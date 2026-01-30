W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. obowiązują nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w lutym 2026 zł da niemałą sumę, bo 15 x 28 dni = 420 zł miesięcznie, za luty2025 r., w innych miesiącach będzie to odpowiednio 450 zł itd. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje, zresztą podobnie jak wielu organizacji, które wypowiadały się w tej kwestii. W debacie opinii publicznej, w Internecie już pojawiają się pierwsze krytyczne jak i aprobujące głosy co do nowych regulacji.



W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w lutym 2026 r. da nie małą sumę, bo 15 x 28 dni = 420 zł miesięcznie . Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje. Podajemy podstawę prawną, uzasadnienie takich zmian i szczegółowe warunki w zakresie uprawnień wojewodów.

W lutym 2026 opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 28 dni = 420 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]

Od 1 listopada 2025 r. polski system wsparcia dla osób przebywających w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) przejdzie fundamentalną transformację. Zapowiedziane zmiany, wynikające z nowelizacji tzw. ustawy pomocowej, mają na celu redefinicję zasad dostępu do zakwaterowania i wyżywienia, kończąc tym samym pewien etap pomocy, który został uruchomiony w odpowiedzi na masowy napływ uchodźców z Ukrainy po wybuchu inwazji.

Ważne Podstawowym celem nowelizacji jest wygaszenie dotychczasowego, częściowego systemu dopłat za zakwaterowanie i określenie jasnego terminu zakończenia przyjmowania nowych osób do OZZ, z wyjątkiem ściśle określonych grup wrażliwych – data graniczna to 31 października 2025 r., po tej dacie czyli już od 1 listopada 2025 r., zasady funkcjonowania OZZ ulegną radykalnemu zaostrzeniu.

W lutym 2026 opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 28 dni = 420 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]. Podstawa prawna: ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301)

Podstawą prawną dla wprowadzenia nowych regulacji jest ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301).

Zagłębiając się w przepisy wyczytamy z nich, że dotychczas osoby korzystające z OZZ w dużej mierze partycypowały w kosztach pobytu, płacąc 50% lub 75% ustalonej stawki. Nowe przepisy likwidują tę elastyczność dla tej grupy. Osoby, które dotychczas regulowały te częściowe opłaty, tracą automatycznie prawo do dalszego pobytu w OZZ, co oznacza konieczność usamodzielnienia się lub znalezienia alternatywnego zakwaterowania. Wcześniej wojewoda miał pewną swobodę w zwalnianiu z opłat osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od listopada 2025 roku ta uznaniowość znika. Wojewoda będzie mógł udzielić zwolnienia jedynie wtedy, gdy kryteria te są ściśle określone w ustawie, co oznacza koniec niejednolitej praktyki w poszczególnych województwach i wprowadzenie twardego reżimu regulaminowego.

Nowa, obowiązkowa opłata dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę, bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia

Najbardziej kontrowersyjnym i rewolucyjnym elementem zmian jest wprowadzenie nowej, obowiązkowej opłaty dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę, bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Ważne Zgodnie z nowymi regulacjami, emeryci ci będą zobowiązani do uiszczania 15 złotych dziennie za pobyt w OZZ.

W praktyce, oznacza to obciążenie rzędu 450 (465 - jeśli 31 dni w miesiącu) złotych miesięcznie, bo (15 zł x 30 dni, th. 450 zł). Chociaż w lutym (28 dni) jest to 420 zł. Jest to stawka stała, która uderzy zarówno w seniorów o minimalnych świadczeniach, jak i tych o wyższych dochodach. Ta decyzja wydaje się być odpowiedzią na potrzebę zwiększenia partycypacji w kosztach utrzymania przez osoby, które z racji posiadania stałego dochodu (emerytury) są uznawane za mniej wrażliwe niż osoby aktywnie poszukujące pracy lub nieposiadające żadnych źródeł dochodu.

Utrzymanie dostępu do OZZ po 1 listopada 2025 roku będzie możliwe wyłącznie dla osób wpisanych do zaktualizowanego, restrykcyjnego katalogu grup szczególnie wrażliwych. Wojewoda będzie mógł udzielić pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia tylko dla:

Dzieci i Opiekunowie: Dzieci, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze (również z opłatą 15 zł/osobodzień), oraz osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi w pieczy zastępczej.

Seniorzy Nieemerytalni: Osoby, które ukończyły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), ale nie pobierają polskiej emerytury (również z opłatą 15 zł/osobodzień).

