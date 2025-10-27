REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?

Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?

27 października 2025, 17:05
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
IT, luka kompwtencyjna
Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?
shutterstock

Co dalej z branżą IT? Okazuje się, że nie konieczne kluczową rolę na rynku pracy i gospodarczym odgrywa sztuczna inteligencja (AI) a CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) jak i DevOps - to one znajdują się obecnie w pierwszej piątce obszarów, w których firmy wykorzystują oprogramowanie open source. Istotą praktyk CI/CD jest automatyzacja procesów integracji zmian wprowadzanych w kodzie i dostarczania oprogramowania do środowiska produkcyjnego. Działanie to ma na celu zwiększenie efektywności podczas wytwarzania i ulepszania oprogramowania.

Luka kompetencyjna hamuje automatyzację tworzenia i dostarczania zmian w IT

Praktyki CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) i DevOps znajdują się obecnie w pierwszej piątce obszarów, w których firmy wykorzystują oprogramowanie open source. W badaniach z 2025 rok odpowiedź tę wskazało 52 proc. specjalistów – więcej niż w przypadku sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (41 proc.) czy cyberbezpieczeństwa (36 proc.). Jednocześnie co szósta osoba wskazała otwarte technologie CI/CD jako aspekt, dzięki któremu organizacja odniosłaby największe korzyści. Dane pokazują więc, że połączenie ciągłej integracji i ciągłego dostarczania jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju firm. Dlaczego więc część z nich nie decyduje się na wdrożenie tych praktyk?

Konkurencyjność i niezawodność, czyli po co firmom CI/CD?

Istotą praktyk CI/CD jest automatyzacja procesów integracji zmian wprowadzanych w kodzie i dostarczania oprogramowania do środowiska produkcyjnego. Działanie to ma na celu zwiększenie efektywności podczas wytwarzania i ulepszania oprogramowania. Zmiany wprowadzane w kodzie są automatycznie testowane, co z jednej strony ogranicza ryzyko potencjalnych błędów i awarii, z drugiej zaś – pozwala na szybsze dostarczenie gotowego rozwiązania użytkownikom. Jak wskazuje Radosław Żak-Brodalko, Enterprise Architect z Linux Polska, praktyki CI/CD są zatem istotne zarówno z technologicznego, jak i biznesowego punktu widzenia.

– Praktyki CI/CD i DevOps przyspieszają aktualizację istniejących i wdrożenie nowych produktów na rynek, przy jednoczesnej poprawie ich jakości. Wpływa to na wzrost zadowolenia klientów i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Wewnątrz organizacji zauważalne jest usprawnienie realizacji poszczególnych zadań i poprawa współpracy między zespołami. Wszystko to w połączeniu z redukcją czasu potrzebnego do zaprojektowania i wdrożenia nowych rozwiązań oznacza sporą redukcję kosztów. Jednak, aby osiągnięcie tych korzyści było możliwe, konieczne jest stworzenie strategii implementacji CI/CD. Etap ten powinna poprzedzać analiza aktualnych procesów wytwórczych, specyfiki organizacji i jej celów biznesowych, a także barier i wyzwań. Dopiero na tej podstawie możliwy jest wybór odpowiednich narzędzi oraz obszarów, które wymagają automatyzacji – dodaje Radosław Żak-Brodalko, Linux Polska.

Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?

Organizacje wskazują na kilka barier na drodze do wdrożenia CI/CD. Główną jest brak doświadczenia i umiejętności pracowników, co podkreśla ponad 45 proc. badanych. Spore wyzwanie stanowią także kwestie techniczne, w tym instalacja, konfiguracja i modernizacja stosowanych rozwiązań (39 proc. odpowiedzi) oraz nadążanie za poprawkami i aktualizacjami (35 proc.). Problematyczne okazują się ponadto niedobory kadrowe (28 proc. wskazań) i skalowalność (21 proc.).

Ważne

Paradoksalnie trudności wynikające z braku doświadczenia zespołu są zdecydowanie częściej wskazywane przez reprezentantów największych organizacji, liczących ponad 5 tys. pracowników (50 proc. odpowiedzi) niż w początkujących startupach (34 proc.). Tomasz Dziedzic, CTO Linux Polska, wyjaśnia, że wielkość firmy faktycznie ma spore znaczenie dla powodzenia nowej strategii w zakresie wytwarzania oprogramowania.

– Wdrożenie praktyk CI/CD prawie zawsze jest procesem czasochłonnym. Im większa organizacja, tym trudniejsza pod względem technicznym jest zmiana. Wynika to z faktu, że stosowanie praktyk CI/CD wymaga zaangażowania wielu osób pracujących w różnych działach – od programistów, przez testerów, aż po administratorów systemów. Wprowadzenie rewolucji w dotychczasowych procesach, przygotowanie zespołu na zmiany, a także konieczność usprawnienia współpracy między różnymi działami to zadania, których realizacja siłą rzeczy będzie trudniejsza w większych organizacjach. Wyzwania pojawiają się jednak wcześniej. Mowa między innymi o kwestiach technicznych – zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań IT oraz ich integracja ze złożoną infrastrukturą są zwykle bardziej skomplikowane w dużych, rozwiniętych firmach. Nie bez znaczenia jest również aspekt decyzyjności – analiza i zatwierdzanie zmian trwa w takim przypadku dłużej – tłumaczy Tomasz Dziedzic, Linux Polska.

Jak firmy planują radzić sobie z brakami?

Część organizacji zdaje sobie sprawę z konieczności nadrobienia strat w zakresie CI/CD. Wśród nich najwięcej (66 proc.) jest takich, które w 2025 roku planują zwiększyć kompetencje i kwalifikacje obecnych pracowników. Zatrudnienie nowych specjalistów planuje 21 proc. firm, a skorzystanie z usług konsultantów – 13 proc. Jak podkreśla Kamil Kwiatkowski, Senior Solutions Architect w Linux Polska, poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu, jednak właściciele i managerowie muszą również zadbać o promocję rozwiązań CI/CD w organizacji.

Praktyki CI/CD oznaczają zmianę w zakresie funkcjonowania firmy i realizacji codziennych zadań

– Praktyki CI/CD oznaczają zmianę w zakresie funkcjonowania firmy i realizacji codziennych zadań. W przypadku zespołów przyzwyczajonych do obecnej kultury organizacyjnej może to być sporym wyzwaniem. Dlatego konieczne jest zadbanie o promocję nowego podejścia w całej organizacji, a także zaangażowanie pracowników w każdy etap procesu zmiany. Szkolenia merytoryczne również są bardzo ważne. Wiedza na temat wdrażanych technologii i narzędzi, optymalizacji i automatyzacji procesów CI/CD, a także dotyczącego nowego podejścia w rozwiązywaniu problemów sprawi, że zespoły będą czuły się pewniej z nową rzeczywistością organizacyjną – dodaje Kamil Kwiatkowski, Linux Polska.

Ważne

Brak doświadczenia jest główną barierą na drodze do wdrożenia CI/CD w organizacjach. Lukę kompetencyjną można jednak uzupełnić poprzez skorzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów i poszerzanie kompetencji pracowników.

Źródło: Lightscape

Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić
Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne
Dodatek dopełniający - co to za świadczenie, dla kogo, ile można dostać?
Dodatek dopełniający - co to za świadczenie, dla kogo, ile można dostać?
Źródło: INFOR
Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?
27 paź 2025

Co dalej z branżą IT? Okazuje się, że nie konieczne kluczową rolę na rynku pracy i gospodarczym odgrywa sztuczna inteligencja (AI) a CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) jak i DevOps - to one znajdują się obecnie w pierwszej piątce obszarów, w których firmy wykorzystują oprogramowanie open source. Istotą praktyk CI/CD jest automatyzacja procesów integracji zmian wprowadzanych w kodzie i dostarczania oprogramowania do środowiska produkcyjnego. Działanie to ma na celu zwiększenie efektywności podczas wytwarzania i ulepszania oprogramowania.
Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy
27 paź 2025

Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?
Listopad 2025: kalendarz do druku [PDF]
27 paź 2025

Pobierz kalendarz listopada 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Listopad 2025 roku ma aż 12 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS od stycznia 2026 r. niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu [STAŻ PRACY 2026]
27 paź 2025

Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS będzie można uzyskać od stycznia 2026 r., co jest niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu, a co jeśli się nie da? Będzie możliwość udowodnienia samemu odpowiednimi dokumentami - okresu i formy wykonywania pracy - na innej podstawie niż stosunek pracy - aby mieć większy staż pracy. Czy szykuje się mała rewolucja w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych - wydaje się, że w praktyce tak. Jak podkreśla Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Mało kto tak naprawdę ma możliwość wyboru formy umowy, na podstawie której świadczona jest praca. Zlecenie to też praca. Jednoosobowa działalność gospodarcza to praca. I zasługują na docenienie. Dlatego konieczna jest zmiana Kodeksu pracy, aby wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego".

Społeczeństwo się starzeje, maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Oto 2 najlepsze rozwiązania dla pracodawców
27 paź 2025

Starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym to jedne z największych wyzwań dla pracodawców. Oto 2 najlepsze rozwiązania, które stosują firmy, aby odpowiedzieć na brak rąk do pracy.
Reforma pomocy społecznej - co będzie można uzyskać z MOPS i nie tylko w 2026?
27 paź 2025

Czekają nas spore zmiany dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin i osób samotnie gospodarujących znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, życiowej i zdrowotnej, w tym dla seniorów. Ogłoszono projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD315) ma na celu wdrożenie pierwszego etapu szerokiej reformy systemu pomocy społecznej, skoncentrowanej na zwiększeniu dostępności i jakości usług, lepszej koordynacji wsparcia oraz wzmocnieniu działania pewnych instytucji i form pomocy.
Staż pracy 2026 – jakie nowe okresy uwzględni pracodawca? Zmiany po podpisie prezydenta
26 paź 2025

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady obliczania stażu pracy nie tylko ogólnego, ale też zakładowego. Pracodawca będzie musiał uznać za staż pracy wiele innych okresów, nie tylko pracę na zlecenie i działalność gospodarczą. O jakich okresach mowa?
Zmiany w prawie pracy: rząd dopuszcza e‑mail, SMS czy skan podpisanego dokumentu - zamiast formy papierowej. Deregulacja i cyfryzacja dialogu społecznego [PROJEKT]
24 paź 2025

Rząd zaproponował projekt nowelizacji ustaw regulujących stosunki między pracodawcami a przedstawicielami pracowników, którego celem jest uproszczenie i zdigitalizowanie obiegu informacji. Najważniejszym elementem projektu jest formalne dopuszczenie obok tradycyjnej formy pisemnej dwóch alternatyw: formy dokumentowej oraz formy elektronicznej. Zmiana ma zredukować formalności, przyspieszyć dialog społeczny i lepiej dostosować procedury do współczesnych praktyk komunikacyjnych.

"Ukryte zasoby" wciąż w cieniu. Dlaczego pracodawcy nie sięgają po nowe grupy pracowników?
26 paź 2025

Mimo rosnących niedoborów kadrowych wielu przedsiębiorców wciąż nie sięga po tzw. ukryte zasoby rynku pracy – osoby starsze, kobiety opiekujące się bliskimi, młodych, cudzoziemców czy osoby z niepełnosprawnościami. O przyczynach tego zjawiska, barierach i potencjale, który może wzmocnić konkurencyjność polskich firm, opowiada Maja Dobrzyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zmiana czasu na zimowy trwa moment, ale konsekwencje w pracy i w życiu osobistym ciągną się tygodniami. Czy wszystkie są korzystne
25 paź 2025

Choć co roku powraca dyskusja o sensie zmiany czasu i coraz częściej pojawiają się postulaty, by z niej zrezygnować, decyzja o jej utrzymaniu w wielu krajach wynika głównie z tradycji. W teorii ma to sprzyjać lepszemu wykorzystaniu światła dziennego i poprawie efektywności funkcjonowania społeczeństwa.

