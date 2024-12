Wynagrodzenia pracowników samorządowych powinny być powiązane z wynagrodzeniem minimalnym

Zdaniem samorządowców ich wynagrodzenia powinny być skorelowane z płacą minimalną. Minimalny poziom wynagradzania w pierwszej stawce zaszeregowania ma być równy stawce minimalnego wynagradzania za pracę - zaproponował Związek Powiatów Polskich.

Stawki i dodatki w oparciu o minimalne wynagrodzenie

Na listopadowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zapadła decyzja o podjęciu intensywnych prac nad nowym kształtem przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych. Obecnie trwają spotkania robocze w tym zakresie.

W ramach prac nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Związek Powiatów Polskich (ZPP) zaproponował szereg zmian, również w ustawie o pracownikach samorządowych w zakresie ustalania stawek oraz wypłaty dodatków. Chodzi m.in. o to, by minimalny poziom wynagradzania w pierwszej stawce zaszeregowania był równy stawce minimalnego wynagradzania za pracę.

- Konsekwencją tej zmiany będzie brak koniczności corocznej nowelizacji rozporządzenia z uwagi na konieczność jego dostosowania do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy tak przyjętej stawce na poziomie I rozporządzenie będzie aktualizowało się samoistnie, wraz ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie wykluczy to możliwości zakwalifikowania przez pracodawcę samorządowego pracownika do wyższej kategorii zaszeregowania – wskazał prezes zarządu ZPP Andrzej Płonka.

Zgodnie z samorządową propozycją, kolejne kategorie zaszeregowania również powinny być powiązane z płacą minimalną przy zastosowaniu określonego w przepisach mnożnika.

- Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie automatycznie powodował wzrost stawek na wyższych kategoriach zaszeregowania. Zabieg ten przyczyni się do zahamowania zjawiska spłaszczania wynagrodzeń względem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, z uwagi na fakt, że stawki nie będą już wyrażone w sposób kwotowy, będzie następowała ich automatyczna aktualizacja, wraz ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyjaśniono w piśmie skierowanym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Naliczanie stażu pracy, dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej

Zaproponowane przez ZPP zmiany dotyczą również naliczania stażu pracy, a co za tym idzie wypłaty dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej. Według samorządowców, okres zaliczany do dodatku stażowego powinien uwzględniać doświadczenie zawodowe na takich stanowiskach pracy, które rzeczywiście mają przełożenie na większe doświadczenie zawodowe pracownika.

- W naszej ocenie z prawa do otrzymywania tego dodatku powinny być wyłączone osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi, a powinno ono przysługiwać pracownikom merytorycznym (tj. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych oraz wskazanych wyżej stanowiskach merytorycznych innych niż urzędnicze). Po wprowadzeniu zakazu zaliczania dodatku stażowego do minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przy postępującym spłaszczaniu się wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi kategoriami zaszeregowania obecnie dochodzi do sytuacji, w której pracownicy bez żadnych kwalifikacji na stanowiskach nie związanych z ponoszeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonywaną pracę zarabiają więcej niż pracownicy merytoryczni – wskazano.

Uporządkowanie katalogu stanowisk pracowników samorządowych

Samorządowcy chcą też uporządkowania katalogu stanowisk pracowników samorządowych oraz zmniejszenie liczby kategorii zaszeregowania i większego zróżnicowania stawek w poszczególnych kategoriach. Według ZPP zbyt duża liczba kategorii powoduje, że różnice w wynagradzaniu wynoszą 50 zł brutto, co zniechęca pracowników do podnoszenia kompetencji i ubiegania się o awans.

Według samorządowców nie ma także potrzeby określania w rozporządzeniu wymogów dotyczących wykształcenia odnośnie pracowników stanowisk merytorycznych oraz stanowisk pomocniczych i obsługi.

- Należy postawić na racjonalność działania pracodawcy samorządowego, który jeżeli będzie chciał zatrudnić np. elektryka to postawi na pracownika mającego kwalifikacje w tym zakresie. Ponadto, w wielu przypadkach wymogi dotyczące zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach np. bibliotekarza, pracownika socjalnego czy psychologa określają inne ustawy szczegółowe – wskazano.