Barometr zawodów na Mazowszu w 2024

Czym jest Barometr zawodów?

Barometr zawodów, to prognoza dla i na rynku pracy. Prognoza jest przygotowywana na dany rok i pokazuje jakie jest ogólne zapotrzebowanie na zawody w Polsce, w tym z wyszczególnieniem na poszczególne powiaty czy województwa. Można zadać pytanie jak w takim razie powstaje Barometr zawodów? Rynek pracy przecież zmienia się z miesiąca na miesiąc i trudne jest oszacowane jakie będą trendy w zatrudnieniu na dany rok w danym województwie. Metodologię badania wypracowano w Szwecji w latach 90-tych XX w. W 2009 roku Barometr trafił do Polski. Początkowo Barometr realizowany był tylko w Małopolsce, ale od 2015 r. badania są prowadzone w całym kraju. Okazuje się, że taki barometr powstaje podczas paneli ekspertów obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: pracowników wojewódzkiego oraz powiatowych urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników prywatnych agencji zatrudnienia, pracowników instytucji zarządzających Polską Strefą Inwestycji, ochotniczych hufców pracy, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, urzędów miast. W dużej mierze zaangażowane są więc instytucje rynku pracy. Dzięki takiej złożoności pomiotów, badania zyskują na swojej wiarygodności. Badanie pokazuje, w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe szanse na pracę w nadchodzącym roku. Barometr klasyfikuje zawody w trzy grupy: zawody deficytowe, zawody zrównoważone, zawody nadwyżkowe.

Czym są zawody deficytowe?

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

Czym są zawody zrównoważone?

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Czym są zawody nadwyżkowe?

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2024

Obywatele Ukrainy są najliczniejszą grupą obcokrajowców na mazowieckim rynku pracy. W skali rok do roku (2021 versus 2022) liczba zezwoleń na pracę zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do ogółu cudzoziemców jak i dla obywateli Ukrainy. Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, wynika że 13,4 tys. (20,1%) zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznanych zostało obywatelom Ukrainy (przy tym liczba zezwoleń w 2022 r. zmniejszyła się o ponad 75% w skali roku), następnie obywatelom Turcji – 8,5 tys., Indii (8,1 tys.) i Białorusi (4,3 tys.)

Deficytowe zawody dla województwa mazowieckiego

W skali całego województwa mazowieckiego są takie zawody deficytowe:

branża budowlana, w tym: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych oraz pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie; branża: spawaczy; kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; ślusarzy; elektryków elektromechaników i elektromonterów, magazynierów; branża edukacyjna, gdzie brakuje nauczycieli, zarówno na poziomie szkolnictwa branżowego, jak i przedszkoli, szkół podstawowych oraz ogólnokształcących.

Prognoza na 2024 r. wskazuje, że w Warszawie deficyt pracowników będzie dotyczył 54 grup zawodów, w tym w 16 spodziewany jest duży deficyt.

Ważne Jednocześnie stołeczny rynek cechują m.in. ogromna dynamika i przepływy pracowników oraz mobilność-wielu pracujących codziennie dojeżdża do pacy nie tylko z terenu powiatów otaczających Warszawę, ale też z największych miast województwa.

Niejednokrotnie podczas panelu zwracano uwagę na trudności w prognozowaniu zapotrzebowania na pracowników na tak dużym rynku, gdzie występują niespotykane lub rzadko występujące na innych rynkach zawody czy specjalizacje, ale także duże zapotrzebowanie, jak również deficyt pracowników wykonujących prace proste.

Kim są Gigersi?

Jak podkreśla raport: w Warszawie za sprawą Gigersów omówiono temat nowego „modelu pracy”, czy „aktywności zawodowej”. Gigersi to nowa kategoria „zadaniowców” – pracowników, którzy są zatrudniani do wykonania konkretnych zadań i projektów (np. w branży IT). W tej grupie są specjaliści i menedżerowie, a także wykonujący prace o mniejszych wymaganiach (cechujące się dużą rotacją) i pracujący dorywczo, np. dostawcy jedzenia, pracownicy sezonowi. Należy podkreslić, że Warszawa oferuje najwięcej miejsc pracy w województwie mazowieckim w obszarze informatyki i teleinformatyki. Kształci się tutaj znacząca większość przyszłej kadry firm z tego obszaru. Mimo wciąż dużego zapotrzebowania na pracowników sektora IT, należy wskazać na pewne urealnienie wynagrodzeń ze względu na wysokie koszty pracy oraz mniejszą liczbę ofert pracy niż w poprzednich latach.