Zwolnienia grupowe: Jakie są zasady przyznawania i obliczania wysokości odprawy pieniężnej?

Przykład

Pracownik od 4 lat jest zatrudniony u pracodawcy X. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł i stałą miesięczną premię regulaminową w wysokości 400 zł. W ostatnich miesiącach otrzymywał też wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę w związku ze zwolnieniem grupowym.

Do podstawy obliczenia odprawy pieniężnej należy przyjąć tylko wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny wypłacone w ostatnich 3 miesiącach, poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy. Łącznie jest to kwota 3165 zł (852 zł + 853 zł + 1460 zł).

Obliczamy podstawę odprawy pieniężnej:

stałe składniki wynagrodzenia: 6000 zł + 400 zł = 6400 zł,

średnią ze zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w okresie ostatnich 3 miesięcy: 3165 zł : 3 miesiące = 1055 zł.

Podstawa odprawy pieniężnej wynosi 7455 zł (6400 zł + 1055 zł). Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości 14910 zł (7455 zł x 2 miesiące).