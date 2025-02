ZUS waloryzuje świadczenia. 1 marca rusza pierwsza transza wypłat emerytur i rent

1 marca 2025 r. ZUS zacznie wypłacać zwaloryzowane emerytury i renty. Coroczna waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu. Oznacza to, że świadczeniobiorcy nie muszą składać wniosków o podwyższenie świadczenia.

ZUS waloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są waloryzowane każdego roku. W sobotę 1 marca 2025 r. ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty wypłaty w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony, o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

W 2025 r. emerytury i renty zostaną podniesione procentowo. Wysokość wskaźnika - 105,5 proc. - została opublikowana w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 129).

- Coroczna waloryzacja jest przez nas przeprowadzana automatycznie a to oznacza, że do ZUS nie trzeba składać żadnych wniosków o podwyższenie emerytury o wskaźnik waloryzacji – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Natomiast już dzisiaj można bardzo łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwiększonej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 105,5 proc. – wyjaśnia.

Kwoty zwaloryzowanych świadczeń i dodatków

Rzeczniczka ZUS podaje kwoty zwaloryzowanych świadczeń. Okazuje się, że w wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty 1878,91 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2025 r. wyniesie 1 409,18 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 133,06 zł, co łącznie da wartość 2 552,39 zł.

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych.

I tak od 1 marca 2025 r.:

świadczenie przedemerytalne wyniesie 1 893,41 zł brutto,

dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 654,48 zł, a

dodatek pielęgnacyjny osiągnie kwotę 348,22 zł,

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 522,33 zł,

ryczałt energetyczny będzie wynosił 312,71 zł.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2025 r.

Waloryzacja bez wniosku

Iwona Kowalska-Matis podkreśla, że w sprawie waloryzacji świadczeniobiorcy nie muszą składać wniosków - odbywa się ona automatycznie. - Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji wyślemy również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki – mówi rzeczniczka.

Rzeczniczka wyjaśnia także, że informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających, np. dodatek pielęgnacyjny decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku.

Iwona Kowalska-Matis podkreśla, że w decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego danego roku, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji. - Jeśli emeryt-rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, jest także informacja o wysokości tego dodatku – mówi rzeczniczka. - Tymczasem wiele osób zgłasza do ZUS, że dodatek nie jest im wypłacany. Nieporozumienie wynika z tego, że porównują wypłacaną kwotę z podanymi w decyzji waloryzacyjnej kwotami brutto - dodaje Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że różnica w kwocie jest efektem tego, iż od emerytury i renty odliczana jest zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście, wszystkie te informacje świadczeniobiorcy znajdą w decyzji waloryzacyjnej, warto ją uważnie przeanalizować.