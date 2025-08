Urodzenie martwego dziecka a urlop i zasiłek macierzyński. Zmiany od 6 sierpnia 2025 r.

Urodzenie martwego dziecka - zmiany w przepisach od 6 sierpnia 2025 r.

Osiem tygodniu urlopu macierzyńskiego i zasiłek pogrzebowy ze zmianami od 6 sierpnia. Dzisiaj weszły w życie przepisy, które umożliwiają ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego na podstawie tylko zaświadczenia o martwym urodzeniu. W przypadku zasiłku pogrzebowego będzie to możliwe również na podstawie karty zgonu.

Urodzenie martwego dziecka a zasiłek macierzyński

Jeżeli dziecko urodzi się martwe, ubezpieczonej matce przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie. - Zasiłek macierzyński jest przyznawany na takich samych zasadach zarówno ubezpieczonej kobiecie, która jest pracownicą, jak i tej, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu, np. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Zaświadczenie o martwym urodzeniu dziecka

Rzeczniczka wyjaśnia, że zaświadczenie o martwym urodzeniu powinno zostać wystawione na podstawie dokumentacji medycznej przez lekarza, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii albo przez położną. - Dokument ten będzie dla nas stanowił podstawę do wypłacenia zasiłku macierzyńskiego lub pogrzebowego w przypadku gdy nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu – dodaje Kowalska-Matis.

Zasiłek pogrzebowy - zmiany od 6 sierpnia 2025 r.

Nowe przepisy dotyczą również zasiłku pogrzebowego. W sytuacji gdy dziecko urodzi się martwe, ale nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, dokumentem, który wystarczy do tego, by ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, będzie karta zgonu lub zaświadczenie od lekarza bądź położnej. - Dotychczas było tak, że jeżeli nie został sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, kobiety po stracie ciąży nie mogły skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego ani do zasiłku pogrzebowego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, rozporządzenia wprowadzają zmiany w tym zakresie, umożliwiając uzyskanie tych świadczeń na podstawie zaświadczenia, które będą wystawiane na podstawie dokumentacji medycznej.

