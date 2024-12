ZUS wypłacił ponad 214 mln zł – rodzice nie dostali tych pieniędzy

W grudniu ZUS wypłacił 151,2 tys. świadczeń „Aktywnie w żłobku”. Pieniądze nie wpłynęły na konta rodziców. Ponad 214,4 mln zł wpłynęło na rachunki bankowe żłobków.

ZUS wypłacił świadczenia „Aktywnie w żłobku”

Z informacji podanych przez rzecznika ZUS Wojciecha Dąbrówkę wynika, że ZUS wypłacił w grudniu ponad 151,2 tys. świadczeń „Aktywnie w żłobku”. Na rachunki bankowe żłobków wpłynęła kwota przeszło 214,4 mln złotych.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł. ZUS nie wypłaca pieniędzy rodzicom, lecz przekazuje dofinansowanie na konta bankowe podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” jest jednym z trzech filarów programu Aktywny Rodzic. Rodzice dzieci w wieku od roku do trzech lat życia mogą złożyć wnioski o świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” oraz „Aktywnie w domu”.

Jak uzyskać świadczenie „Aktywnie w żłobku”

Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży wniosek do 2 stycznia 2025 r., to prawo do świadczenia uzyska od 1 października, jeśli będą spełnione pozostałe warunki. Dotyczy to jednak tylko świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

Od 3 stycznia 2025 r. rodziców będą obowiązywać inne terminy na złożenie wniosku o to świadczenie. Wniosek trzeba będzie złożyć w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki. W takiej sytuacji prawo do świadczenia będzie przysługiwać od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Świadczenie będzie należne również za miesiąc, w którym maluch poszedł do żłobka, mimo że wniosek zostanie złożony w następnym miesiącu.

Jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” po upływnie 2 miesięcy, licząc od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje.