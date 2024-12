Asystencja osobista: 240 godzin miesięcznie po 65 zł za godzinę

Uzupełniający urlop macierzyński coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki do ustawy

Nowelizacja Kodeksu pracy trafi do Prezydenta. Sejm przyjął poprawki Senatu. Ustawa wprowadza uzupełniający urlop macierzyński do 8 albo do 15 tygodni dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu.