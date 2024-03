Podwyżki w Służbie Ochrony Państwa. Komendant SOP będzie zarabiał co najmniej 12830 zł, funkcjonariusz – 4250 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

Służba Ochrony Państwa jest kolejną służbą państwową, której funkcjonariusze dostaną podwyżki wynagrodzeń. Uposażenia wzrosną z przedziału 3110–10690 zł do przedziału 3730–12830 zł. W górę pójdą też stawki uposażenia według stopnia służbowego. Funkcjonariusze SOP dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Służba Ochrony Państwa działa na podstawie ustawy z 2017 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy SOP obejmuje dwa składniki. Są nimi:

uposażenie według stopnia,

uposażenie według stanowiska służbowego.

Stawki uposażenia obu rodzajów określa w drodze rozporządzenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie stawki uposażenia według stopnia w SOP mieszczą się w przedziale od 1100 zł do 2050 zł, a stawki według stanowiska służbowego kształtują się od 3110 zł do 10690 zł. Ustawa budżetowa na rok 2024 określiła nową wysokość kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy. Wynosi ona w tym roku 2088,77 zł i tym samym jest wyższa jest od kwoty bazowej ustalonej na rok poprzedni o 20%. Pociąga to za sobą konieczność podwyżki stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu SOP podlega, przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe stawki. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw, ale jego przepisy będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości świadczeń dla funkcjonariuszy SOP od 1 stycznia 2024 r. Funkcjonariusze otrzymają w ten sposób wyrównanie uposażenia zasadniczego za okres od początku tego roku.

Podwyżki w Służbie Ochrony Państwa

Projektowane zmiany polegają na podwyższeniu stawek uposażenia funkcjonariuszy SOP we wszystkich grupach uposażenia zasadniczego o 20% oraz na wszystkich stopniach służbowych o 20%. Zakładana podwyżka stawek uposażenia zasadniczego od dnia 1stycznia 2024 r. spowoduje automatyczne podwyższenie wysokości dodatków naliczanych procentowo od uposażenia zasadniczego, co w konsekwencji przełoży się na wzrost uposażeń funkcjonariuszy SOP.

Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariusza SOP według stopnia służbowego

Stopień służbowy Stawka (zł) Przed podwyżką Po podwyżce Generał dywizji 2050 2 460 Generał brygady 1990 2 390 Pułkownik 1940 2 330 Podpułkownik 1890 2 270 Major 1830 2 200 Kapitan 1780 2 140 Porucznik 1730 2 080 Podporucznik 1670 2 000 Starszy chorąży 1530 1 840 Chorąży 1480 1 780 Młodszy chorąży 1420 1 700 Starszy sierżant 1370 1 640 Sierżant 1320 1 580 Plutonowy 1260 1 510 Kapral 1210 1 450 Starszy szeregowy 1150 1 380 Szeregowy 1100 1 320

Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP według stanowiska służbowego