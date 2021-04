Szczepienia w zakładach pracy – kiedy, zasady

Szczepienia w zakładach pracy

Konferencja 12 kwietnia 2021 r. godz. 12:30 - Premier Jarosław Gowin (Minister Rozwoju, Pracy i Technologii), Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki

Konferencja dotyczyła włączenia firm, zwłaszcza dużych i średnich, w proces szczepień. Do końca tygodnia wypracowane zostaną rozwiązania z punktu widzenia rządu i biznesu. Intencją Rządu jest jak najszybsze i jak najszersze udostępnienie szczepionek. Należy podkreślić, że system nie przewiduje żadnego elementu przymusowego udziału w szczepieniach ani pracowników, ani firm. Polscy przedsiębiorcy czekają na informacje kiedy będzie można przeprowadzać szczepienia w zakładach pracy i jakie zasady będą obowiązywały. Chcą znać szczegółowe rozwiązania, aby móc już przygotowywać się do tego zadania. Premier podał informację, że najpóźniej do początku przyszłego tygodnia zostaną podane wszelkie zasady wdrożenia pracodawców w program szczepień.

Premier poinformował, że rząd rozmawiał z przedstawicielami firm zatrudniających szacunkowo 2 mln pracowników. Pracodawcy są zainteresowani organizacją szczepień dla swoich zespołów.

Kiedy ruszą szczepienia w zakładach pracy?

Akcja szczepień w zakładach pracy ma ruszyć w połowie maja 2021 r. Rząd rozmawiał dziś ze stroną przedsiębiorców o rozwiązaniach, które mają zostać wprowadzone. Wszystkim zależy na jak najszybszym wprowadzeniu szczepień w pracy.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki (reprezentująca polski biznes) zapewnia, że firmy są zainteresowane przeprowadzaniem szczepień swoich pracowników. Ma to przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Chcą, aby akcja nastąpiła jak najszybciej. Biznes jest w pełnej gotowości, aby propagować akcję szczepień i ją przeprowadzać. Ma to zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz działalności firm.

Aktualnie czekamy na masową dostępność szczepionek. W tym czasie rząd i strona pracodawców wypracowuje zasady organizacji punktu szczepień w zakładach pracy i przeprowadzania całego procesu. Gdy tylko odpowiednia liczba szczepionek będzie dostępna, etap szczepień w pracy będzie wdrażany.

Szczepienia w pracy - jakie zasady?

Akcja szczepień w pracy ma być przeprowadzana na szeroką skalę. Będzie dostępna dla jak największej liczby osób - nie przewiduje się ograniczeń dla roczników i współpracowników. Co więcej, nie będzie planu szczepień dla firm pod względem różnego rodzaju kryteriów, jak np. według nazwy czy rejestracji w KRS.

Jak będzie wyglądał proces wdrażania szczepień w danym zakładzie pracy? Na początku pracodawca musi rozeznać się w liczbie osób chętnych do szczepień. Będzie musiał podać przybliżoną liczbę osób kwalifikujących się do szczepienia. Jak dokonać zgłoszenia firmy do programu szczepień? Zakład pracy będzie się zgłaszał w specjalnym systemie, który poznamy do końca tego tygodnia (propozycja rozwiązań). Na podstawie tego zgłoszenia firma będzie dodawana do systemu punktów szczepień na COVID-19.

Co dalej? Kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie szczepień? Następnie firmy będą podpisywały umowy z podmiotami medycznymi uprawnionymi do przeprowadzania szczepień. Osoby zatrudnione przez te podmioty będą miały dostęp do systemu.

Będą konsultacje dotyczące konkretnych procedur oraz działania pilotażowe. Procedury mają być przyjazne dla pracowników i firm. Wszystko to musi nastąpić szybko i sprawnie.

Kryterium liczby osób do szczepień

Jak już zostało wspomniane, szczepienia mają objąć jak największą liczbę osób, a więc dąży się do rozszerzania zakresu podmiotowego uprawnionych do szczepień. Zakłada się możliwość szczepień dla: pracowników, współpracowników, pracowników zagranicznych, którzy mają legalny pobyt w Polsce. Czasami jest to duża część personelu danej firmy, stąd pomysł, aby nie ograniczać uprawnionych do szczepień pod względem narodowości.

Kryteria doboru osób do szczepień będą więc szerokie. Mówi się 500 osobach, a nie pracownikach (łącznie ze współpracownikami, związanymi z działalnością firmy). Co ciekawe, możliwe, że będzie także łączenie firm ze sobą tak, aby zapewnić odpowiednią liczbę osób do szczepień. Takie rozwiązanie przewiduje się nie tylko w ramach jednej grupy kapitałowej, ale także firm sąsiadujących ze sobą. Jeśli firmy są obok siebie, można byłoby w jednym punkcie wyszczepić osoby z dwóch różnych podmiotów. Rząd chce, aby szczepienia w zakładach pracy były przeprowadzane w sposób maksymalnie bezpieczny, szybki i na możliwie jak najbardziej liberalnych zasadach.

Nie ma także znaczenia wiek szczepionych czy forma prawna firmy.

Po stronie rządu będzie warunek, aby firma była zainteresowana nie mniejszą liczbą niż 500 szczepionek. Zakłada się jednak pewną elastyczność w tym przedmiocie. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego modelu szczepień.

Czy rodziny pracowników będą szczepione?

Na pytanie o szczepienia rodzin pracowników zakładów pracy odpowiedziano, że jest to jedna z kwestii podejmowanych na rozmowach rządu z pracodawcami. sprawa ta pozostaje do rozstrzygnięcia najdalej w ciągu 2 tygodni.

Kiedy szczegółowe rozwiązania?

Szczegółowe rozwiązania w kwestii szczepień w pracy mają zostać ustalone do końca tego tygodnia. Następnie w ciągu 3-4 dni odbędą się konsultacje z organizacjami pracodawców. Pracodawcy powinni poznać ustalenia za 1 tydzień (maksymalnie do 2 tygodni - od 19 do 25 kwietnia 2021 r.)