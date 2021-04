Przymusowy urlop w czasie lockdownu

Czy z powodu lockdownu można wysłać pracownika na urlop za 2021 rok? Pracowniczka nieczynnego teraz salonu fryzjerskiego pyta, czy pracodawca może ją wysłać na urlop wypoczynkowy, należny za rok bieżący.

Przypomnijmy, że obowiązujące przepisy wprowadzone z powodu stanu epidemii nie przyznały pracodawcy uprawnień do kierowania pracownika na urlop bieżący bez porozumienia z nim. Dotyczy to również sytuacji, gdy przepisy prawa skutkują zawieszeniem bądź ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez pracodawcę.

Wyjątkowo pracodawca może zdecydować o udzieleniu pracownikowi urlopu zaległego. Mówi o tym art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.) tzw. „ustawy covidowej”. Na jego podstawie pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Jak się bronić?

Dlatego jeśli pracodawca zechce przymusić pracownika do skorzystania z bieżącego urlopu wypoczynkowego (np. uzasadniając to trudną sytuacją w firmie) - pracownik może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

Infolinia PIP udziela porad prawnych z zakresu prawa pracy pod numerami telefonów: 801 002 006 – z telefonów stacjonarnych, 459 599 000 – z telefonów komórkowych. Lista inspektoratów jest dostępna na stronie:

http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/o_inspektoraty_pracy

Dodatkowe informacje na ten temat można również znaleźć na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/przestoj-urlop-biezacy-faq-22-marca-2021 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/urlop-w-czasie-postojowego-koronawirus-faq-22-02-2021

Stan prawny na: 19.04.2021 r.

