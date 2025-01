Nawet 5000 zł na wózek inwalidzki w 2025 r. Dla kogo i kiedy?

W 2025 r. można uzyskać spore dofinansowanie na wyroby medyczne. Można ubiegać się o dodatkowe pieniądze na okulary, na protezy czy nawet na wózek inwalidzki.

Komu przysługuje zniżka wózek inwalidzki?

Zniżka na wózek inwalidzki z NFZ należy się osobie, która jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Taka zniżka przysługuje w szczególności: dzieciom do ukończenia 18. roku ale też dorosłym, po spełnieniu konkretnych kryteriów, w zależności od schorzeń.

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z NFZ

W zakresie konkretnych kwot dofinansowania i okresu użytkowania, czyli możliwości uzyskania np. dofinansowania na wózek inwalidzki (zwykle co kilka lat) szczegóły określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2024 poz. 500, dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105). Wózek inwalidzki jest właśnie takim wyrobem medycznym, oczywiście rozporządzenie rozróżnia jego poszczególne typy, o czym mowa niżej. Na chwilę obecną status aktu prawnego jest taki, że obowiązuje w 2025 r., nie wydaje się, żeby się zmienił, ale trzeba pamiętać, że Ministerstwo Zdrowia na bieżąco wydaje komunikaty. Przykładowo w styczniu wydano komunikat w sprawie nierefundowania konkretnej listy leków. Lista została zmodyfikowana w porównaniu do poprzedniej, co jest złą wiadomością do osób chorych, nawet na te najcięższe choroby.

Produkty lecznicze z NFZ niepodlegające finansowaniu

W dniu 8 stycznia 2025 r. wydano KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Na podstawie art. 47f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Kiedy należy się refundacja na wózek inwalidzki?

Refundacja na wózek inwalidzki należy się, jeżeli osoba ubezpieczona otrzyma od lekarza prowadzącego informację, że taki wózek jest należny. Dopiero wówczas, po posiadani całej i pełnej dokumentacji można udać się do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ i która będzie uznawała takie zlecenie w zakresie refundacji. Należy o to szczegółowo dopytać, aby później nie było "niespodzianek".

Ile wynosi dopłata na wózek inwalidzki z Narodowego Funduszu Zdrowia?

To ile wynosi dopłata do na wózek inwalidzki z NFZ zależy od kilku czynników jest to w szczególności: wiek, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych oraz wada wzroku.

Załącznik do rozporządzenia, który konkretyzuje WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. W wykazie jest ujęty:

konkretny kod wyrobów medycznych (pogrupowanych);

osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyrobu medyczne;

limit finansowania ze środków publicznych;

wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych;

kryteria przyznawania;

okres użytkowania;

limit cen napraw.

Kto wydaje zlecenie na wózek inwalidzki?

W zależności od schorzenia zlecenie na wózek inwalidzki może być wydane np. przez lekarza: chorób wewnętrznych, Chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, fizjoterapeutę, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii; lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, czy lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146), w zakresie wykonywania tych świadczeń.

Ile dofinansowania na wózek inwalidzki w 2025 r.?

Generalizując dofinansowanie na wózek inwalidzki z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) może wynosić nawet do kilku tysięcy.

1) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych, dofinansowanie 5000 zł, udział własny 0%, wymiana raz na 4 lata.

2) Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych: dofinansowanie 650 zł, udział własny 0%, można ubiegać się raz na 5 lat. Dla kogo? Dla osób z trwałą dysfunkcją ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.13.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01 – szczegóły co do tego w załączniku.

3) Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci, dofinansowane: 3000 zł, udział własny 0%, wymiana raz na 3 lata. Dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej; z wyłączeniem przyczepki rowerowej lub wózka dziecięcego typu parasolka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.21.01, lub S.22.01

4) Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych: dofinansowanie 1700 zł, udział własny 0%.

5) Wózek inwalidzki dziecięcy, dofinansowanie: 600 zł, udział własny 0%, wymiana raz na 3 lata. Dla kogo? Dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.15.02 lub S.20.01, lub S.21.01, lub S.22.01.

6) Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach, dofinansowanie: 4500 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg; 2000 zł wózek inwalidzki o wadze do 16 kg. Udział własny 0%, wymiana raz na 4 lata.