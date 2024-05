Dzień Dziecka 2024 r.: Prezenty z zakładu pracy. Czy to możliwe

Z okazji Dnia Dziecka niektórzy pracodawcy przygotowują paczki dla dzieci pracowników. Paczki mogą być finansowane nie tylko ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W zależności od źródła finansowania, różne będą zasady przyznawania paczek.

Cele zfśs

Celem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) jest m.in. finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Przepisy określają, że działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców, w tym także udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, na rzecz osób uprawnionych do korzystania z zfśs.

Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie zfśs, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Konieczny regulamin zfśs

Pracodawcy, którzy utworzyli zfśs powinni przygotować regulamin gospodarowania środkami tego funduszu. W regulaminie należy określić zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Regulamin powinien ustalać krąg osób uprawnionych do korzystania z pomocy z funduszu oraz cele, na które będą przeznaczone środki zfśs. Należy też określić zasady i kryteria przyznawania pomocy, np. różnego rodzaju świadczeń dla dzieci osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. Tak więc, zasady przyznawania paczek muszą być dokładnie opisane w regulaminie zfśs.

Należy uwzględniać kryterium socjalne

Przy przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z zfśs należy uwzględniać kryterium socjalne. Pojęcie to oznacza, że zakres pomocy uzależniony jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Z tego względu paczki dla dzieci pracowników finansowane ze środków zfśs powinny mieć zróżnicowaną wartość uwzględniającą kryterium socjalne.

Do uwzględnienia kryterium socjalnego niezbędna jest wiedza o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Osoba taka powinna udostępnić pracodawcy dane osobowe niezbędne do przyznania ulgowej usługi czy świadczenia - następuje to w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Paczki finansowane ze środków obrotowych

Pracodawcy, którzy nie utworzyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych także mogą dofinansować paczki dla dzieci pracowników. Możliwe to jest z wykorzystaniem np. środków obrotowych.

Jeśli pracodawca finansuje paczki dla dzieci pracowników ze swoich środków obrotowych – nie może uzależniać ich przyznawania oraz wartości od sytuacji życiowej, rodzinnej bądź materialnej pracownika. Dzieci wszystkich pracowników powinny otrzymać paczki tej samej wartości.