Osoby z Niepełnosprawnościami: Posiadacze orzeczeń o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej, lub równoważnych.

Rodziny z Małymi Dziećmi: Kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia.

Samotni Rodzice o Specyficznym Profilu: Samotnie sprawujący opiekę nad trójką lub więcej dzieci, pod warunkiem, że co najmniej jedno nie ukończyło 7. roku życia.

Wsparcie po leczeniu: Osoby bezpośrednio po hospitalizacji trwającej minimum 7 dni, do momentu ustania przyczyny rekonwalescencji (odpowiedź na zdarzenia losowe, jak zawał czy udar).

Młodzież kontynuująca naukę: Uczniowie szkół ponadpodstawowych w trybie dziennym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 20 lat.

Ważne Wśród osób tracących uprawnienia znajdują się m.in. osoby wychowujące troje dzieci, które ukończyły już 7 lat (bez względu na trudności finansowe), a także nowo przybyli, niekwalifikujący się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii.

W lutym 2026 opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 28 dni = 420 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]. UZASADNIENIE DLA ZMIAN

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że: "Ze względu na brak jednolitości w sposobie rozpatrywania wniosków o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy ze względu na trudną sytuację życiową w poszczególnych województwach, zdecydowano o nieprzedłużaniu tego narzędzia. W wyniku konsultacji społecznych rozszerzono za to katalog osób, którym wojewoda może udzielić wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia. W grupie tej znalazła się młodzież, która do osiągnięcia pełnoletności nie zdążyła jeszcze zakończyć edukacji na poziomie ponadpodstawowym oraz osoby z poważnymi schorzeniami, wymagającymi hospitalizacji, które po zakończonym leczeniu, nadal pozostają w szpitalu, gdyż nie mają gdzie odbyć rekonwalescencji i dojść do zdrowia. Przesłanka ta stanowi również odpowiedź na zdarzenia losowe, które są trudne do przewidzenia i dają możliwość wojewodzie zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia osobom po np. ciężkim wypadku, zawale, czy udarze.".

Wykaz miejsc zbiorowego zakwaterowania 2025/2026

Na stronie rządowej znajduje się wykaz wyznaczonych miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy - 2025: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/wykaz-wyznaczonych-miejsc-zakwaterowania-dla-uchodzcow-z-ukrainy---2025, w tym przypadku dotyczy to województwa lubelskiego, ale oczywiście funkcjonują te miejsca też na terenach innych województw. Stosowne informacje zamieszczają Wojewódzkie Urzędy.

Wspólnie do niezależności - czy aby na pewno?

Równolegle do zaostrzenia kryteriów, rząd promuje inicjatywy mające pomóc osobom, które muszą opuścić OZZ. Kluczowym elementem jest projekt „Wspólnie do niezależności”, realizowany przez MSWiA we współpracy z PCK i Fundacją PCPM. Inicjatywa ta koncentruje się na obywatelach Ukrainy z numerem PESEL UKR, którzy obecnie mieszkają w OZZ. Program oferuje wsparcie finansowe oraz szereg działań integracyjnych (doradztwo zawodowe, kursy językowe), mających ułatwić im znalezienie stałego mieszkania i wejście na rynek pracy. Termin do 31 października 2025 roku ma dać tym osobom czas na skorzystanie z tego wsparcia i faktyczne opuszczenie ośrodków. Osoby, które po tej dacie zdecydują się pozostać w budynkach OZZ, ale nie będą spełniać nowych kryteriów, będą mogły to robić wyłącznie na zasadach komercyjnych, bez prawa do roszczeń ze środków państwowych.

Wprowadzone zmiany porządkują również kwestie prawne dotyczące pobytu w OZZ. Podkreślono, że zakwaterowanie w ośrodku nie ma charakteru formalnoprawnego – nie jest to prawo bezwarunkowe, lecz forma doraźnej pomocy. W związku z tym, decyzja o jej nieudzieleniu nie podlega odwołaniu. Stanowi to wyraźny sygnał dla osób, które nagminnie łamią regulaminy lub stwarzają zagrożenie dla innych: brak poszanowania zasad życia społecznego w OZZ może skutkować natychmiastowym wykwaterowaniem, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur administracyjnych.

Pismo Fundacji „Ukraiński Dom” do Marszałka Sejmu RP

Pismo Fundacji „Ukraiński Dom” do Marszałka Sejmu RP dotyczyło projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 1685 (teraz jest to już omawiana ustawa), która ma na celu weryfikację prawa cudzoziemców do świadczeń rodzinnych oraz określenie warunków pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Fundacja pozytywnie ocenia inicjatywę legislacyjną rządu i szybkie procedowanie ustawy, która ma zapobiec chaosowi administracyjnemu po 30 września 2025 r., wynikającemu z weta Prezydenta RP wobec wcześniejszej ustawy. Fundacja wskazuje jednak na szereg problematycznych zapisów, które mogą pogorszyć sytuację dzieci cudzoziemców (i tak się stało):

Uzależnienie świadczenia 800+ od aktywności zawodowej rodziców – obecnie wystarczy legalny dostęp do rynku pracy, zgodnie z dyrektywą UE. Nowe przepisy mogą wykluczyć dzieci, których opiekunowie nie są aktywni zawodowo z różnych powodów (np. niepełnosprawność, wiek emerytalny).

Pominięcie realnych sytuacji życiowych – np. studenci, osoby pracujące na umowy o dzieło, dzieci utrzymywane przez rodzeństwo lub dziadków, mogą zostać pozbawione świadczeń.

Ryzyko fikcyjnego zatrudnienia – opiekunowie mogą być zmuszeni do podejmowania fikcyjnych prac tylko po to, by spełnić wymogi ZUS.

koszty dla seniorów korzystających z OZZ

Utrata prawa do refundacji leków przez osoby z PESEL UKR po 18. roku życia, jeśli nie są ubezpieczone.

Traktowanie obowiązku szkolnego jako warunku wypłaty świadczenia 800+, co może prowadzić do błędnego postrzegania edukacji jako „nagrody”.

Zakaz edukacji domowej dla dzieci z obywatelstwem ukraińskim.

Niejasność co do adnotacji „dostęp do rynku pracy” w planowanej karcie pobytu CUKR.

Brak przedłużenia specustawy zgodnie z decyzją UE do 4 marca 2027 r.

Fundacja apelowała o uwzględnienie tych uwag w dalszych pracach legislacyjnych, podkreślając, że celem powinno być zapewnienie sprawiedliwego i realistycznego wsparcia dla cudzoziemców, zwłaszcza dzieci - tak się jednak nie stało!

800 plus - są wyroki. Obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny,

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2025 r., II SA/Po 733/24, stanowi, że obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Wyjazd z terytorium Polski na czas dłuższy niż 30 dni, oznacza, że pobyt w Polsce przestaje być legalny i powoduje utratę prawa do wszelkich świadczeń (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy). Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie przewiduje zawężenia katalogu środków dowodowych regulowanych KPA w postępowaniu o przyznanie świadczenia wychowawczego. Obowiązujące przepisy uzależniają przyznanie świadczenia od legalności pobytu, a nie od dokonania odpowiedniej adnotacji w rejestrze. Dane z rejestrów publicznych stanowią tylko jeden z możliwych środków dowodowych.

W Internecie, na różnych grupach społecznościowych i forach już rozgorzała dyskusja na temat pobierania opłaty 15 zł dziennie. Głosy sprzeciwu wobec opłaty 15 zł za dzień pobytu w OZZ są bardzo duże

„Mam 72 lata, nie mam już siły ani zdrowia, żeby pracować. Moja emerytura ledwo starcza na leki i jedzenie. 15 zł dziennie to dla mnie ogromny wydatek – to prawie 450 zł miesięcznie! To nie jest pomoc, to kara za to, że jestem stary i potrzebuję schronienia. Przyjechałam z Ukrainy po wybuchu wojny. Straciłam wszystko. Teraz każą mi płacić za dach nad głową, mimo że nie mam żadnych dochodów. To nieludzkie.”

„Opiekuję się niepełnosprawnym synem. Nie mogę podjąć pracy, bo jestem z nim 24 godziny na dobę. Skąd mam wziąć 15 zł dziennie? To decyzja oderwana od rzeczywistości. Mieszkam w OZZ, bo nie mam dokąd pójść. Nie jestem bezrobotny z wyboru – nie mogę znaleźć pracy. A teraz mam płacić za coś, co miało być tymczasowym wsparciem?”

