W jakim wymiarze można wykorzystać dodatkowy urlop wychowawczy

Pracownik – rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy. Są jednak sytuacje, gdy przysługuje mu dodatkowy urlop wychowawczy.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (niekoniecznie u tego samego pracodawcy) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy.

W przypadku pracowników korzystających z urlopu wychowawczego istnieje konieczność wykorzystania co najmniej jednego miesiąca urlopu wychowawczego przez drugiego z rodziców.

Pracownicy mają możliwość podziału 36-miesięcznego okresu przysługującego urlopu wychowawczego na 5 części.

Urlop wychowawczy jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Dodatkowy urlop wychowawczy

Niezależnie od powyższego urlopu wychowawczego może być udzielony dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Jest to możliwe jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Urlopu udziela się na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Także w przypadku dodatkowego urlopu wychowawczego obowiązuje zasada, że każdemu z rodziców przysługuje co najmniej jeden miesiąc urlopu. Można więc uznać, że dodatkowy urlop wychowawczy będzie przysługiwał danemu rodzicowi w wymiarze 35 miesięcy.

Wniosek o urlop wychowawczy

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na podstawie wniosku złożonego przez pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien zawierać m.in.:

imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część,

wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko,

wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko oraz

określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

