Urlop wychowawczy od 2 stycznia a urlop wypoczynkowy [GIP]

Urlop wychowawczy od 2 stycznia nie zmniejsza rocznego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Czy można wnioskować o urlop wychowawczy w częściach zapewniających powrót do pracy z dniem 1 stycznia każdego roku w celu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego w kolejnych latach? Na pytanie Czytelnika odpowiada Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki oraz ekspertka prawa pracy, Donata Hermann.

Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy w danym roku

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na pytanie naszego Czytelnika dotyczące korzystania z urlopu wychowawczego w częściach zapewniających powrót do pracy na dzień 1 stycznia w celu nabycia prawa do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z przepisami prawa pracy przebywanie na urlopie wychowawczym w dniu 1 stycznia powoduje, że nie nabywa się prawa do 20 albo 26 dni urlopowych (pełna pula w zależności od stażu pracy). Po powrocie z tego rodzaju urlopu danej osobie będzie przysługiwał natomiast urlop proporcjonalnie pomniejszony. Za miesiące nieprzepracowane w danym roku kalendarzowym nie nalicza się urlopu wypoczynkowego. Czy można zatem skorzystać z urlopu wychowawczego w taki sposób, aby w każdym kolejnym roku nabywać prawo do pełnej puli dni urlopowych?

Urlop wychowawczy od 2 stycznia – pytanie i przykład

Oto pytanie Czytelnika w nawiązaniu do artykułu Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy:

"Opisujecie Państwo w artykule, że jeżeli pracownik idzie na urlop wychowawczy od 2 stycznia to nabywa prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego za ten rok. Urlop wychowawczy może trwać 35 miesięcy i można go podzielić na maksymalnie 5 części. Chciałbym zweryfikować pewien przykład, o którym nikt nie pisze. Pracownik idzie na urlop wychowawczy i dzieli go na trzy części, odpowiednio:

od 2 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,

od 2 stycznia do 31 grudnia 2026 oraz

od 2 stycznia do 30 listopada 2027 r.

Czy naliczy się urlop wypoczynkowy za te lata? Ile tego urlopu by się naliczyło? W jakim czasie będzie trzeba wykorzystać taki zgromadzony urlop? Dodam, że pracownik jest obecnie na urlopie wychowawczym na starsze dziecko do 31 grudnia 2024 r., a od 2 stycznia byłby na nowym urlopie wychowawczym na młodsze dziecko."

Urlop wychowawczy od 2 stycznia – odpowiedź eksperta

Na pytanie od Czytelnika odpowiada ekspertka z zakresu prawa pracy, Donata Hermann:

Pracownik nabywa prawo do kolejnej puli urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia i nie traci prawa do tego urlopu nawet wtedy gdy rozpocznie urlop wychowawczy od 2 stycznia. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy, przepisu art. 155(1) § 2 nie stosuje się w stosunku do urlopu wychowawczego. Co oznacza, że jeżeli okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

W przypadku, w którym pracownik podzieli urlop wychowawczy na trzy części, odpowiednio: od 2 stycznia do 31 grudnia 2025 r ., od 2 stycznia do 31 grudnia 2026 oraz od 2 stycznia do 30 listopada 2027 r. nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze w każdym z wymienionych lat kalendarzowych.

Co do zasady, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Wyjątkowo, w sytuacji kiedy urlop nie zostanie wykorzystany w tym terminie, powinien być udzielony najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 k.p.). Natomiast urlop wypoczynkowy jako prawo o charakterze majątkowym podlega przedawnieniu. Co do zasady, zgodnie art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu upływ terminu przedawnienia w odniesieniu do niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego następuje po upływie trzech lat, licząc od pierwszego dnia czwartego kwartału. I tak w odniesieniu do urlopu za rok 2025 okres przedawnienia zakończy się 30 września 2029 r., w odniesieniu do urlopu za 2026 r. okres przedawnienia zakończy się 30 września 2030 r., natomiast w odniesieniu do urlopu za 2027 r. okres przedawnienia upłynie 30 września 2031 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracownica ma prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego w dogodnym dla siebie terminie. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego. Natomiast celowe dzielenie urlopu wychowawczego na części, wnioskowanie o urlop wychowawczy od 2 stycznia i powrót do pracy w tym samym roku kalendarzowym w celu uzyskania uprawnienia do urlopu wypoczynkowego może być postrzegane jako złamanie zasad współżycia społecznego ponieważ wpływa na dezorganizację w zakładzie pracy, może również prowadzić do utraty zaufania względem pracownika.

Urlop wychowawczy od 2 stycznia – wyjaśnienia Głównego Inspektora Pracy

Stanowisko ekspertki jest zbieżne z komentarzem Głównego Inspektora Pracy. Pan Marcin Stanecki wyjaśnia zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w związku z korzystaniem z uprawnienia rodzicielskiego w postaci urlopu wychowawczego.