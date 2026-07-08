Zmiany w zwolnieniach lekarskich 2026 obowiązują od kilku miesięcy. Nowe przepisy dotyczą wszystkich na L4

Zmiany w zwolnieniach lekarskich 2026 obowiązują już od kilku miesięcy i są wdrażane stopniowo. Mało kto ma świadomość, że coś się zmieniło. Tymczasem nowe przepisy dotyczą wszystkich przebywających na L4 w Polsce.

Zwolnienia lekarskie 2026 - zmiany

Nowe przepisy dotyczą takich kwestii, jak: orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, wystawianie zwolnień lekarskich, kontrola L4, definicja pracy zarobkowej oraz aktywności niezgodnej z celem zwolnienia lekarskiego, możliwość pracy dla innego pracodawcy podczas zwolnienia w jednej firmie. Ostatnia z wymienionych spraw oraz nowe orzecznictwo lekarskie wejdą w życie dopiero z początkiem stycznia 2027 r. Pozostałe zmiany zostały już wdrożone.

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Zmiany w wystawianiu L4, które wejdą w życie w 2027 r., dotyczą osób posiadających co najmniej dwa tytuły do ubezpieczenia, np. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy i zlecenie podpisane z innym podmiotem. Jeśli ubezpieczony zgłosi takie żądanie i praca zarobkowa w jednym z tych miejsc będzie mogła być wykonywana pomimo choroby, lekarz wystawi L4 tylko z jednego tytułu (art. 17 ust. 1d ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - tzw. ustawa zasiłkowa). Przesądzać będzie tu charakter pracy. Musi pozwalać na jej wykonywanie, pomimo niezdolności do pracy w drugim miejscu. Na ubezpieczonym będzie ciążył obowiązek poinformowania płatnika składek o okresie, na który otrzymał zwolnienie od pracy z innego tytułu.

Co można robić podczas L4? Nowe przepisy

Od dnia 13 kwietnia 2026 r. obowiązują nowe przepisy przesądzające o czynnościach, które ubezpieczony może podejmować podczas zwolnienia lekarskiego. Prawo do zasiłku chorobowego można utracić za cały okres zwolnienia lekarskiego, gdy w tym czasie wykonuje się pracę zarobkową albo podejmuje się aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia. Nowe przepisy podają definicję pracy zarobkowej - jest nią każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania, z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Reguluje się również aktywność niezgodną z celem zwolnienia - to wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Zmiany w zwolnieniach lekarskich 2026

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 grudnia 2025 r. (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 26) w swoim art. 13 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2025, poz. 501 i 1083). W art. 17 ustawy zasiłkowej ust. 1 nadano nowe brzmienie i dodano ust. 1a-1e:

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Art. 17 ust. 1. Ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, w przypadku gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: wykonuje pracę zarobkową lub podejmuje aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.”, 1a. Pracą zarobkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania, z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. 1b. Aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, są wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. 1c. W przypadku spełniania warunków podlegania ubezpieczeniom społecznym z co najmniej dwóch tytułów do tych ubezpieczeń niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z tych tytułów, dla których odrębnie wystawia się zwolnienie od pracy. 1d. Jeżeli jednak praca zarobkowa w ramach określonego tytułu może być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy, na żądanie ubezpieczonego można nie wystawić zwolnienia od pracy z tego tytułu. 1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d, ubezpieczony jest obowiązany poinformować płatnika składek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, o okresie, na który zostało mu wystawione zwolnienie od pracy z innego tytułu.

Następnie uchylono ust. 3 i dodano ust. 4 w brzmieniu: Zasady określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do osoby uprawnionej do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

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Kontrola orzekania o niezdolności do pracy przez ZUS - nowe przepisy

Dalej art. 59 ust. 1 ustawy zasiłkowej otrzymał brzmienie: Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby albo orzekania o konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Natomiast nowy ust. 3 i 4 wygląda następująco:

3. W celu kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych może:

skierować ubezpieczonego na badanie do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do lekarza konsultanta, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w wyznaczonym miejscu albo w miejscu jego pobytu; skierować ubezpieczonego na badania pomocnicze; zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w którym wystawiono zaświadczenie lekarskie, udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego lub chorego członka rodziny, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie; zażądać od ubezpieczonego udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie.

4. Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

Kolejna zmiana dotyczy art. 68 ust. 1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do przeprowadzania kontroli ubezpieczonych oraz osób po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Dodano też ust. 1a-1e:

1a. Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, są uprawnieni do przeprowadzania kontroli ubezpieczonych, którym wypłacają zasiłki, co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem.

1b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którym zasiłki wypłacają płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, na wniosek tych płatników składek lub z urzędu.

1c. Kontrolą, o której mowa w ust. 1-1b, obejmuje się również ubezpieczonych oraz osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, które nie mogą wykonywać pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a.

1d. Płatnicy składek są uprawnieni do przeprowadzania kontroli co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

1e. Wątpliwości, czy zwolnienie od pracy było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza, który wystawił zwolnienie lekarskie, lub lekarza orzecznika.

W przedmiocie kontroli zwolnienia lekarskiego dodano także art. 68a-68g:

Art. 68a. 1. Kontrola, o której mowa w art. 68, obejmuje zwolnienia z powodu niezdolności do pracy, za które przysługuje zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne albo wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz zwolnienia z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy. 2. Kontrola polega na ustaleniu, czy osoba kontrolowana nie podejmuje działań określonych w art. 17 ust. 1, a w przypadku zasiłku opiekuńczego również na ustaleniu, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę, chyba że dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. 3. Kontrola jest dokonywana w miarę potrzeb, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki. 4. Kontrola jest dokonywana z wykorzystaniem środków adekwatnych i proporcjonalnych do celu kontroli, z poszanowaniem prywatności osoby kontrolowanej oraz innych osób przebywających w miejscu kontroli oraz w sposób wolny od ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia osoby kontrolowanej i zakłócania procesu leczenia lub rekonwalescencji, a czas jej trwania jest ograniczony do okresu niezbędnego do dokonania ustaleń z tej kontroli. Art. 68b. 1. Wszczęcie kontroli, o której mowa w art. 68, następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego kontrolującemu. 2. Wszczęcie kontroli następuje przez okazanie osobie kontrolowanej upoważnienia, o którym mowa w ust. 1. 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli; 2) oznaczenie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo płatnika składek; 3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia; 4) imię i nazwisko kontrolującego wraz z podaniem: a) numeru legitymacji służbowej - w przypadku kontroli dokonywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, b) numeru legitymacji pracowniczej lub dokumentu tożsamości i daty wydania tego dokumentu - w przypadku kontroli dokonywanej przez płatnika składek; 5) wskazanie zakresu kontroli; 6) podpis osoby udzielającej upoważnienia. Art. 68c. 1. Czynności kontrolne są prowadzone w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu, miejscu pracy osoby kontrolowanej lub w miejscu wykonywania przez nią pozarolniczej działalności lub w innym miejscu, jeżeli jest to konieczne ze względu na cel kontroli. 2. Kontrolującemu przysługuje uprawnienie do: wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli, legitymowania osoby kontrolowanej wyłącznie w celu ustalenia tożsamości, żądania oraz odbierania informacji od osoby kontrolowanej, jej płatnika składek lub lekarza leczącego, dostępu do danych ubezpieczonego i płatnika składek gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek - jeżeli jest to uzasadnione celem prowadzonej kontroli. 3. Kontrolujący jest obowiązany do: okazania osobie kontrolowanej lub osobie przebywającej w miejscu przeprowadzania kontroli legitymacji służbowej albo pracowniczej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; poinformowania osoby kontrolowanej o jej uprawnieniach, w tym o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli; zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących prywatności osoby kontrolowanej pozyskanych w czasie kontroli. Art. 68d. Osoba kontrolowana jest obowiązana do: umożliwienia przeprowadzenia kontroli; udostępnienia kontrolującemu na jego żądanie informacji w zakresie kontroli; składania wyjaśnień w zakresie kontroli na żądanie kontrolującego. Art. 68e. 1. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który zawiera: 1) oznaczenie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo płatnika składek; 2) datę, godzinę i miejsce przeprowadzenia kontroli; 3) dane osoby kontrolowanej: imię i nazwisko, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - datę urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy; 4) dane osób kontrolujących: imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej - w przypadku kontroli dokonywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, numer legitymacji pracowniczej lub dokumentu tożsamości i datę wydania tego dokumentu - w przypadku kontroli dokonywanej przez płatnika składek; 5) okres orzeczonej niezdolności do pracy albo okres konieczności sprawowania opieki; 6) numer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy albo oznaczenie decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego; 7) imię i nazwisko lekarza, który wydał zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy; 8) opis dokonanych ustaleń; 9) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń; 10) podpis osoby kontrolowanej; 11) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez osobę kontrolowaną - w przypadku odmowy podpisania protokołu; 12) podpis osoby kontrolującej. 2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się osobie kontrolowanej. 3. Zmiany protokołu kontroli dokonuje się przez wydanie aneksu do protokołu kontroli. 4. Osoba kontrolowana ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli lub aneksu do protokołu kontroli złożyć zastrzeżenia do ustaleń w nich zawartych, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń osobę kontrolowaną informuje się na piśmie. 6. Do aneksu do protokołu kontroli sporządzonego w wyniku rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń nie stosuje się ust. 4. 7. Protokół kontroli stanowi podstawę do wszczęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania w sprawie ustania prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz stanowi dowód w tym postępowaniu, chyba że z protokołu lub z uwzględnionych do niego zastrzeżeń nie wynika, że zwolnienie od pracy było wykorzystywane niezgodnie z jego celem. Art. 68f. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z urzędu lub na wniosek płatnika składek, jest uprawniony do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich obejmującej zwolnienia z powodu niezdolności do pracy, za które przysługuje zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz zwolnienia z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy. 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Art. 68g. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy i wzór protokołu tej kontroli, uwzględniając elementy upoważnienia i protokołu kontroli określone odpowiednio w art. 68b ust. 3 i art. 68e ust. 1.”