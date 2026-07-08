Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym

Z czym wiąże się wykonywanie pracy zdalnej z terenu Polski dla zagranicznego pracodawcy? Występują konkretne skutki podatkowe i ryzyka związane z tzw. zakładem podatkowym. Przedstawiamy opracowanie doradcy podatkowego.

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Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki

Wykonywana z terenu Polski praca na rzecz zagranicznego pracodawcy stała się dziś powszechnym i szeroko akceptowanym standardem. W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym wielu pracowników może dodatkowo rozważać wykonywanie takiej pracy podczas tymczasowych pobytów w Polsce (workation). Taka elastyczność może jednak generować bardzo duże problemy podatkowe – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W związku z tym poniżej pokazujemy kluczowe obszary ryzyka, które wiążą się ze świadczeniem zdalnej pracy z terenu Polski.

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Zakład podatkowy

W każdym ze scenariuszy istotnym pojęciem jest tzw. zakład podatkowy, czyli „stała placówka, przez którą prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa”. Zgodnie z wytycznymi OECD „zakład podatkowy” powstaje w sytuacji, w której określone pomieszczenie w sposób trwały jest wykorzystywane do prowadzenia działalności. W praktyce więc „zakład” jest związany z konkretnym miejscem, które jest wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością.

Praca zdalna a zakład podatkowy

Zgodnie z uniwersalnie przyjętym stanowiskiem polskich sądów administracyjnych w zdecydowanej większości przypadków wykonywanie pracy z własnego lokalu na rzecz pracodawcy zagranicznego nie skutkuje powstaniem po jego stronie zakładu podatkowego w Polsce. Wynika to m.in. z faktu, że pracodawca nie ma w takich sytuacjach żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, w której pracownik wykonuje swoje zadania. Praca z domu może skutkować powstaniem zakładu podatkowego tylko w specyficznych sytuacjach, do których zaliczyć można np.:

wykonywanie pracy przez osobę, która ma prawo podejmować kluczowe decyzje w imieniu pracodawcy i de facto działa jak jej lokalny przedstawiciel czy też

podawanie przez pracodawcę adresu domowego pracownika jako adresu do korespondencji z pracodawcą.

W zdecydowanej większości przypadków praca z domu nie będzie więc obarczona ryzykiem powstania zakładu podatkowego pracodawcy w Polsce. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdy pracodawca zdecyduje się wynająć w Polsce biuro (lub inną nieruchomość) oraz np. udostępnić je pracującym w Polsce osobom.

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Wynajęcie biura a zakład podatkowy

Jeżeli zagraniczny przedsiębiorca zdecyduje się wynająć na terenie Polski lokal (na przykład biuro, w którym będą pracować zatrudnieni przez niego pracownicy), to z bardzo dużym prawdopodobieństwem spowoduje to powstanie na terenie Polski zakładu podatkowego. Taka sytuacja wiąże się z powstaniem po stronie pracodawcy całego szeregu obowiązków w Polsce.

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Powstanie zakładu w Polsce - skutki podatkowe

Zgodnie z generalną zasadą dochody przedsiębiorstw są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się ich siedziba. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada zakład podatkowy na terenie Polski, to osiągane przez ten zakład dochody powinny być opodatkowane także polskim podatkiem dochodowym. W praktyce powstanie zakładu podatkowego na terenie Polski skutkuje więc m.in.

koniecznością uzyskania polskiego numeru podatkowego (NIP),

stosowania się do polskich przepisów podatkowych czy też

comiesięcznego rozliczania osiągniętych przez zakład dochodów z polskim urzędem skarbowym.

Powstanie zakładu w Polsce - skutki dla pracowników

Powstanie zakładu na terenie Polski wiąże się także z koniecznością zmiany sposobu rozliczania z zatrudnionymi w Polsce pracownikami. Od momentu powstania zakładu pracodawca powinien co miesiąc odprowadzać za swoich pracowników:

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (do polskiego urzędu skarbowego) oraz

składki na ubezpieczenia społeczne (do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Brak wykonywania ww. obowiązków może skutkować m.in. nałożeniem na pracodawcę grzywny przez polskie organy skarbowe.

Opisane wyżej zasady mogą mieć zastosowanie także do osób przyjeżdżających do Polski na tzw. workation. W takich jednak przypadkach ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, co wynika z tymczasowego charakteru takich wyjazdów. Oznacza to, że okazyjne wykonywanie pracy z terenu Polski nie powinno skutkować żadnymi konsekwencjami podatkowymi, zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracowników.

Przykłady

Zakład podatkowy w Polsce nie powstanie, gdy:

pracownik wykonuje pracę w Polsce z własnego lokalu, nie mając jednocześnie prawa do zawierania umów / podejmowania kluczowych decyzji w imieniu pracodawcy;

pracownik tymczasowo wykonuje obowiązki z terenu Polski (np. w trakcie workation).

Zakład podatkowy w Polsce może powstać, gdy:

pracownik wykonuje pracę w Polsce z lokalu wynajętego / opłacanego przez zagranicznego pracodawcę,

pracownik wykonuje pracę z własnego lokalu w Polsce, lecz dysponuje pełnomocnictwami do zawierania kluczowych umów w imieniu pracodawcy.

Wnioski

Sam fakt wykonywania pracy zdalnej z terenu Polski sam w sobie nie musi wiązać się z powstaniem zakładu podatkowego w Polsce. Należy jednak uważać na sytuacje, w których:

praca jest wykonywana z biura wynajętego (lub opłacanego) przez pracodawcę,

praca jest wykonywana przez osobę, która ma prawo podejmować kluczowe decyzje w imieniu pracodawcy i/lub zawierać w jego imieniu istotne umowy (związane z istotą działalności pracodawcy), czy też

adres, pod którym wykonywana jest praca jest podawany jako adres do korespondencji z danym pracodawcą.

Każda z nich może bowiem skutkować powstaniem w Polsce zakładu podatkowego, a co za tym idzie – m.in. koniecznością opodatkowania na terenie Polski części osiąganych przez danego pracodawcę dochodów.

Autor: Marek Michalski, doradca podatkowy