczną dokumentację - w tym protokoły kontroli w postaci elektronicznej,
  • programy kontroli oparte na analizie ryzyka - roczne i wieloletnie, sporządzane przez Głównego Inspektora Pracy.

Przy okazji reformy PIP wejdą także wyższe kary dla pracodawców łamiących prawo pracy

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje także zmiany w wysokości kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jak wskazuje MRPiPS, nowe stawki mają:

  • zapewnić skuteczniejszą ochronę pracowników,
  • pełnić funkcję odstraszającą dla pracodawców nieprzestrzegających przepisów.

Kiedy reforma PIP wejdzie w życie?

Na razie projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Przed nami jeszcze:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

  • przyjęcie przez Radę Ministrów,
  • prace parlamentarne w Sejmie i Senacie,
  • podpis Prezydenta.

Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z KPO, można spodziewać się, że rząd będzie dążył do sprawnego przeprowadzenia projektu przez kolejne etapy legislacyjne, zwłaszcza, że reforma i tak jest spóźniona, bo wcześniejszy zbyt restrykcyjny projekt nie znalazł akceptacji u premiera. Jak się jednak okazuje, najważniejsze - stwierdzanie stosunku pracy przez inspektora PIP - pozostaje, tyle że rozbite na etapy i rozpoznawane przez sąd w razie odwołania

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiązane
Testy na substancje psychoaktywne dla najwyższych funkcji publicznych – co zakłada petycja i jakie rodzi skutki
Testy na substancje psychoaktywne dla najwyższych funkcji publicznych – co zakłada petycja i jakie rodzi skutki
Tego już nie zalegalizujesz – zapadł wyrok NSA korzystny dla organów nadzoru budowlanego
Tego już nie zalegalizujesz – zapadł wyrok NSA korzystny dla organów nadzoru budowlanego
Średnio dwie stówki na emeryta - takie będą podwyżki, które ZUS da z urzędu dla ofiar tzw.
Średnio dwie stówki na emeryta - takie będą podwyżki, które ZUS da z urzędu dla ofiar tzw. "emerytur czerwcowych"
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem
06 lut 2026

Pracownik na zwolnieniu lekarskim znajduje się pod ochroną i pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Okazuje się jednak, że ochrona nie jest nieograniczona. Sprawdźmy, jak można rozwiązać stosunek pracy z chorym pracownikiem.
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
05 lut 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia
05 lut 2026

Choć zapotrzebowanie na pracowników działów IT spada od kilku lat, w 2025 roku tempo tego trendu znacząco zwolniło. Równolegle rosnące wyzwania technologiczne i rynkowe umacniają znaczenie kompetencji IT w firmach, zwłaszcza w obszarach wsparcia efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa i jakości procesów. W rezultacie rosną wymagania kompetencyjne wobec specjalistów, a największy popyt dotyczy dziś ról związanych z cyberbezpieczeństwem, analizą danych i automatyzacją procesów.
Kobiety chcą decydować w pracy, jednak napotykają bariery. Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381
05 lut 2026

Można zauważyć, że coraz większa liczba kobiet obejmuje stanowiska menedżerskie, także w sektorze finansowym. Niestety tylko 16% z nich uważa, że faktycznie mają wpływ na strategiczne decyzje. Odsetek ten spada z roku na rok. Jakie bariery zewnętrzne i wewnętrzne napotykają kobiety w pracy? Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381, która poprawia równowagę płci w pracy.

REKLAMA

Jak skutecznie nauczyć się języka obcego – tradycyjne podejście i nowe technologie. Dlaczego w świecie automatycznych tłumaczeń warto uczyć się języków?
05 lut 2026

Rozwój sztucznej inteligencji, personalizacji i mikro-nauki znacząco zmienia sposób przyswajania wiedzy, ale częściej obserwujemy też potrzebę „powrotu do podstaw”: bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, nauki w małych grupach i praktykowania autentycznej komunikacji. Nauka języków umożliwia funkcjonowanie w zmieniającym się świecie pracy, migracji i relacji międzyludzkich, ale aby była skuteczna, uczący się będą musieli znaleźć równowagę pomiędzy nowoczesnymi narzędziami a ludzkim pierwiastkiem.
Człowiek w centrum energii [WYWIAD PGE]
05 lut 2026

Rozmowa z Sandrą Tymińską, dyrektorką HR w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, o wdrożeniu nowej kultury pracy w spółce Skarbu Państwa.
Migracje zmienią rynek pracy w Polsce, AI zabierze pracę? Jakie ryzyka czekają firmy w 2026 roku?
05 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w 2026 rok bez spektakularnych załamań, ale też bez komfortu, do którego wiele firm zdążyło się już przyzwyczaić. Polsce nie grozi masowe bezrobocie wywołane przez sztuczną inteligencję ani gwałtowny krach demograficzny. Dane pokazują stabilną, lecz napiętą sytuację, w której kluczową rolę odegrają dwa procesy: rozwój technologii oraz migracje. To właśnie one – jak pokazują doświadczenia ekspertów Lingo Comm, szkoły języka polskiego jako obcego pracującej na co dzień z migrantami i pracodawcami – będą w najbliższych latach czynnikiem o największym znaczeniu operacyjnym dla przedsiębiorstw.
Automatyzacja list płac: jak podzielić ten proces na etapy, by ograniczyć ryzyko i błędy
05 lut 2026

Naliczanie list płac w dużych organizacjach to proces o strategicznym znaczeniu – każdy błąd może kosztować firmę nie tylko pieniądze, ale i reputację. Automatyzacja jest odpowiedzią na rosnące wymagania, jednak jej skuteczność zależy od właściwego podziału procesu na etapy. Jak to zrobić, by zminimalizować ryzyko i zachować pełną kontrolę?

REKLAMA

Osoby, które najmniej zarabiają, najwięcej ryzykują
05 lut 2026

Paradoks ryzyka polega na tym, że nie osoby zamożne, a te, które zarabiają najmniej najwięcej ryzykują. Chodzi o osoby z wykształceniem podstawowym o zarobkach do 1 tys. zł. Co ciekawe, przy zarabianiu powyżej tej kwoty do 2999 zł Polacy wybierają już tylko bezpieczne formy oszczędzania. O czym to świadczy?
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy
05 lut 2026

Pamiętaj, że w 2026 r. pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z wykonywania pracy - jeżeli tylko o to zawnioskujesz. Chodzi o zdarzenia związane z siłą wyższą, która w literaturze i orzecznictwie jest dość szeroko interpretowana. Tak więc w naprawdę wielu przypadkach możesz skorzystać z 2 dni wolnego albo 16 godzin.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA