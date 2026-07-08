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Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie

Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie

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08 lipca 2026, 15:33
praca sprzedaż ogłoszenia o pracę oferta pracy pracownicy
Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie
Shutterstock

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Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu już na starcie. Korzyści z tego wynikające zauważają również pracodawcy. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie, a proces rekrutacyjny przyspiesza. Widełki stanowią filtr wpływający na skuteczność rekrutacji.

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Najczęściej rekrutowani pracownicy sprzedaży

W 2025 roku sprzedaż utrzymała pozycję najczęściej rekrutowanej specjalizacji na rynku pracy specjalistów – odpowiadając za 19% wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl. Choć rok przyniósł względną stabilizację aktywności firm i kandydatów, w sprzedaży wyraźnie widać zmianę jakościową: rosnącą mobilność pracowników, presję na jawność wynagrodzeń oraz coraz większe znaczenie kompetencji cyfrowych i elastyczności w organizacji pracy. Dane Pracuj.pl pokazują, że rynek „handlowca od wszystkiego” odchodzi w przeszłość – firmy coraz częściej szukają doradców z wiedzą produktową, a kandydaci oczekują jasnych zasad współpracy i ofert, które da się porównać.

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Bezpieczny zawód

W 2025 roku w serwisie Pracuj.pl opublikowano 762 827 ofert pracy. Na tle całego rynku sprzedaż pozostaje najbardziej stabilnym segmentem – jej udział w ogłoszeniach utrzymał się na poziomie 19%, identycznie jak rok wcześniej. To potwierdza, że niezależnie od koniunktury firmy w pierwszej kolejności zabezpieczają role, które bezpośrednio wspierają przychody. Jednocześnie struktura ról w sprzedaży pokazuje, że organizacje wzmacniają zarówno zespoły operacyjne (m.in. przedstawiciele handlowi, doradcy klienta), jak i kompetencje bardziej eksperckie – związane z produktem i doradztwem. To istotna zmiana: sprzedaż coraz częściej łączy dziś relacje z klientem z wiedzą technologiczną i umiejętnością pracy na danych.

Pracownicy sprzedaży zmieniają pracę z powodu jakości

Z danych Pracuj.pl wynika, że w 2025 roku kandydaci wykazywali wyjątkowo wysoką mobilność: 78% deklarowało otwartość na zmianę pracy, a liczba aplikacji rok do roku wzrosła o 5%. Sprzedaż odpowiadała za 17% aplikacji w całym 2025 roku w serwisie Pracuj.pl – najwięcej spośród wszystkich specjalizacji. - Wysoka mobilność kandydatów w sprzedaży nie oznacza dziś prostego „polowania na wyższe wynagrodzenie”. Coraz częściej to efekt zmiany podejścia do pracy: kandydaci szukają stabilności, jasnych zasad i środowiska, w którym można pracować efektywnie bez nadmiernej presji i chaosu. Widać też, że rośnie znaczenie dopasowania do organizacji – kandydaci analizują nie tylko stanowisko, ale również kulturę zarządzania, sposób stawiania celów oraz transparentność procesu rekrutacji. W praktyce firmy, które chcą wygrać walkę o najlepszych, muszą projektować ofertę całościowo – i pamiętać, że w sprzedaży warunki współpracy często ważą dziś tyle samo, co sama rola – mówi Agata Roszkiewicz, Starszy Menedżer HR w Grupie Pracuj.

Co ważne, deklarowana gotowość do zmiany pracy jest motywowana nie tylko finansowo. Coraz częściej w tle pojawia się potrzeba ograniczenia stresu, większego poczucia sensu oraz realnego rozwoju. W sprzedaży, gdzie tempo bywa wysokie, a presja na wyniki – stała, ta zmiana jest szczególnie widoczna.

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Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy

W 2025 roku jawność wynagrodzeń w ofertach sprzedażowych rosła stopniowo, ale konsekwentnie: widełki pojawiały się w 24% ogłoszeń (wobec 22% rok wcześniej). Szczególnie wyraźny wzrost widoczny był w drugiej połowie roku, co może wskazywać na rosnącą presję rynkową związaną z nowymi standardami komunikacji płacowej. - Jawność wynagrodzeń to dziś nie tylko odpowiedź na zmiany regulacyjne, ale przede wszystkim realny test dojrzałości rynku. Widełki przestają być dodatkiem - stają się elementem budowania zaufania, który wpływa na cały proces rekrutacyjny. Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie, bo pozwala im ocenić ofertę bez domysłów i uniknąć sytuacji, w której po kilku etapach rozmów okazuje się, że oczekiwania obu stron są rozbieżne. Z perspektywy pracodawców widełki coraz częściej działają jak filtr: przyciągają bardziej dopasowanych kandydatów i skracają lejek rekrutacyjny. W sprzedaży – gdzie system premiowy bywa równie ważny jak podstawa – rośnie też znaczenie przejrzystej komunikacji zasad prowizyjnych i KPI. To właśnie te elementy coraz częściej decydują o tym, czy kandydat potraktuje ofertę jako poważną – dodaje Agata Roszkiewicz.

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W całym serwisie Pracuj.pl udział ogłoszeń z widełkami wynosi dziś około 33%. Dane pokazują, że firmy oswajają się z większą otwartością – i coraz częściej traktują transparentność nie jako obowiązek, lecz jako element budowania wiarygodności pracodawcy. Równolegle rynek przyspiesza w obszarze języka ogłoszeń: tuż przed wejściem w życie nowych przepisów udział ofert z neutralnymi nazwami stanowisk wynosił ok. 18%, a w pierwszym tygodniu lutego 2026 roku – już 53%. To jeden z najbardziej dynamicznych wskaźników zmian w komunikacji rekrutacyjnej.

Praca w sprzedaży to głównie praca stacjonarna

W sprzedaży nadal dominuje model stacjonarny odpowiadający za 68% ofert w tej specjalizacji w 2025 roku. Jednocześnie praca hybrydowa staje się coraz bardziej widoczna: obejmuje już 26% ogłoszeń, co pokazuje, że elastyczność przestaje być „dodatkiem”, a coraz częściej wchodzi do rynkowego standardu. Praca w pełni zdalna pozostaje w sprzedaży niszowa (6%), co jest spójne z charakterem ról – opartych na relacjach z klientem, wizytach, pracy w terenie lub obecności w punktach sprzedaży. Z perspektywy trendów to ważny sygnał: elastyczność rośnie, ale jej forma zależy od realiów branży, a nie od mody.

Benefity standardem w ogłoszeniach o pracę

W 2025 roku benefity pozapłacowe stały się trwałym elementem ofert pracy. W sprzedaży 76% ogłoszeń zawierało co najmniej jeden benefit. Najczęściej pracodawcy oferowali: prywatną opiekę medyczną (54%), dofinansowanie zajęć sportowych (52%) oraz ubezpieczenie na życie (49%). Jednak na poziomie „ponadstandardowej” oferty w sprzedaży widać wyraźne wyróżniki, które mówią dużo o realiach tej pracy. Częściej niż w innych specjalizacjach pojawiają się benefity narzędziowe i bezpośrednio powiązane z codziennymi obowiązkami: zniżki na produkty i usługi firmowe, samochód służbowy do użytku prywatnego, telefon do użytku prywatnego. To sygnał, że rywalizacja o kandydatów coraz rzadziej polega na samym posiadaniu benefitów, a coraz częściej na ich jakości i dopasowaniu do stylu życia oraz sposobu pracy danej grupy zawodowej.

Nie ilość, a jakość ofert pracy

Dane Pracuj.pl za 2025 rok pokazują sprzedaż jako stabilny filar rynku pracy, ale jednocześnie specjalizację mocno wystawioną na nowe oczekiwania kandydatów i zmiany standardów rekrutacyjnych. Rośnie mobilność pracowników i znaczenie jakości oferty, a transparentność wynagrodzeń oraz bardziej inkluzywny język ogłoszeń przestają być trendem – stają się rynkową normą. W praktyce oznacza to, że skuteczna rekrutacja w sprzedaży coraz częściej opiera się nie na liczbie publikowanych ogłoszeń, ale na przejrzystych zasadach, realnej wartości oferty i dopasowaniu do zmieniających się potrzeb kandydatów.

Źródło: Pracuj.pl

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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