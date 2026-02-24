REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Przyznają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. [Warunki 2026]

Przyznają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. [Warunki 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 16:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Przyznają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. [Warunki 2026]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Począwszy od 2026 r., pacjenci zdiagnozowani z wybranymi chorobami – takimi jak schorzenia układu krążenia, cukrzyca, nowotwory złośliwe, choroby oddechowe oraz znaczne upośledzenie wzroku lub słuchu – uzyskają prawo do ubiegania się o comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości powyżej 200 zł. Środki te mają na celu częściową refundację ponoszonych wydatków na opiekę w sytuacji, gdy stan zdrowia utrudnia samodzielne prowadzenie życia. Ostateczna decyzja o przyznaniu świadczenia będzie podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem szczegółowej analizy okoliczności życiowych i medycznych wnioskodawcy.

rozwiń >

W 2026 r. kontynuowany będzie zasiłek dla osób przewlekle chorych – jego wysokość przekroczy 200 zł miesięcznie. O wsparcie będą mogły starać się m.in. pacjenci z chorobami układu krążenia, cukrzycą, po udarach, zmagający się z nowotworami, schorzeniami układu oddechowego czy zaburzeniami wzroku lub słuchu. Choć zasiłek ma pomóc w pokryciu kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi, jego przyznanie nie jest automatyczne i wymaga spełnienia określonych kryteriów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
Zobacz również:

W praktyce okazuje się, że uprawnienie do takiego zasiłku bywa przyznawane także przy dość powszechnych chorobach, a wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że mogłaby otrzymywać dodatkowe 200 zł miesięcznie. Trzeba jednak uważać na nazewnictwo: dodatek, zasiłek i świadczenie to trzy różne formy pomocy finansowej. Choć w nazwach mają „pielęgnacyjne/pielęgnacyjny”, nie oznaczają tego samego. Poniżej przedstawiamy listę chorób, przy których zasiłek zwykle przysługuje.

Przyznają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. [Warunki 2026]

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce okazuje się, że taki zasiłek można dostać jeśli cierpi się na dość powszechne schorzenia czy choroby. W rzeczywistości wiele osób nie wiem, że mogłoby dostać takie 200 zł dodatkowego miesięcznego wsparcia.

Oczywiście przepisy są sztywne i trzeba spełnić kryteria do otrzymania świadczenia, a sądy (jeżeli dojdzie do sporu nieugięte). Orzecznictwo i np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r., I OSK 77/20 potwierdza, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Co w 2026 dla sercowców?

W 2026 r. dla sercowców 200+ co miesiąc według niżej opisanych zasad.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

lekarz kardiolog

lekarz kardiolog

ShutterStock

Co w 2026 r. dla cukrzyków?

W 2026 r. dla cukrzyków także 200+ co miesiąc według niżej opisanych zasad.

cukrzyca

cukrzyca

Shutterstock

Co w 2026 r. dla osób po udarze?

W 2026 r. dla osób po udarze również 200+ według niżej opisanych zasad.

Podobnie rzecz się ma z osobami po nowotworze, z chorobami płuc, z chorobami wzorku, dla osób z chorobami słuchu.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Warunki 2026

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

W ramach powyższego zakwalifikowanych może być szereg schorzeń czy chorób, które powodują, że istnieje konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Takimi poważnymi przypadkami mogą być więc powszechne choroby i dlatego mówimy o 200 plus, co miesiąc w 2026 r. dla np. sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (z poważnymi schorzeniami).

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026?

