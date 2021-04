Szczepienia w pracy na covid - obowiązki pracodawcy

Szczepienia w zakładzie pracy – kiedy?

Przeprowadzanie szczepień w zakładach pracy przewidziano już na II kwartał 2021 r. To drugi etap przyspieszania szczepień w Polsce. Miesięczny plan to 10 mln szczepień. Otwiera się więc więcej punktów szczepień i dopuszcza się nowe osoby do przeprowadzania kwalifikacji na szczepienia oraz do przeprowadzania samych szczepień. Dotychczas szczepienia można było wykonywać tylko w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, a w przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień także w pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień i wyjątkowo w miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, jeśli jej stan zdrowia uniemożliwia jej samodzielne dotarcie do gabinetu (§ 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19).

Oprócz zakładów pracy szczepienia będą odbywały się także w następujących miejscach:

szpitale węzłowe

szpitale zwykłe

szpitale tymczasowe

przychodnie POZ

apteki

punkty drive thru

szczepienia przez pojedyncze pielęgniarki i ratowników medycznych.

Wymienione wyżej punkty będą przystosowane do przeprowadzania szczepień. A co z zakładami pracy? Zapowiedziano już taką możliwość, a więc pracodawcy zastanawiają się nad ewentualną organizacją punktu szczepień. Niektórzy powoli przygotowują się do tego procederu. Wszyscy czekają jednak na dokładne wytyczne dotyczące chociażby dokładnej liczby chętnych na szczepienia (czy chodzi o pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy czy można liczyć także współpracowników, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych), wymogów bezpieczeństwa i szczegóły zamawiania szczepionek.

Szczepienia w pracy – obowiązki pracodawcy

Szczepienia będzie można przeprowadzać także w zakładach pracy. Warunkiem jest liczba chętnych na szczepienie wynosząca co najmniej 500 pracowników. Pracodawcy rozpoczęli już wstępne zapisy na szczepienia, aby móc rozeznać się w liczbie chętnych do zaszczepienia przeciwko COVID-19. Z przeprowadzanych ankiet wynika, że najczęściej do stworzenia punktu szczepień chętni są średni pracodawcy (zatrudniający od 50 do 249 pracowników). Dyskwalifikować może ich jednak liczba zgłoszonych pracowników.

Jakie obowiązki ma pracodawca, który planuje utworzenie punktu szczepień? Należy wymienić 4 główne obowiązki:

Utworzenie listy chętnych na szczepienie pracowników oraz zaplanowanie czasowe i logistyczne ich szczepień; Dostosowanie miejsca pod punkt szczepień; Pozyskanie osób, które uprawnione są do kwalifikacji na szczepienia i osób przeprowadzających szczepienia; Zamówienie odpowiedniej liczby szczepionek.

Z wybranym zespołem szczepiennym należy podpisać stosowne umowy.

Zamówienie szczepionek składa się do Państwowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zamówione szczepionki będą dostarczane pod wskazany adres punktu szczepień. Szczepionki na COVID-19 przechowują stacje sanitarno-epidemiologiczne i będą zaopatrywały w nie także pracodawców.

Pracodawca powinien zdawać sobie z tego sprawę, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie całości projektu szczepień dla pracowników. Warto jednak zadbać o bezpieczeństwo, zdrowie i życie swojego zespołu, co może przełożyć się na pracę firmy i jej wyniki. Ważne jest także, aby pracodawcy już teraz przygotowywali się do szczepień w swojej firmie. Będzie ciążył na nich również obowiązek ochrony danych osobowych pracowników.

Punkt szczepień w miejscu pracy – jakie warunki?

Punkt szczepień zorganizowany przez pracodawcę nie musi znajdować się de facto w zakładzie pracy. Może nim być np. mobilny punkt szczepień umieszczony tymczasowo na terenie zakładu pracy. Ważne, by był dostosowany pod wymagania punktu szczepień. Należy mieć na uwadze logistykę całego zamierzenia i warunki przetrzymywania szczepionek. Taki gabinet na pewno będzie musiał spełniać wymogi higieniczno-sanitarne.

Niektórzy pracodawcy będą mieli łatwiej – chodzi o tych, którzy dysponują tzw. zakładową przychodnią lekarską, mają gabinet lekarski w ramach prywatnej opieki medycznej. Większe wyzwanie stoi więc przed firmami niepraktykującymi dotychczas tego typu benefitów pracowniczych.

Ponadto, punkt szczepień muszą obsługiwać uprawnione osoby. Zwiększono liczbę osób, które mogą kwalifikować osoby na szczepienie. Należą do nich:

Lekarz

Lekarz dentysta

Felczer

Pielęgniarka

Położna

Higienistka szkolna

Ratownik medyczny

Diagnosta laboratoryjny

Farmaceuta

Fizjoterapeuta

Student oststniego roku studiów medycznych

Osoby, które wcześniej nie były uprawnione do szczepienia ludzi, powinny legitymować się kursem potwierdzającym nowe kompetencje (np. fizjoterapeuta czy farmaceuta).

