1 stycznia 2025 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczeń osobom owdowiałym. Nowe przepisy umożliwiły łączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym. Chodzi tu o tzw. rentę wdowią. Wnioski o rentę wdowią można już składać, ale wdowy i wdowcy otrzymają wypłatę najwcześniej od lipca bieżącego roku.

Od 1 stycznia 2025 r. osoby owdowiałe mogą ubiegać się o tzw. rentę wdowią. Tak przyjęło się nazywać połączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem.

REKLAMA

Autopromocja

Konieczne prawo do renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego

Do uzyskania renty wdowiej nie wystarczy tylko prawo do renty rodzinnej. Należy także mieć prawo do jednego ze świadczeń:

emerytury,

emerytury rolniczej,

emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

emerytury wojskowej,

emerytury policyjnej,

zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

emerytury pomostowej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Może to być także prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Przed zmianą przepisów w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązywała zasada wypłaty jednego świadczenia. Osoba uprawniona do kilku świadczeń musiała dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymywać.

Ważne Zainteresowani mogą sprawdzić, czy będą mogli pobierać rentę wdowią. W tym celu mogą skorzystać ze specjalnego narzędzia przygotowanego przez ZUS. Wystarczy otworzyć ANKIETĘ i odpowiedzieć na kilka pytań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta wdowia w dwóch wariantach

Tak więc, renta wdowia będzie wypłacana w razie zbiegu prawa do renty rodzinnej oraz do świadczeń emerytalno-rentowych. Przepisy przewidują dwa warianty renty wdowiej, do wyboru przez osobę uprawnioną.

Według pierwszego wariantu osoba uprawniona otrzyma pełną rentę rodzinną po zmarłym małżonku powiększoną o 15 proc. przysługującego jej świadczenia. Z kolei drugi wariant zakłada, że osoba uprawniona otrzyma przysługujące jej pełne świadczenie powiększone o 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Należy dodać, wielkość części przysługującego drugiego świadczenia ulegnie zmianie. Mianowicie od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 proc. do 25 proc.

Jaka będzie wysokość renty wdowiej

Wysokość renty wdowiej nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Obecnie najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł Oznacza to, że z ZUS maksymalne można będzie otrzymać rentę wdowią w wysokości 5342,88 zł.

Ważne Dla zainteresowanych ZUS przygotował użyteczne narzędzie. W KALKULATORZE można wyliczyć szacunkową wysokość łączonych świadczeń, czyli renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia.

Wniosek ERWD

ZUS przyjmuje już wnioski o rentę wdowią. W tym celu należy złożyć Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD).

Wnioskodawca, który ma już przyznane prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, do wniosku ERWD nie musi dołączać dodatkowych dokumentów. Jednak jeżeli wdowa lub wdowiec nie złożyli jeszcze wniosku o rentę rodzinną lub własne świadczenie, to muszą taki wniosek złożyć.