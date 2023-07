Rynek pracy według GUS. Zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Sektor przedsiębiorstw zatrudniał w czerwcu 2023 r. ponad sześć i pół miliona pracowników. Zarabiali oni przeciętnie ok. 7,3 tys. zł brutto miesięcznie. Rekord wynagrodzeń padł w sekcji Informacja i komunikacja: jego pracownicy zarobili przeciętnie ponad 12,5 tys. zł. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, jakie było przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. Opublikowane informacje dotyczą podmiotów, które:

Autopromocja

prowadzą działalność zaklasyfikowanych do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, oraz

zatrudniają co najmniej 10 pracowników.

Dlatego też przedstawione dane nie obejmują małych przedsiębiorców, u których pracuje mniej niż 10 pracowników. Jak wskazuje GUS nie zostały także wzięte pod uwagę podmioty nienależące do sektora przedsiębiorstw, m.in. jednostki administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Zgodnie z metodologią przyjętą przez GUS przeciętne zatrudnienie oblicza się po przeliczeniu części etatów osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy na pełne etaty. Dane nie obejmują również osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Wyszczególnienie 06 2023 01–06 2023 w liczbach

bezwzględnych 05 2023=

=100 06 2022=

=100 w liczbach bezwzględnych 01–06 2022=

=100 Przeciętne zatrudnienie w tys. etatów 6512,80 99,9 100,2 6523,20 100,7 Przeciętne wynagrodzenia ogółem (brutto) w zł 7335,20 102,1 111,9 7271,88 112,7 w tym bez wypłat z zysku 7333,73 102,1 111,9 7271,30 112,7

Ile osób pracowało w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 0,2% i wyniosło 6512,8 tys. etatów. W czerwcu 2022 r. odnotowany w skali roku wzrost był wyższy i wynosił 2,2%.

W porównaniu z majem 2023 r. przeciętne zatrudnienie w czerwcu nieznacznie spadło – o 0,1%. Niewielkie zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w czerwcu 2023 r. było według GUS wynikiem m.in. zwolnień pracowników w jednostkach oraz wygaśnięciem umów o pracę zawartych na czas określony.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw GUS

Jakie były zarobki w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 11,9% i wyniosło 7335,20 zł (brutto). W stosunku do maja 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,1%. Rok wcześniej, w czerwcu 2022 r. względem maja 2022 r., odnotowano wzrost płac o 2,4%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmują wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za płacę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne

Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w czerwcu 2023 r. względem maja 2023 r. spowodowany był – w ocenie GUS – większą skalą dodatkowych wypłat m.in. premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych, a także wypłat odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Wzrost płac odnotowano prawie we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 10,7%), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 11290,69 zł (miesiąc wcześniej wynosiły 10201,34 zł) oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (o 7,4%) i wzrostem płacy do 10063,21 zł (miesiąc wcześniej wynosiła 9365,97 zł).

Ważne W styczniu 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł, tj. o 15,9% względem 2022 r., kiedy to wynosiło 3010 zł (w 2022 r. wzrost o 7,5% względem 2021 r.), co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

W skali roku (czerwiec 2023 r. do czerwca 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 11,9%. Przed rokiem (czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.) odnotowano wzrost przeciętnej płacy o 13,0%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw GUS

Narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 7,5% w sekcji Budownictwo do 18,3% w sekcji Transport i gospodarka magazynowa, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 12,7%.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja w wysokości 12551,29 zł (wzrost o 12,6% względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia na poziomie 5262,29 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 14,0%).

Źródło danych GUS