REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 lipca 2026, 14:58
praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy skutki podatkowe podatek zakład podatkowy
Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z czym wiąże się wykonywanie pracy zdalnej z terenu Polski dla zagranicznego pracodawcy? Występują konkretne skutki podatkowe i ryzyka związane z tzw. zakładem podatkowym. Przedstawiamy opracowanie doradcy podatkowego.

rozwiń >

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki

Wykonywana z terenu Polski praca na rzecz zagranicznego pracodawcy stała się dziś powszechnym i szeroko akceptowanym standardem. W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym wielu pracowników może dodatkowo rozważać wykonywanie takiej pracy podczas tymczasowych pobytów w Polsce (workation). Taka elastyczność może jednak generować bardzo duże problemy podatkowe – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W związku z tym poniżej pokazujemy kluczowe obszary ryzyka, które wiążą się ze świadczeniem zdalnej pracy z terenu Polski.

REKLAMA

REKLAMA

Zakład podatkowy

W każdym ze scenariuszy istotnym pojęciem jest tzw. zakład podatkowy, czyli „stała placówka, przez którą prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa”. Zgodnie z wytycznymi OECD „zakład podatkowy” powstaje w sytuacji, w której określone pomieszczenie w sposób trwały jest wykorzystywane do prowadzenia działalności. W praktyce więc „zakład” jest związany z konkretnym miejscem, które jest wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością.

Praca zdalna a zakład podatkowy

Zgodnie z uniwersalnie przyjętym stanowiskiem polskich sądów administracyjnych w zdecydowanej większości przypadków wykonywanie pracy z własnego lokalu na rzecz pracodawcy zagranicznego nie skutkuje powstaniem po jego stronie zakładu podatkowego w Polsce. Wynika to m.in. z faktu, że pracodawca nie ma w takich sytuacjach żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, w której pracownik wykonuje swoje zadania. Praca z domu może skutkować powstaniem zakładu podatkowego tylko w specyficznych sytuacjach, do których zaliczyć można np.:

  • wykonywanie pracy przez osobę, która ma prawo podejmować kluczowe decyzje w imieniu pracodawcy i de facto działa jak jej lokalny przedstawiciel czy też
  • podawanie przez pracodawcę adresu domowego pracownika jako adresu do korespondencji z pracodawcą.

W zdecydowanej większości przypadków praca z domu nie będzie więc obarczona ryzykiem powstania zakładu podatkowego pracodawcy w Polsce. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdy pracodawca zdecyduje się wynająć w Polsce biuro (lub inną nieruchomość) oraz np. udostępnić je pracującym w Polsce osobom.

REKLAMA

Wynajęcie biura a zakład podatkowy

Jeżeli zagraniczny przedsiębiorca zdecyduje się wynająć na terenie Polski lokal (na przykład biuro, w którym będą pracować zatrudnieni przez niego pracownicy), to z bardzo dużym prawdopodobieństwem spowoduje to powstanie na terenie Polski zakładu podatkowego. Taka sytuacja wiąże się z powstaniem po stronie pracodawcy całego szeregu obowiązków w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powstanie zakładu w Polsce - skutki podatkowe

Zgodnie z generalną zasadą dochody przedsiębiorstw są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się ich siedziba. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada zakład podatkowy na terenie Polski, to osiągane przez ten zakład dochody powinny być opodatkowane także polskim podatkiem dochodowym. W praktyce powstanie zakładu podatkowego na terenie Polski skutkuje więc m.in.

  • koniecznością uzyskania polskiego numeru podatkowego (NIP),
  • stosowania się do polskich przepisów podatkowych czy też
  • comiesięcznego rozliczania osiągniętych przez zakład dochodów z polskim urzędem skarbowym.

Powstanie zakładu w Polsce - skutki dla pracowników

Powstanie zakładu na terenie Polski wiąże się także z koniecznością zmiany sposobu rozliczania z zatrudnionymi w Polsce pracownikami. Od momentu powstania zakładu pracodawca powinien co miesiąc odprowadzać za swoich pracowników:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (do polskiego urzędu skarbowego) oraz
  • składki na ubezpieczenia społeczne (do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Brak wykonywania ww. obowiązków może skutkować m.in. nałożeniem na pracodawcę grzywny przez polskie organy skarbowe.

Workation a podatek

Opisane wyżej zasady mogą mieć zastosowanie także do osób przyjeżdżających do Polski na tzw. workation. W takich jednak przypadkach ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, co wynika z tymczasowego charakteru takich wyjazdów. Oznacza to, że okazyjne wykonywanie pracy z terenu Polski nie powinno skutkować żadnymi konsekwencjami podatkowymi, zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracowników.

Przykłady

Zakład podatkowy w Polsce nie powstanie, gdy:

  • pracownik wykonuje pracę w Polsce z własnego lokalu, nie mając jednocześnie prawa do zawierania umów / podejmowania kluczowych decyzji w imieniu pracodawcy;
  • pracownik tymczasowo wykonuje obowiązki z terenu Polski (np. w trakcie workation).

Zakład podatkowy w Polsce może powstać, gdy:

  • pracownik wykonuje pracę w Polsce z lokalu wynajętego / opłacanego przez zagranicznego pracodawcę,
  • pracownik wykonuje pracę z własnego lokalu w Polsce, lecz dysponuje pełnomocnictwami do zawierania kluczowych umów w imieniu pracodawcy.

Wnioski

Sam fakt wykonywania pracy zdalnej z terenu Polski sam w sobie nie musi wiązać się z powstaniem zakładu podatkowego w Polsce. Należy jednak uważać na sytuacje, w których:

  • praca jest wykonywana z biura wynajętego (lub opłacanego) przez pracodawcę,
  • praca jest wykonywana przez osobę, która ma prawo podejmować kluczowe decyzje w imieniu pracodawcy i/lub zawierać w jego imieniu istotne umowy (związane z istotą działalności pracodawcy), czy też
  • adres, pod którym wykonywana jest praca jest podawany jako adres do korespondencji z danym pracodawcą.

Każda z nich może bowiem skutkować powstaniem w Polsce zakładu podatkowego, a co za tym idzie – m.in. koniecznością opodatkowania na terenie Polski części osiąganych przez danego pracodawcę dochodów.

Autor: Marek Michalski, doradca podatkowy

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka?
Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka?
Czy pracodawca odbierze pracownikowi ryczałt za pracę zdalną w czasie urlopu? Nie zawsze i nie każdemu. Od czego to zależy?
Czy pracodawca odbierze pracownikowi ryczałt za pracę zdalną w czasie urlopu? Nie zawsze i nie każdemu. Od czego to zależy?
4 sposoby na pracę zdalną zgodnie z Kodeksem pracy
4 sposoby na pracę zdalną zgodnie z Kodeksem pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie
08 lip 2026

Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu już na starcie. Korzyści z tego wynikające zauważają również pracodawcy. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie, a proces rekrutacyjny przyspiesza. Widełki stanowią filtr wpływający na skuteczność rekrutacji.
Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym
08 lip 2026

Z czym wiąże się wykonywanie pracy zdalnej z terenu Polski dla zagranicznego pracodawcy? Występują konkretne skutki podatkowe i ryzyka związane z tzw. zakładem podatkowym. Przedstawiamy opracowanie doradcy podatkowego.
Surowe kary dla pracodawcy od 8 lipca 2026 r. Kontrola PIP po nowemu i nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych
08 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. kadry nakładane na pracodawcę w wyniku kontroli PIP będą znacznie surowsze. Najwyższa kara to nawet 90 tys. zł. Jak będzie wyglądała kontrola PIP po nowemu? Dodaje się również nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.
Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?
07 lip 2026

Odnotowuje się częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa. Towarzyszy im wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo organizacji?

REKLAMA

Czy nowe przepisy o PIP już obowiązują, a inspektorzy pracy zmieniają umowy?
08 lip 2026

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Ustawa weszła w życie 8 lipca 2026 r. Inspektorzy pracy mogą już zmieniać umowy decyzją. Co zrobią, jeśli zlecenie, umowa o dzieło lub kontrakt B2B wykonywane są w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę? Jakie wątpliwości zgłaszają pracodawcy?
Staże i praktyki wakacyjne: czy wynagrodzenie jest konieczne? Obowiązki pracodawcy i nadchodzące zmiany
07 lip 2026

Wakacje to dla wielu firm moment, w którym pojawia się temat staży i praktyk. Z jednej strony organizacje chcą pozyskać młode talenty, odciążyć zespoły i sprawdzić potencjalnych przyszłych pracowników. Z drugiej – staż lub praktyka nie mogą być traktowane jako wygodny sposób na pozyskanie taniej albo darmowej siły roboczej. Zwłaszcza dziś, gdy na rynku pojawia się coraz silniejsze oczekiwanie, aby takie formy współpracy były jasno opisane, sensownie zaplanowane i sprawiedliwie wynagradzane. Jakie obowiązki ma pracodawca?
Drastyczne opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na pobyt w Polsce - nawet 3 lata czekania. Problem kart pobytu boleśnie dotyka cudzoziemców i polskich pracodawców
08 lip 2026

Polacy nie znają skali problemu i jego ogromnego znaczenia dla setek tysięcy cudzoziemców mieszkających w Polsce - drastycznych opóźnień w wydawaniu zezwoleń na pobyt (kart pobytu). Obecnie czas oczekiwania w urzędach wojewódzkich wynosi minimum rok, a nierzadko sięga nawet 3 lat - pisze czytelnik.
Ile teraz branża budowlana płaci kierownikom, specjalistom i inżynierom? Tam można zarobić dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie
08 lip 2026

Branża budowlana notuje rekordowy popyt na pracowników spośród wszystkich segmentów przemysłu. To przez inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, sieciowe i OZE – wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment. Najwyższe zarobki osiągają kierownicy ds. uruchomień: nawet 36 tys. zł brutto miesięcznie. Poszukiwani za wysokie stawki są nie tylko kierownicy.

REKLAMA

Emerytura w wieku 58 lat - tego chcą Polacy. W jakim wieku przechodzimy na emeryturę i dlaczego?
06 lip 2026

Emerytura w wieku 58 lat - to wymarzony moment przejścia na emeryturę dla Polaków. W jakim wieku faktycznie przechodzimy na emeryturę i dlaczego? Czy pracodawca pomaga w przygotowywaniu się pracownika do emerytury?
PGG z korzyścią dla pracowników rozszerza zasady zaliczania stażu pracy. Wiele osób zyska więcej uprawnień, jak: wyższe nagrody, odprawy, karta górnika
06 lip 2026

PGG zalicza pracownikom okresy pracy zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy nie tylko do ogólnego stażu pracy, ale także do uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu, jak: nagroda jubileuszowa, karta górnika czy odprawa emerytalna. Wiele osób zyska więcej uprawnień lub wyższe kwoty.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA