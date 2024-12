ZUS wypłaci w grudniu 2024 r. świadczenia z programu Aktywny Rodzic - Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku oraz Aktywnie w domu. Świadczenia wypłacane są w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Na kiedy zaplanowane są wypłaty w grudniu br.?

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic

Rodzice dzieci w wieku od roku do trzech lat życia mogą złożyć wniosek na jedno z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic:

Aktywni rodzice w pracy,

Aktywnie w żłobku,

Aktywnie w domu.

Rodzic może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyłącznie przez internet. Ma do wyboru jeden z czterech kanałów wnioskowania. Są to:

platforma PUE ZUS (eZUS),

aplikacja mobilna mZUS,

bankowość elektroniczna,

portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia.

Wysokość świadczeń z programu Aktywny Rodzic

W ramach programu Aktywny Rodzic można otrzymać świadczenia:

Aktywni rodzice w pracy - 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – dzieci od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie;

Aktywnie w żłobku - do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy cztery lata;

Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Terminy wypłat świadczeń z programu Aktywny Rodzic

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic ZUS wypłaca w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Wypłaty w ramach świadczenia Aktywnie w żłobku zaplanowane są na każdy 20. dzień miesiąca. Natomiast termin wypłaty dla pozostałych świadczeń z tego programu zaplanowany jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

- Aby rozpatrzyć wnioski o świadczenie Aktywni rodzice w pracy, musimy sprawdzić, czy rodzice spełniają warunek aktywności zawodowej. Robimy to na podstawie danych z konta ubezpieczonego ZUS oraz informacji z rejestru Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dane te aktualizujemy w oparciu o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przekazują oni do ZUS dokumenty rozliczeniowe z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu za miesiąc poprzedni – do 5, 15 i 20 dnia miesiąca – wyjaśnia Wojciech Dąbrówka, rzecznik ZUS.