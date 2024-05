Sejm: Będą dwie niedziele handlowe w miesiącu i wyższe wynagrodzenie pracowników

Sejm pracuje zmianą regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedzielę. Projekt ustawy dotyczy zwiększenia liczby niedziel, w których handel jest dozwolony oraz wynagrodzenia za pracę w niedzielę.

Zmiana przepisów ograniczających handel w niedziele i święta

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy. Projekt ma na celu zmianę regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu w niedzielę. Ograniczenia handlu w niedziele i święta określa ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 449).

Zdaniem projektodawców, ustawa w obecnym stanie prawnym nie spełniła części celów dla jakich ją przyjęto:

nie przyczyniła się do wsparcia małych, lokalnych sklepów w ich konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi;

zawiera wiele arbitralnych zwolnień, które mogą być pretekstem do nadużyć oraz prowadzić do sytuacji podważających szacunek obywateli do całego systemu prawnego.

Dwie niedziele handlowe w miesiącu

Projekt nowelizacji zakłada zniesienie zakazu handlu w:

pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego;

pierwszą niedzielę grudnia i kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Jeżeli będzie to pierwsza albo trzecia niedziela w miesiącu zakaz nie będzie obowiązywać także w niedzielę poprzedzającą pierwszą albo trzecią niedzielę tego miesiąca.

Proponowany projekt oznaczać będzie zwiększenie swobody wyboru konsumentów, co do czasu i miejsca robienia zakupów.

Uprawnienia pracowników pracujących w niedziele

Projektowana nowelizacja rozszerzy uprawnienia pracownicze z tytułu pracy w niedzielę. Zakłada się, że pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę będzie przysługiwać za ten dzień wynagrodzenie w podwójnej wysokości. Ponadto pracodawca będzie obowiązany zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi co najmniej dwie niedziele wolne od pracy w miesiącu kalendarzowym.

Zgodnie z projektem, jeżeli wykorzystanie przez pracownika dnia wolnego nie będzie możliwe, pracodawca będzie zobowiązany zapewnić mu dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Zmiana Kodeksu pracy

W związku z innym ukształtowaniem uprawnień pracowników handlu z tytułu wykonywania pracy w niedzielę, w Kodeksie pracy dodane zostaną przepisy wyłączające w tym zakresie przepisy kodeksowe.

Obecnie wszystkich pracowników placówek handlowych pracujących w niedzielę obowiązują identyczne zasady rekompensaty z tego tytułu określone w Kodeksie pracy. Gwarantują one pracownikowi dzień wolny od pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia obliczonego jak za pracę godzinach nadliczbowych.

Wejście w życie ustawy

Projekt ustawy zakłada, że wejdzie ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.