Już od kilku lat wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie była waloryzowana. Ta kwota podlega weryfikacji (nie waloryzacji, bo nie jest to jednoznaczne). Taka weryfikacja ma miejsce co 3 lata, ale na chwilę obecną, w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Na ile przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Generalną zasadą jest, że zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak zostanie wystawione orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, to zasiłek ma charakter czasowy.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2026

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazano realizację świadczeń rodzinnych). Można go również znaleźć i wypełnić na stronie rządowej po zalogowaniu w serwisie www.empatia.mpips.gov.pl. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o zasiłek po 3 miesiącach od wydania tego orzeczenia skutkuje przyznaniem zasiłku od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny znajdziesz tutaj (na oficjalnej stronie MRPiPS)

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wzór druk formularz

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wzór druk formularz

gov.pl

Zasiek pielęgnacyjny - co musisz mieć:

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
  • Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do wglądu).
  • Dokument (w tym oświadczenie) potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
  • Kserokopia karty pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
  • Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu).

Osoba składająca wniosek o zasiłek pielęgnacyjny jest obowiązana niezwłocznie powiadomić gminny organ właściwy wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny tej osoby poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

200 plus zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek?

200 plus zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek?

Shutterstock

Marcowa waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego 2026 - czy będzie?

Jak już było zaznaczone wyżej, waloryzacji marcowej od lat ulegają emerytury, renty i inne zasiłki oraz świadczenia wypłacane przez ZUS czy KRUS. Dlaczego więc kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie jest waloryzowana i stoi w miejscu, nie przystając do aktualnych realiów i kosztów utrzymania. Bo tak postanowiono i obowiązuje to również w 2026 r. Już dwa lata temu, bo w 2024 rok to był czas, kiedy doszło do weryfikacji wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i rząd zdecydował, że pomimo inflacji zasiłek przez następne trzy lata pozostanie na tym samym, niskim poziomie 200 plus. Zatem także, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu będzie przysługiwało świadczenie w tej wysokości. Natomiast dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 roku wynosi 330,07 zł, a to, że jest regularnie waloryzowany. Jego kwota ulegnie więc podwyższeniu od 1 marca 2026 r.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r., III SA/Gd 363/19 jasno podkreślono, że choć oba świadczenia - dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny - wypłacane są na podstawie odrębnych ustaw, to jest ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jednak w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się pogląd, że ich charakter jest porównywalny - oba świadczenia przysługują osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Celem obu wskazanych świadczeń jest pokrywanie przez osoby je otrzymujące wydatków wynikających z niepełnej sprawności fizycznej lub intelektualnej, pozbawiającej możliwości samodzielnej egzystencji. Jednak tak czy inaczej dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny to nie jest to samo.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

Kolejna sprawa to mylenie zasiłku pielęgnacyjnego ze świadczeniem pielęgnacyjnym, czy też świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym. Konkluzja jest więc taka: dodatek, zasiłek, świadczenie - to trzy różne finansowe wsparcia - chociaż każde ma w drugim członie swojej nazwy: "pielęgnacyjne/pielęgnacyjny", bo:

  1. DODATEK PIELĘGNACYJNYM
  2. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY,
  3. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

Internauci pytają: Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacony za ten sam okres co dodatek pielęgnacyjny powinien zostać zwrócony? Czy potrąca go organ emerytalno-rentowy? [Pytanie z 19.01.2026 r.]

Odpowiedź jest taka, że jeżeli osoba uprawniona do świadczeń pobierze za ten sam okres zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i dodatek pielęgnacyjny, jest zobowiązana do zwrotu zasiłku jako nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami (art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Kwoty nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego są potrącane z emerytury lub renty przez organ emerytalno-rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026?

Zgodnie z obwieszczeniem MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026, na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 wynosi 3386,00 zł.

Na jakie schorzenia zasiłek pielęgnacyjny? [TABELA 2026]

W Internecie (w tym na forach, w komentarzach, w specjalnych grupach wsparcia) można znaleźć wiele pytań dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego - w szczególności tego, na jakie schorzenia przysługuje taki zasiłek. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, i nawet jak pójdzie się do prawnika po poradę prawną z pytaniem: "Czy będąc w tym stanie moja maja, moje chore - niepełnosprawne dziecko dostanie dodatek pielęgnacyjny czy zasiłek pielęgnacyjny?". Wówczas prawnik zapewne odpowie: "TO ZALEŻY". Tak, to zależy od okoliczności sprawy, w szczególności od stanu zdrowia, zakresu codziennej opieki i bieżącego wsparcia chorej osoby niepełnosprawnej czy starszej - i co najważniejsze - od dokumentacji medycznej. Wszystko musi być należycie udokumentowane.

Gazetaprawna.pl podaje taką orientacyjną tabelę z listą schorzeń, jednak wyraźnie zaznacza, że: "Uwaga: poniższa tabela ma charakter orientacyjny. O przyznaniu świadczenia zawsze decyduje orzeczenie o niepełnosprawności i opis ograniczeń funkcjonalnych, a nie sama diagnoza.".

Przykłady chorób/sytuacji klinicznych (lista)

Symbol / obszar

Co zwykle bada komisja (w praktyce)

Umiarkowane/znaczne niepełnosprawności intelektualne

01-U Upośledzenie umysłowe

Zakres samodzielności, potrzeba stałego nadzoru/opieki

Schizofrenia, CHAD, ciężkie zaburzenia nastroju i lękowe, zespoły otępienne, depresja przewlekła

02-P Choroby psychiczne

Stabilność stanu, nawroty, wpływ na samoobsługę i pracę

Głuchota/głuchoniemota, znaczny ubytek słuchu, afazja poudarowa, uszkodzenia krtani

03-L Głos/mowa/słuch

Skuteczność protezowania (aparat, implant), możliwość komunikacji

Ostrość ≤0,3 (po korekcji), zawężenie pola widzenia ≤30°, ślepota jedno-/obuoczna

04-O Narząd wzroku

Orientacja przestrzenna, bezpieczne poruszanie się, czytanie/obsługa urządzeń

Zaawansowane zwyrodnienia, RZS/ZZSK, amputacje, powikłania pourazowe

05-R Narząd ruchu

Mobilność, potrzeba sprzętu (wózek, ortezy), pomoc w ADL

Nawracające napady, następstwa psycho-neurologiczne

06-E Epilepsja

Częstość/ciężkość napadów, skutki uboczne leczenia, ryzyko urazów

PChP/POChP z niewydolnością, wady i niewydolność serca (≥ II NYHA), powikłane NT

07-S Układ oddechowy/krążenia

Tolerancja wysiłku, saturacje, hospitalizacje, potrzeba tlenoterapii

Niewydolność wątroby, IBD z zespołem złego wchłaniania, stany po resekcjach, PZT

08-T Układ pokarmowy

Zaburzenia odżywiania/wchłaniania, częstotliwość zaostrzeń

Przewlekła niewydolność nerek (dializy), zaburzenia mikcji wymagające opieki, nowotwory

09-M Urologia/ginekologia

Samoobsługa (cewnikowanie), ryzyko powikłań, harmonogram świadczeń (dializy)

SM, udar z trwałymi deficytami, neuropatie znacznego stopnia, choroby rdzenia

10-N Neurologia

Siła/koordynacja, spastyczność, potrzeba stałej pomocy

Endokrynologiczne z powikłaniami (np.cukrzyca z powikłaniami), immunologiczne, hematologiczne, HIV w zaawansowanych stadiach, znaczne zeszpecenia

11-I Inne schorzenia

Realny wpływ na ADL, zagrożenia zdrowotne, skuteczność leczenia

Spektrum autyzmu z utrwalonymi zaburzeniami komunikacji i funkcjonowania

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe

Zakres wsparcia w edukacji/życiu społecznym, opieka stała

To są właśnie dość częste i typowe przykłady kliniczne, które zwykle widnieją w orzeczeniach - ale jeszcze raz wyraźnie zaznaczamy, że wystąpienie którejkolwiek z nich nie daje automatycznego prawa do zasiłku i przyznania zasiłku przez MOPS.

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady). Szczególnie częste choroby układu oddechowego i krążenia, na to zwykle otrzymuje się stopień i tym samym zasiłek

Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z układem oddechowym i krążenia, jak już było wskazane wyżej, a tym samym można zwykle otrzymać zasiłek na takie choroby jak:

  • przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
  • nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
  • wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
  • nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
  • miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
  • niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń.

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady). Częste są też upośledzenia narządu ruchu (w tym nowotwory), na to zwykle otrzymuje się stopień i tym samym zasiłek

Upośledzenia narządu ruchu a niepełnosprawność i zasiłek - to ważny temat. Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z narządem ruchu takie jak:

  • wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
  • układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
  • zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
  • choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
  • choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
  • nowotwory narządu ruchu,
  • zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;

Szczegółowe informacje na temat zasiłku pielęgnacyjnego uzyskasz: w urzędzie, który realizuje to świadczenie: urzędzie miasta, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce gminy właściwej dla twojego miejsca zamieszkania,

Pamiętaj! Jeżeli urząd odmówi wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną: osobiście, pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

POLECAMY: KALENDARZ 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858)

Kto dostanie zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r.?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie 16+ ze znacznym stopniem; osobie 16+ z umiarkowanym, gdy niepełnosprawność powstała do 21 lat; osobie 75+.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. i czy jest waloryzowany?

W 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota nie jest waloryzowana marcowo; podlega weryfikacji co 3 lata. W 2024 r. zdecydowano, że pozostaje na tym samym poziomie przez trzy lata.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2026 i od kiedy jest wypłata?

Wniosek składa się w urzędzie gminy/miasta, w ośrodku pomocy społecznej lub online przez www.empatia.mpips.gov.pl. Złożenie w 3 mies. od orzeczenia daje prawo od miesiąca wniosku o orzeczenie; po 3 mies. – od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?

Nie. Pobranie za ten sam okres obu świadczeń oznacza obowiązek zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego jako nienależnie pobranego wraz z odsetkami. Kwoty nadpłaty potrącane są z emerytury lub renty przez organ, który przyznał dodatek pielęgnacyjny.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r.?

Zgodnie z obwieszczeniem z 24 października 2025 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. wynosi 3386,00 zł.

Powiązane
W Krakowie nie ma już miejsc: bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
W Krakowie nie ma już miejsc: bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła
Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła
350+ co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty. Jakie warunki?
350+ co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty. Jakie warunki?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]
24 lut 2026

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
24 lut 2026

Publiczna instytucja odmówiła ujawnienia dokumentów, powołując się na ochronę prywatności. Sąd miał inne zdanie - i wydał wyrok, który może zmienić zasady dla tysięcy osób współpracujących z państwem i jego instytucjami. Czy Twoje dane też są zagrożone ujawnieniem?
Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji
24 lut 2026

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.
Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
24 lut 2026

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

REKLAMA

Co szósty dorosły Polak jest w strachu przed zwolnieniem z pracy [BADANIE]
24 lut 2026

16,5% Polaków boi się, że w tym roku straci pracę. 71,6 nie ma takich obaw. Natomiast 11,9% nie jest pewnych, czy doświadcza tego typu lęków. Tak wynika z najnowszego badania rynkowego. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki wskazują na podwyższony, choć nie skrajny, poziom stresu społecznego. Ich zdaniem, większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne, które zaczynają przejmować narzędzia oparte na AI. Większy niepokój może występować w regionach o mniejszej dywersyfikacji rynku pracy.
Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie
24 lut 2026

Dynamiczny odpływ pracowników był szczególnie zauważalny w budownictwie. Z drugiej strony mieliśmy nadmiar pracownic na polskim rynku pracy. To jedne z najbardziej zauważalnych skutków wojny w Ukrainie. Co działo się w logistyce i budownictwie?
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.

REKLAMA

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA