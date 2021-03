Szczepienia na COVID-19 także w miejscach pracy

Zmiany w Narodowym Programie Szczepień

6 mln dawek szczepionek do końca I kwartału – cel został osiągnięty. Kolejny cel to 10 mln szczepień miesięcznie. Największym wyzwaniem w I kwartale była dostępność szczepionki – w II kwartale będzie to wydajność. W kwietniu dostarczone będą szczepionki w liczbie od 5 do 7 mln.

Szczepienia w pracy - warunki

Będą nowe punkty szczepień – nie tylko szpitale węzłowe, szpitale zwykle, szpitale tymczasowe, POZ. W sposób zasadniczy zwiększa się miejsca wykonywania szczepień. Najwięcej szczepień będzie w szpitalach tymczasowych. Dodatkowo w jednym szpitalu w powiecie i jednym punkt prowadzony przez samorząd. Będzie możliwość szczepienia przez pojedynczych ratowników medycznych i pielęgniarek, w punktach drive thru i u pracodawcy. Pracodawcy muszą zatrudniać min. 500 pracowników i zorganizować miejsce i zespół szczepienny. Otrzyma szczepionki i będzie mógł zabezpieczyć w ten sposób swoich pracowników. Całość odpowiedzialności za organizację szczepień będzie spoczywała na pracodawcy. Pracodawca podpisuje umowę z osobami wykonującymi szczepienia, zabezpiecza i organizuje punkt szczepienny, organizuje swoich pracowników pod względem logistycznym, składa zamówienie do rządowej agencji rezerw strategicznych, która dostarczy we wskazane miejsce określoną liczbę szczepionek.

Kwalifikacja do szczepień

Zmieni się kwalifikowanie do szczepień. Kwalifikacja na podstawie kwestionariusza i wstępnego wywiadu, który pacjent czyta i podpisuje. W razie braku wątpliwości pacjent z automatu poddawany jest szczepieniu. W przypadku wątpliwości kwalifikację przeprowadza lekarz.

Kto będzie mógł przeprowadzić kwalifikację? Zwiększa się krąg osób, które będą mogły kwalifikować Polaków na szczepienie. Chodzi o to, aby odciążyć lekarzy, którzy muszą pracować w szpitalach.

Niektóre grupy zawodowe jak farmaceuci czy fizjoterapeuci muszą przejść odpowiedni kurs, aby szczepić ludzi.

Zapisy na szczepienia - od kiedy i do kiedy?

Przyspiesza się akcję szczepienną. Uruchamia się szczepienia populacyjne. Zrezygnowano więc z etapu II i III Narodowego Programu Szczepień.

Od 12 kwietnia 2021 r. na szczepienia rejestrują się osoby z rocznika 1962. Przez kolejne 2 tygodnie rejestrują się osoby aż do rocznika 1973 r. Każdego dnia uruchamia się więc nową grupę.

Do przełomu sierpnia i września 2021 r. mają zaszczepić się wszyscy chętni Polacy.