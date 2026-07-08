REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Umowa o pracę » Surowe kary dla pracodawcy od 8 lipca 2026 r. Kontrola PIP po nowemu i nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych

Surowe kary dla pracodawcy od 8 lipca 2026 r. Kontrola PIP po nowemu i nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 lipca 2026, 13:27
surowe kary dla pracodawcy reforma pip 2026 kontrola inspektor pracy
Surowe kary dla pracodawcy od 8 lipca 2026 r. Kontrola PIP po nowemu i nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 8 lipca 2026 r. kadry nakładane na pracodawcę w wyniku kontroli PIP będą znacznie surowsze. Najwyższa kara to nawet 90 tys. zł. Jak będzie wyglądała kontrola PIP po nowemu? Dodaje się również nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.

rozwiń >

Kontrola PIP po nowemu od 8 lipca 2026 r.

Dnia 8 lipca 2026 r. wchodzą w życie jedne z najważniejszych od lat zmian dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy. W przestrzeni publicznej najwięcej uwagi poświęcono nowym kompetencjom Inspekcji w zakresie kwestionowania pozornych umów cywilnoprawnych i współpracy B2B (tzw. reklasyfikacja). Byłoby jednak dużym uproszczeniem sprowadzenie reformy wyłącznie do tego zagadnienia. Nowelizacja oznacza bowiem systemową zmianę modelu prowadzenia kontroli PIP. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe instrumenty prawne, szerszy dostęp do danych oraz możliwość prowadzenia kontroli z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji. Zmienia się nie tylko zakres uprawnień inspektorów, ale przede wszystkim filozofia działania organu.

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany legislacyjne zbiegają się również ze zmianą na stanowisku Głównego Inspektora Pracy. Funkcję tę objął Janusz Krasoń, który będzie odpowiadał za wdrożenie nowych rozwiązań oraz kształtowanie praktyki ich stosowania. Jednocześnie warto pamiętać, że skutki reformy nie ograniczą się wyłącznie do relacji pomiędzy pracodawcą a Państwową Inspekcją Pracy. Rozszerzona współpraca PIP z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową powoduje, że ustalenia poczynione w toku kontroli mogą wywoływać konsekwencje również w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczeń podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych.

Szerszy zakres kontroli PIP

Szczególnym zainteresowaniem Inspekcji mają zostać objęte nie tylko umowy cywilnoprawne, ale m.in. zagadnienia związane z pracą zdalną, mobbingiem, równym wynagradzaniem kobiet i mężczyzn, przestrzeganiem przepisów dotyczących sygnalistów, temperaturą w miejscu pracy czy pracowniczymi planami kapitałowymi. Oznacza to, że zakres kontroli będzie coraz szerszy, a ryzyko jej wszczęcia nie będzie dotyczyło wyłącznie pracodawców, wobec których składane są skargi pracowników. Coraz większe znaczenie będzie miało także analityczne typowanie podmiotów do kontroli (algorytm) oraz wykorzystanie informacji pochodzących od innych organów administracji.

Pozorne B2B

Najwięcej emocji budzi możliwość kwestionowania przez PIP przypadków pozornego samozatrudnienia. Warto jednak podkreślić, że jest to jedynie jeden z elementów znacznie szerszej reformy. Projekt przewiduje przede wszystkim:

REKLAMA

  • rozszerzenie wymiany informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową;
  • możliwość prowadzenia kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w formule zdalnej;
  • elektronizację dokumentacji pokontrolnej;
  • wprowadzenie nowych środków oddziaływania wobec pracodawców;
  • zwiększenie sankcji za naruszenia prawa pracy.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy powinni postrzegać kontrolę PIP nie jako pojedyncze zdarzenie administracyjne, ale jako element szerszego systemu nadzoru państwa nad legalnością zatrudnienia i wykonywaniem obowiązków publicznoprawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdalna kontrola PIP

Jedną z istotniejszych zmian jest możliwość prowadzenia kontroli zdalnych. W uzasadnionych przypadkach inspektor będzie mógł prowadzić czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, żądać przekazania dokumentów w formie elektronicznej, a nawet przeprowadzać określone czynności przy wykorzystaniu transmisji online. Jest to odpowiedź na postępującą cyfryzację administracji publicznej, ale jednocześnie oznacza dla przedsiębiorców konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji dokumentacji elektronicznej oraz sprawnych procedur komunikacji z organami kontrolnymi.

Nowe narzędzia PIP

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie instytucji polecenia usunięcia naruszeń. W przypadku stwierdzenia, że współpraca formalnie oparta na umowie cywilnoprawnej w rzeczywistości spełnia przesłanki stosunku pracy, inspektor będzie mógł zobowiązać strony do dobrowolnego doprowadzenia stosunku prawnego do zgodności z przepisami. Dopiero brak wykonania polecenia może skutkować podjęciem dalszych działań przez właściwego okręgowego inspektora pracy, w tym wydaniem decyzji administracyjnej lub skierowaniem sprawy na drogę sądową. Rozwiązanie to ma charakter zarówno prewencyjny, jak i naprawczy.

Drugą istotną nowością jest możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej wydawanej przez Głównego Inspektora Pracy. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać formalne stanowisko dotyczące kwalifikacji określonego stosunku prawnego jeszcze przed wszczęciem kontroli. Nie eliminuje to całkowicie ryzyka późniejszej weryfikacji, jednak może stanowić cenne narzędzie przy planowaniu modeli zatrudnienia.

Konsekwencje kontroli PIP od lipca 2026 r.

W praktyce skutki kontroli coraz częściej nie będą ograniczały się wyłącznie do wydania wystąpienia lub decyzji administracyjnej. Rozszerzona współpraca pomiędzy PIP, ZUS i KAS oznacza, że ustalenia dokonane przez inspektora pracy mogą stanowić podstawę do wszczęcia kolejnych postępowań dotyczących obowiązków składkowych i podatkowych. W przypadku zakwestionowania modelu zatrudnienia przedsiębiorca może zostać zobowiązany nie tylko do zmiany sposobu zatrudniania, ale również do skorygowania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami oraz poniesienia innych konsekwencji publicznoprawnych.

Surowe kary dla pracodawcy od 8 lipca 2026 r.

Nowelizacja podwyższa również wysokość kar za większość wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Standardowe kary za naruszenie praw pracowniczych wzrastają z dotychczasowych widełek od 1 000 zł do 30 000 zł do poziomu od 2 000 zł do 60 000 zł. W przypadku recydywy (popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat) grzywna może wynieść nawet 90 000 zł.

Ważne

Katalog wykroczeń został rozszerzony o nowe naruszenia, m.in. dotyczące obejścia przepisów o zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.

Nie można również pomijać aspektu odpowiedzialności karnej. Inspektor pracy może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w szczególności z art. 218 § 1a Kodeksu karnego, dotyczącego złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, a także z art. 219 Kodeksu karnego, penalizującego niezgłoszenie wymaganych danych lub zgłoszenie danych nieprawdziwych mających wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego albo ich wysokość.

Kontrola PIP staje się więc coraz częściej początkiem znacznie szerszego procesu obejmującego kilka organów administracji, a w określonych sytuacjach również organy ścigania i konieczność występowania przed sądem karnym.

Reforma PIP 2026 - podsumowanie

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy jest jedną z najistotniejszych zmian w obszarze prawa pracy ostatnich lat. Zmienia sposób prowadzenia kontroli, rozszerza kompetencje organów oraz wzmacnia współpracę pomiędzy PIP, ZUS i KAS. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność spojrzenia na zgodność z prawem pracy znacznie szerzej niż dotychczas.

Najlepszą strategią pozostaje nie przygotowanie się na konkretną kontrolę, lecz stworzenie organizacji, która jest gotowa na nią każdego dnia. Regularne audyty, aktualna dokumentacja oraz spójność pomiędzy dokumentami a rzeczywistym sposobem wykonywania pracy pozostają najskuteczniejszym sposobem ograniczania ryzyka prawnego.

adw. Katarzyna Zielezińska-Pierzynka

adw. Katarzyna Zielezińska-Pierzynka, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j.

Źródło zewnętrzne

Autorka: adw. Katarzyna Zielezińska-Pierzynka, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców w sprawie upałów. Rusza infolinia PIP do zgłaszania wysokich temperatur w pracy
Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców w sprawie upałów. Rusza infolinia PIP do zgłaszania wysokich temperatur w pracy
Od 8 lipca PIP przekształci zlecenia i inne
Od 8 lipca PIP przekształci zlecenia i inne "śmieciówki" w umowę o pracę. Jakie kryteria zdecydują? Jaka będzie procedura? Co to jest podporządkowanie pracownicze?
MRPiPS opublikowało oficjalny poradnik dla pracodawców w związku z reformą PIP: już wiadomo, co trzeba zrobić przed 8 lipca 2026
MRPiPS opublikowało oficjalny poradnik dla pracodawców w związku z reformą PIP: już wiadomo, co trzeba zrobić przed 8 lipca 2026
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?
07 lip 2026

Odnotowuje się częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa. Towarzyszy im wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo organizacji?
Czy nowe przepisy o PIP już obowiązują, a inspektorzy pracy zmieniają umowy?
08 lip 2026

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Ustawa weszła w życie 8 lipca 2026 r. Inspektorzy pracy mogą już zmieniać umowy decyzją. Co zrobią, jeśli zlecenie, umowa o dzieło lub kontrakt B2B wykonywane są w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę? Jakie wątpliwości zgłaszają pracodawcy?
Staże i praktyki wakacyjne: czy wynagrodzenie jest konieczne? Obowiązki pracodawcy i nadchodzące zmiany
07 lip 2026

Wakacje to dla wielu firm moment, w którym pojawia się temat staży i praktyk. Z jednej strony organizacje chcą pozyskać młode talenty, odciążyć zespoły i sprawdzić potencjalnych przyszłych pracowników. Z drugiej – staż lub praktyka nie mogą być traktowane jako wygodny sposób na pozyskanie taniej albo darmowej siły roboczej. Zwłaszcza dziś, gdy na rynku pojawia się coraz silniejsze oczekiwanie, aby takie formy współpracy były jasno opisane, sensownie zaplanowane i sprawiedliwie wynagradzane. Jakie obowiązki ma pracodawca?
Drastyczne opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na pobyt w Polsce - nawet 3 lata czekania. Problem kart pobytu boleśnie dotyka cudzoziemców i polskich pracodawców
08 lip 2026

Polacy nie znają skali problemu i jego ogromnego znaczenia dla setek tysięcy cudzoziemców mieszkających w Polsce - drastycznych opóźnień w wydawaniu zezwoleń na pobyt (kart pobytu). Obecnie czas oczekiwania w urzędach wojewódzkich wynosi minimum rok, a nierzadko sięga nawet 3 lat - pisze czytelnik.

REKLAMA

W tej branży jest teraz wysoki popyt na pracowników, potwierdzają to wysokie zarobki: kierownicy zarabiają do 36 tys. zł
08 lip 2026

Branża budowlana notuje rekordowy popyt na pracowników spośród wszystkich segmentów przemysłu. To przez inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, sieciowe i OZE – wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment. Najwyższe zarobki osiągają kierownicy ds. uruchomień: nawet 36 tys. zł brutto miesięcznie. Poszukiwani za wysokie stawki są nie tylko kierownicy.
Emerytura w wieku 58 lat - tego chcą Polacy. W jakim wieku przechodzimy na emeryturę i dlaczego?
06 lip 2026

Emerytura w wieku 58 lat - to wymarzony moment przejścia na emeryturę dla Polaków. W jakim wieku faktycznie przechodzimy na emeryturę i dlaczego? Czy pracodawca pomaga w przygotowywaniu się pracownika do emerytury?
PGG z korzyścią dla pracowników rozszerza zasady zaliczania stażu pracy. Wiele osób zyska więcej uprawnień, jak: wyższe nagrody, odprawy, karta górnika
06 lip 2026

PGG zalicza pracownikom okresy pracy zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy nie tylko do ogólnego stażu pracy, ale także do uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu, jak: nagroda jubileuszowa, karta górnika czy odprawa emerytalna. Wiele osób zyska więcej uprawnień lub wyższe kwoty.
Praca w upale do zmiany? Rząd szykuje nowe limity temperatur
06 lip 2026

Projekt rozporządzenia regulującego pracę w czasie upałów został już przygotowany, a zgodnie z jego założeniami przepisy mają zacząć obowiązywać w przyszłe wakacje – poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie dokument znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

REKLAMA

Agentyczne AI w organizacji i rola AI Orchestratora - zarządzanie zespołem cyfrowych agentów i botów [WYWIAD]
03 lip 2026

Około połowa organizacji w Europie już korzysta z agentycznego AI. Znacząco wzrasta również liczba organizacji posiadających formalne kodeksy etyczne AI. Czym jest AI Orchestrator? Jak zarządzać zespołem cyfrowych agentów i botów? Na nasze pytania odpowiada Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE, Top Employers Institute.
Sztuczna inteligencja i prawo. Nowe narzędzia OLX Praca wspierają kandydatów do pracy i pomagają pracodawcom
06 lip 2026

Stres rekrutacyjny dotyka aż 86 proc. pracowników biurowych zmieniających pracę, a obawy przed AI są największe wśród najmłodszych. OLX Praca wdrożył w czerwcu narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, wspierające kandydatów w procesie rekrutacji. W tle są ważne wymogi prawne.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA