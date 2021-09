Urlop zaległy do 30 września 2021 r.

Urlop zaległy z 2020 r. należy wykorzystać do 30 września 2021 r. Jakie są skutki niewykorzystania urlopu do końca września?

Urlop zaległy - czy przepada?

Urlop zaległy to część urlopu wypoczynkowego, która nie została wykorzystana w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Przypominając, urlop wypoczynkowy wynosi 20 lub 26 dni. Jeśli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, a staż pracy wynoszący co najmniej 10 lat daje prawo do wyższego wymiaru urlopu czyli 26 dni na rok. zgodnie z Kodeksem pracy taki urlop nabywa się z początkiem roku kalendarzowego, a więc 1 stycznia i powinno skorzystać się z niego w tym samym roku. Czy niewykorzystanie urlopu w danym roku kalendarzowym powoduje, że przepada? Nie, taki urlop nazywany jest w kolejnym roku urlopem zaległym. W przypadku wniosku o urlop złożonego w kolejnym roku pracownicy działu kadr będą w pierwszej kolejności z puli dni urlopowych danego pracownika odejmować dni urlopu zaległego.

Urlop zaległy - do kiedy wykorzystać?

Kodeks pracy przesądza, do kiedy należy udzielić urlopu zaległego. W świetle art. 168 k.p.:

"Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego."

Ostatecznym terminem udzielenia urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w 2020 r. jest więc 30 września 2021 r. Dokładniej, taki zaległy urlop może rozpocząć się najpóźniej w dniu 30 września.

Urlop zaległy z 2020 r. należy wykorzystać do 30 września 2021 r.

Skutki niewykorzystania urlopu zaległego

Co w przypadku, gdy urlop zaległy nie zostanie wykorzystany do 30 września? W praktyce często zdarza się bowiem, że pracodawcy nie pilnują tego terminu. Czy coś grozi pracownikom albo pracodawcom za niewykorzystanie urlopu zaległego do 30 września? Pracownik może spać spokojnie. Prawo pracy nie przewiduje żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika. Inaczej wygląda sytuacja pracodawcy. Został on nawet wyposażony w uprawnienie wysłania pracownika na urlop zaległy we wrześniu (jeśli pracownik takowy urlop posiada). Pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu zaległego, a pracownik nie może tego odmówić.

Nieudzieleni niewykorzystanego w roku poprzednim urlopu do końca września w razie kontroli PIP może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. W związku z czym grozi pracodawcy kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Stąd w interesie pracodawcy jest dopilnowanie terminowego wykorzystywania urlopów. Możliwość wysłania pracownika bez jego zgody na urlop zaległy chroni więc pracodawców przed odpowiedzialnością karną.

Warto pamiętać o terminie przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po upływie 3 lat, licząc od dnia jego wymagalności. Kiedy więc przepadnie urlop wypoczynkowy z 2020 r.? Po pierwsze należy wskazać, kiedy zaczyna biec termin przedawnienia. W przypadku urlopu wypoczynkowego jest to ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo. W przypadku urlopu zaległego jest to ostatni dzień września. Od tych terminów liczy się 3 lata.

Pan Adam nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego za 2020 r. Może wykorzystać go jako urlop zaległy do 30 września 2021 r., jednak tego nie robi. Pracodawca nie wysłał go w odpowiednim czasie na urlop. Nie oznacza to, że urlop przepada. Pan Adam będzie mógł wnioskować o urlop aż do momentu przedawnienia prawa do urlopu zaległego. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się 30 września 2021 r. Kiedy przepadnie urlop niewykorzystany w 2020 r.? Jako urlop zaległy z 2021 r. będzie mógł być wykorzystany do dnia 30 września 2024 r. Po tej dacie urlop przepada.

Urlop zaległy a covid

Zgodnie z art. 15gc ustawy covidowej:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.”

Co to właściwie oznacza? O tym, jak ustawa covidowa wpływa na urlop zaległy, przeczytasz w artykule: Urlop zaległy 2021