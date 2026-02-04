REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Dla kogo będzie dodatkowy płatny urlop za staż pracy? Od 2 do 10 dni - co się zmienia?

Dla kogo będzie dodatkowy płatny urlop za staż pracy? Od 2 do 10 dni - co się zmienia?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 11:46
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
staż pracy urlop wypoczynkowy dodatkowe 2 dni za 5 lat pracy
Dla kogo będzie dodatkowy płatny urlop za staż pracy? Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dla kogo będzie dodatkowy płatny urlop za staż pracy? Dodatkowe 2 dni urlopu wypoczynkowego za każde kolejne 5 lat pracy? W kwietniu 2026 r. miną 2 lata od zgłoszenia propozycji wzmocnienia uprawnień urlopowych pracowników. Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu miał wynosić 10 dni po 25 latach pracy. Łącznie z 26 dniami urlopu byłoby to aż 36 dni wolnego w roku. Pomysł początkowo miał objąć tylko ograniczoną grupę pracowników. Czy dziś jest szansa na kontynuację tego projektu?

Staż pracy a urlop - Kodeks pracy

Aktualnie obwiązujące przepisy ściśle wiążą długość urlopu wypoczynkowego ze stażem pracy. Można mieć albo 20 albo 26 ni urlopu w roku kalendarzowym. 20 dni przysługują osobom pracującym krócej niż 10 lat, a wyższy o 6 dni wymiar urlopu należy się po przepracowaniu co najmniej 10 lat. Traktuje o tym art. 154 § 1 Kodeksu pracy: Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. To jedno z podstawowych praw pracowniczych. Pracodawca ma obowiązek dbania o wykorzystanie urlopu w roku, w w którym pracownik nabył do niego prawo, a urlopu zaległego do końca września roku następnego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Co ciekawe, do stażu pracy czyli wspomnianych 10 lat, od których zależy wyższy urlop, wlicza się także okresy nauki. Dla przykładu ukończenie studiów daje aż 8 lat d stażu pracy. Po studiach wystarczy przepracować 2 lata i już pracownikowi przysługuje 26-dniowy urlop w skali roku. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Staż urlopowy: szkoła [np. liceum, technikum] ma wpływ na długość urlopu. Jak liczyć?

Polecamy: Kalkulator stażu pracy

Staż pracy - co się zmienia w 2026 r.?

To, co jest pewne to zmiana zasad naliczania stażu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2026 r. Od pierwszego dnia roku obowiązuje pracodawców sektora finansów publicznych, a od 1 maja 2026 r. pracodawców sektora prywatnego. To bardzo korzystna zmiana dla pracowników, którzy wcześniej wykonywali pracę zarobkową na innych podstawach niż umowa o pracę. Osoby prowadzące uprzednio działalność gospodarczą lub wykonujące umowy cywilnoprawne będą miały okres ten wliczony do stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze, takie jak właśnie dłuższe urlopy, wyższe odprawy, nagrody jubileuszowe, dłuższe okresy wypowiedzenia. Aby pracodawca zaliczył te dodatkowe okresy do stażu pracy, pracownik powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Nie tylko osoby na umowach cywilnoprawnych czy prowadzące działalność gospodarczą będą mogły zaliczyć ten okres do stażu pracy. Katalog takich sytuacji jest dłuższy. Dokładnie wedle nowych przepisów prawnych chodzi o dodanie do stażu pracy i potwierdzenie następujących okresów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność lub osobę współpracującą z osobą prowadzącą tę działalność,
  • okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu:
  1. wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  2. wykonywania umowy agencyjnej,
  3. współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,
  4. pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  5. pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych,
  • okresy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez okres pierwszych 6-ciu miesięcy prowadzenia tej działalności (tzw. ulga na start),
  • okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe przez osobę współpracującą z osobą podejmującą działalność gospodarczą (wymienioną w punkcie 3),
  • okresy, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
  • okresy, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą.
Zobacz również:

Polecamy: Webinarium: Naliczanie stażu pracy od 2026 r. bez błędów + certyfikat gwarantowany

Dodatkowy płatny urlop za staż pracy od 2 do 10 dni?

Dłuższy urlop niż przewidziany w Kodeksie pracy wynikający ze stażu pracy jest już rzeczywistością, ale stosowany jest tylko w stosunku do szczególnych grup zawodowych, takich jak urzędnicy czy służby mundurowe. W związku z tym podobne propozycje wciąż wracają wśród korzystnych propozycji dla ogółu pracowników. Jedną z nich była zgłoszona jeszcze w kwietniu 2024 r. zmiana dotycząca dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze 2 dni za każde kolejne 5 lat pracy. Projekt ten dotyczył tylko opiekunek i opiekunek w żłobkach. Maksymalnie można byłoby mieć 10 dodatkowych dni urlopowych po 25 latach pracy:

  • 5 lat pracy + 2 dni urlopu (w sumie 26 dni + 2= 28 dni urlopu)
  • 10 lat pracy + 4 dni urlopu (w sumie 26 dni + 4 = 30 dni urlopu)
  • 15 lat pacy + 6 dni urlopu (w sumie 26 dni + 6 = 32 dni urlopu)
  • 20 lat pracy + 8 dni urlopu (w sumie 26 dni + 8 = 34 dni urlopu)
  • 25 lat pracy + 10 dni urlopu (w sumie 26 dni + 10 = 36 dni urlopu)

Dla pracownika z przysługującymi 26 dniami urlopu wypoczynkowego ta zmiana oznaczałaby po 5 latach pracy urlop w wymiarze 28 dni. Każde kolejne 5 lat pracy spowodowałoby wzrost liczby dni urlopowych o kolejne 2 i tak aż do 10 dodatkowych dni wolnych.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Wspomniane zmiany miałyby podnieść prestiż zawodu opiekuna dzieci w żłobkach. Projekt z dnia 6 czerwca 2026 r. ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw nie przewiduje wspomnianych zmian. Dokument jest aktualnie przedmiotem prac w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Na podstawie powyższego projektu powstały pytania o zasadność wprowadzenia podobnego rozwiązania dla wszystkich pracowników, ale nie powstał żaden projekt zmian w tym przedmiocie. Na razie nie zapowiada się, aby pomysł z 2024 r. został procedowany.

Zobacz również:
Powiązane
Od 2 do 10 dni dodatkowego płatnego urlopu. Za staż pracy. Dziś już nie mówi się o tej nowelizacji
Od 2 do 10 dni dodatkowego płatnego urlopu. Za staż pracy. Dziś już nie mówi się o tej nowelizacji
Co daje dłuższy staż pracy? Od stycznia 2026 r. wielu pracowników skorzysta na nowych przepisach
Co daje dłuższy staż pracy? Od stycznia 2026 r. wielu pracowników skorzysta na nowych przepisach
Zaświadczenie ZUS o stażu pracy: można składać wnioski od stycznia lub maja 2026 r. Jak to zrobić? [Nowe przepisy]
Zaświadczenie ZUS o stażu pracy: można składać wnioski od stycznia lub maja 2026 r. Jak to zrobić? [Nowe przepisy]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne? [WYWIAD]
04 lut 2026

Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne zarobkowania na własny rachunek? Od czego w ogóle zacząć? Jakie są największe trudności? Zapraszam do przeczytania wywiadu z Martą Polowczyk, Useme.
Luty to jeden z najlepszych momentów przejścia na emeryturę w 2026 r. Można zyskać więcej pieniędzy?
04 lut 2026

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Okazuje się, że są takie dwa momenty w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest miesiąc luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego?
Obowiązkowe szpilki, makijaż i malowanie paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy
04 lut 2026

Ubiór pracownika wpływa na wizerunek firmy. Czy zatem pracodawca może żądać noszenia szpilek, makijażu i malowania paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy na przykładzie Wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 2025 r. (sygn. III PSKP 21/24).
Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS
04 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych. Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla zdecydowanej większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

REKLAMA

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
03 lut 2026

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?
Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
03 lut 2026

Czasami zwolnienie lekarskie nie wymaga leżenia chorego. Jeśli pacjent może chodzić, zastanawia czy może udać się na odpoczynek wyjazdowy. W związku z tym powstaje pytanie: czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?
L4: pacjent może chodzić - czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania w sprawie podatku?
03 lut 2026

Czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania od burmistrza w sprawie wyjaśnienia sprawy podatkowej? Co jeśli na zwolnieniu lekarskim widnieje adnotacja „pacjent może chodzić”? W tej niezwykle ciekawej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku odniósł się do zasadności nałożenia kary porządkowej nałożonej na (chorego - przebywającego na L4) podatnika, który w czasie zwolnienia dostał wezwanie do stawienia się w urzędzie. Kto wygrał?
Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują
03 lut 2026

51,4 tys. zł brutto - tyle wyniosła najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z kolei najniższa wypłacana kwota przez ZUS to 2 grosze i otrzymują ją dwie osoby. W marcu emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń.

REKLAMA

Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
03 lut 2026

Większość pracowników pracujących hybrydowo przychodzi do pracy z jakiegoś powodu - gdy widzi w tym wartość. Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
Jest nowa wersja projektu o PIP: polecenie nawiązania stosunku pracy, później decyzja a także interpretacja indywidualna GIP
03 lut 2026

Im dalej w las tym gorzej... Trudno powiedzieć, ale spór wokół projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (nowa wersja jest z dnia 28.01.2026 r., dalej jako: projekt) - trwa w najlepsze. Najważniejsza różnica co do poprzednich wersji jest taka, że najpierw ma być wydane polecenie nawiązania stosunku pracy, później ewentualnie decyzja ustalająca stosunek pracy - jeżeli pracodawca nie dostosuje się do polecenia. Co istotne zaproponowano również coś na wzór IIP - indywidualnej interpretacji podatkowej. Ma obowiązywać wniosek kierowany do GIP w spawie wydania indywidualnej interpretacji co do istnienia stosunku pracy, czy też nie, w danej sytuacji faktycznej.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA