Wcześniejsza emerytura. Od 1 marca 2024 r. wzrosną limity dorabiania przez emerytów

1 marca 2024 r. zwiększą się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ile wyniesie górny próg dorabiania, po przekroczeniu którego ZUS może zawiesić wypłacanie świadczenia?

Limity dorabiania w górę od 1 marca 2024 r.

Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturą lub rentę i dorabiają do swoich świadczeń, muszą pamiętać, że dochody z pracy mają wpływ na wysokość pobieranego z ZUS świadczenia. Z tego względu na pewno ucieszą je wyższe limity dorabiania obowiązujące od początku marca do końca maja 2024 r. Od 1 marca kwota dorabiania, która nie spowoduje zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia to 5278,30 zł brutto. To oznacza podwyżkę wobec poprzedniej, obowiązującej do końca lutego, o prawie 242 zł.

- Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista nie przekroczy w miesiącu takiego dochodu, to ZUS będzie wypłacał świadczenie w ustalonej wysokości. Natomiast przekroczenie kwoty 9802,50 złotych brutto przy dorabianiu spowoduje zawieszenie świadczenia – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W sytuacji, gdy dorabiający emeryt lub rencista będzie miał dochód przekraczający kwotę 5278,30 zł, ale niższy niż 9802,50 zł, to jego świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia obowiązującego limitu.

Zmiana kwot maksymalnego zmniejszenia

Od 1 marca 2024 r. zmienią się również kwoty maksymalnego zmniejszenia, jakich ZUS może dokonać w ramach konkretnych świadczeń. Od marca 2024 r. do końca lutego 2025 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia będą wynosić:

890,63 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

668,01 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

757,08 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Kto może dorabiać na emeryturze bez ograniczeń

Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna. Ich zarobki nie podlegają weryfikacji przez ZUS, a przyznane im świadczenia nie podlegają zmniejszaniu i zawieszaniu.

- Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń i jej limity nie dotyczą – tłumaczy rzeczniczka ZUS.