Styczeń 2026 roku przyniósł rekordową aktywność kandydatów na polskim rynku pracy. Na portalach justjoin.it oraz rocketjobs.pl odnotowano historycznie najwięcej aplikacji – o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane odzwierciedlają narastającą presję na rynku pracy i rosnącą determinację osób poszukujących zatrudnienia.

Co w lutym na rynku pracy? Rekordowy styczeń: liczba aplikacji kandydatów wzrosła o 1/3

Za rekordową aktywnością kandydatów stoi połączenie tradycyjnej sezonowości z realiami trudniejszego rynku pracy. Początek roku to czas realizacji noworocznych postanowień, wśród których zmiana pracy niezmiennie zajmuje czołowe miejsce. W 2026 roku ten naturalny impuls nałożył się jednak na znacznie bardziej wymagające warunki rynkowe.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W obecnych realiach rynku pracodawcy, kandydaci muszą wykonać znacznie większy wysiłek, by przebić się przez konkurencję. Skutkuje to większą liczbą wysyłanych aplikacji na osobę. Najtrudniejszą sytuację mają osoby wchodzące na rynek, którym dedykowana jest najmniejsza liczba ofert (13,5 proc. w segmencie white collar i 5 proc. w IT). Dlatego aplikujący muszą wykazać się najwyższą i stałą aktywnością na portalach.

Styczeń 2026 roku przyniósł nam historyczny rekord – odnotowaliśmy aż o 1/3 więcej aplikacji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ta skala pokazuje jak trudny stał się rynek pracy. Mamy więcej kandydatów, rosnącą konkurencję i procesy rekrutacyjne, które są dłuższe i coraz bardziej wymagające. Kandydaci muszą aplikować częściej, by zwiększyć swoje szanse – komentuje Piotr Nowosielski, CEO portali pracy justjoin.it i rocketjobs.pl. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas rok intensywnej aktywności, wymuszonej trudniejszymi warunkami na rynku pracy – dodaje.

Kto aplikuje najczęściej?

Analiza struktury aplikacji według poziomu doświadczenia pokazuje, że ponad połowę CV (52,3 proc.) wysłali specjaliści na poziomie mid. Jedna czwarta aplikacji (25,6 proc.) pochodzi od seniorów, a niemal co piąta (18,7 proc.) od juniorów. Kadra zarządzająca (C-level) stanowi 3,4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Gdzie konkurencja jest największa?

Na portalu rocketjobs.pl dedykowanemu segmentowi white collar, największą liczbę CV na ofertę odnotowano w kategoriach: design, następnie media i marketing, turystyka oraz HR. Te branże charakteryzują się najwyższą konkurencją wśród kandydatów. Wewnętrzne dane portali rocketjobs.pl i justjoin.it, analiza ogłoszeń w 2025 r.

REKLAMA

Zdaniem ekspertów tak wysoka liczba CV w kategorii design może być spowodowana demokratyzacją narzędzi projektowych. Platformy takie jak Canva, Figma czy Adobe XD sprawiły, że coraz więcej osób rozwija umiejętności w projektowaniu i aplikuje na stanowiska designerskie, nawet z ograniczonym doświadczeniem. Z kolei za wysoką konkurencyjnością w marketingu i mediach może stać postępująca automatyzacja i wpływ sztucznej inteligencji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W obszarze marketingu firmy coraz częściej wspierają rutynowe działania narzędziami AI i automatyzują wiele procesów, przez co popyt jest mniejszy, a konkurencja na jedno stanowisko większa. Sektor medialny dodatkowo przechodzi restrukturyzację – spadające przychody reklamowe i konsolidacje prowadzą do likwidacji stanowisk w newsroomach i produkcji medialnej – mówi Paulina świątkiewicz, HR Business Partner w rocketjobs.pl i justjoin.it.

Sektor IT – nierównomierna konkurencja

Na platformie justjoin.it, dedykowanej branży technologicznej, najwyższą konkurencję odnotowano w popularnych kategoriach UX, JavaScript, PHP, Testing oraz .NET. Z kolei najmniejsza konkurencja panuje w niszowych specjalizacjach: Scala, ERP oraz Architecture – to obszary, gdzie specjaliści mają największe szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia.

Co przyniesie 2026?

Rekordowy styczeń to zapowiedź tego, czego można spodziewać się przez cały 2026 rok. Rynek pracy wchodzi w fazę, w której sukces rekrutacyjny będzie wymagał od kandydatów nie tylko odpowiednich kompetencji, ale przede wszystkim strategicznego podejścia do poszukiwania zatrudnienia. Przy rosnącej liczbie aplikacji na każdą ofertę, standardowe CV przestaje wystarczać – liczyć się będzie precyzyjne dopasowanie do wymagań stanowiska i umiejętność wyróżnienia się już na etapie pierwszej selekcji – mówi Piotr Nowosielski. Na wsparcie w tym obszarze mogą liczyć użytkownicy naszej nowej aplikacji Rocket, która dzięki zastosowaniu AI samodzielnie tworzy CV i dopasowuje je pod konkretną ofertę - dodaje.

Dla pracodawców wzrost liczby CV to z jednej strony komfort większego wyboru, z drugiej – wyzwanie związane z efektywnym przetwarzaniem rosnącej liczby zgłoszeń. Firmy będą coraz częściej sięgać po narzędzia automatyzacji i sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych, co dodatkowo podniesie poprzeczkę dla kandydatów – ich aplikacje muszą być nie tylko atrakcyjne dla rekruterów, ale również zoptymalizowane pod kątem systemów ATS.

Źródło: justjoin.it