„To nie jest pomoc, to sposób na pozbycie się ludzi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. 15 zł dziennie to dużo, zwłaszcza dla osób bez dochodu, po przeszłości wojennej”

„Zamiast wspierać uchodźców i osoby w trudnej sytuacji, państwo wprowadza opłaty, które tylko pogłębiają ich biedę. To nie jest solidarność.”

Są też głosy poparcia dla wprowadzenia opłaty 15 zł dziennie za pobyt obywateli Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania

„Jeśli ktoś ma możliwość pracy, to 15 zł dziennie nie jest wygórowaną kwotą. To mniej niż koszt obiadu. Wprowadzenie tej opłaty może zmotywować do większej aktywności zawodowej i samodzielności.”

„To uczciwe rozwiązanie. W Polsce każdy musi ponosić koszty życia. Ośrodki nie mogą być darmowe w nieskończoność – to obciążenie dla budżetu państwa.”

„Wielu Polaków płaci za wynajem, media, jedzenie – nie widzę powodu, by osoby z Ukrainy miały wszystko za darmo przez lata. Symboliczna opłata to krok w stronę równowagi.”

„To nie jest kara, tylko forma współodpowiedzialności. Państwo pomaga, ale też musi dbać o sprawiedliwość społeczną.”

„15 zł dziennie to niewielki udział w kosztach utrzymania. Wprowadzenie tej opłaty może ograniczyć nadużycia i pozwolić na lepsze zarządzanie środkami publicznymi.”

„Pomoc powinna być kierowana do najbardziej potrzebujących. Osoby, które są w stanie zapłacić, powinny partycypować w kosztach – to standard w wielu krajach.”

Konfederacja Lewiatan apelowała o pilne uchwalenie przepisów przedłużających legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce do 4 marca 2026 r., aby uniknąć chaosu prawnego po 30 września 2025 r. oraz zapewnić stabilność dla pracodawców i pracowników

Lewiatan wskazywał w swojej opinii do jeszcze wówczas projektu ustawy, podkreślając, że zgodnie z decyzją Rady UE 2025/1460 ochrona czasowa została przedłużona do 4 marca 2027 r., dlatego polskie przepisy powinny być dostosowane do tej daty, aby uniknąć kolejnych nowelizacji. Konfederacja Lewiatan skrytykowała obowiązek osobistego stawiennictwa cudzoziemców przy składaniu wniosków o PESEL i zameldowanie. Lewiatan uważa ten wymóg za: nieproporcjonalny, utrudniający życie cudzoziemcom (np. członkom zarządów spółek), obciążający administrację, nieskuteczny w zapobieganiu nadużyciom.

Co do zagadnienia opłat, tj. tego, ż od 1 listopada 2025 r. będzie nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury - nie wypowiedziano się.

Zmiany w ustawie od 1 listopada 2025 r. dotyczą w równym stopniu osób nowoprzybyłych, jak i tych, które obecnie zamieszkują w OZZ

W uzasadnieniu do zmian wskazano: "Obecnie ponad 50% osób dopłaca do zamieszkiwania w OZZ. W dużej mierze są to osoby pracujące, które powinny się usamodzielnić i wyprowadzić z miejsc zbiorowego zakwaterowania lub ponosić pełne koszty zamieszkiwania. Prowadzony obecnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt „Wspólnie do niezależności” współfinansowany ze środków europejskich, ma na celu pomóc takim właśnie osobom w osiągnięciu niezależności. Utrzymanie do 31 października 2025 r. obecnie obowiązujących przepisów pozwoli im na znalezienie mieszkania i wyprowadzenie z ośrodka. Zmiany zaprojektowane w ustawie od 1 listopada 2025 r. dotyczą w równym stopniu osób nowoprzybyłych, jak i tych, które obecnie zamieszkują w OZZ. W przypadku decyzji o chęci kontynuowania zamieszkiwania w obiekcie, który pełni również funkcję ośrodka zbiorowego zakwaterowania przez osoby nieuprawnione na podstawie projektowanej ustawy, może się ono odbywać wyłącznie na zasadach komercyjnych i nie może powodować prawa do roszczeń ze środków Skarbu Państwa. Dodatkowo z zachowaniem wyjątków przewidzianych w ustawie, zwiększono do 20 minimalną liczbę osób, które muszą zamieszkiwać w obiekcie aby można było go uznać za OZZ z wyłączeniem osób, w ukraińskiej pieczy zastępczej za zgodą ministra właściwego do spraw rodziny.".