Podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Będzie wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.

Fala podwyżek dla pracowników sfery budżetowej przybiera na sile. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 120%

Ustawa budżetowa na rok 2024 przewiduje środki umożliwiające podwyżkę wynagrodzeń pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionym w urzędach administracji rządowej i pracownikom innych jednostek. Ustawa zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej od 1 stycznia 2024 r. w wysokości 120%.

Autopromocja

W celu wdrożenia podwyżek wynagrodzeń pracowników oraz zapewnienia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej od 1 stycznia 2024 r., niezbędna jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 467 ze zm.).

Wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada zmianę w załączniku 1 Tabeli D „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek”.

Projektowana zmiana Tabeli D zakłada, że stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego podwyższone zostaną w każdej kategorii zaszeregowania o 20% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Stawki maksymalne wynagrodzenia zasadniczego podwyższone będą w każdej kategorii zaszeregowania o 1500 zł w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. W konsekwencji nowe stawki kształtować się będą od kwoty 1140 zł do kwoty 6200 zł w I kategorii zaszeregowania i od kwoty 2830 zł do kwoty 11420 zł w XXI kategorii zaszeregowania.

Poniższa tabela przedstawia projektowaną wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych I 1140 – 6200 II 1870 – 6220 III 1880– 6240 IV 1900 – 6270 V 1920 – 6300 VI 1930 – 6330 VII 1940 – 6360 VIII 1960 – 6530 IX 1980 – 6700 X 2020 – 6870 XI 2050 – 7080 XII 2100 – 7300 XIII 2160 – 7550 XIV 2210 – 7890 XV 2270 – 8230 XVI 2340 – 8730 XVII 2420 – 9240 XVIII 2510 – 9750 XIX 2600 – 10260 XX 2680 – 10770 XXI 2830 – 11420

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Tabela D w załączniku 1 rozporządzenia w zmienionym brzmieniu będzie miała zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek, należnych od 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji