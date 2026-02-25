REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Rozliczanie wynagrodzeń » Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r.

25 lutego 2026, 15:28
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
500 plus
Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r.
Shutterstock

Od 2025 r. (rzecz jasna i w 2026 r.) obowiązują nowe regulacje stażowe, wynikające z ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620). Najważniejszą nowością jest dodatkowa premia w kwocie 518 zł, wypłacana także w marcu 2026 r. Komu przysługuje? Kiedy i na jakich zasadach? Warto zaznaczyć, że nie chodzi o standardowe wynagrodzenie ze stażu ani o wliczanie jego okresu do ogólnego stażu pracy. To osobne świadczenie, regulowane osobnymi, precyzyjnymi warunkami.

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z 20 marca 2025 r. (Dz.U. poz. 620) wprowadziła do systemu istotne zmiany, w tym nową dopłatę. Główną innowacją jest gotówkowa premia w wysokości 518 zł, dostępna również w marcu 2026. Jak już było wskazane, nie należy mylić tej aukcji ze zwykłym stażem lub zliczaniem lat pracy do zatrudnienia etatowego. Ważne jest także zrozumienie, kto, kiedy i na jakich zasadach może z tego skorzystać.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r. Czy warto skorzystać ze stażu w marcu 2026 r.?

Tak, oczywiście staż wciąż pozostaje atrakcyjną ścieżką wejścia lub powrotu na rynek pracy, zwłaszcza dla osób mających trudności w znalezieniu zatrudnienia. Jest to szczególnie atrakcyjne, o tyle, że w 2025 r. zmieniły się przepisy. Obowiązuje nowa ustawa, tj. ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620). Dla organizatorów to instrument aktywizujący objęty wsparciem finansowym, które może zrekompensować część kosztów wdrożenia stażysty. Warunkiem uzyskania premii w kwocie 518 zł jest jednak spełnienie wymogów i przejście przez procedury.

Zobacz również:

Co reguluje zasady odbywania staży?

Zasady odbywania staży reguluje szczegółowo: Rozporządzenie z dnia 30 października 2025 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych (Dz.U. 2025 poz. 1536).

Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r.

Uszczegóławiając, ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620) wprowadziła od 1 czerwca 2025 r. istotne zmiany w organizacji staży. Jedna z najważniejszych praktycznych nowości to premia dla organizatora stażu w wysokości 518 zł za każdy pełny miesiąc trwania stażu, wypłacana ze środków Funduszu Pracy przez starostę pod określonymi warunkami.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r.

shutterstock

Czym jest staż według nowego prawa?

Staż to forma nabywania przez osobę bezrobotną wiedzy i umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem. Ustawa określa ramy organizacyjne stażu, jego minimalny i maksymalny czas trwania oraz mechanizmy nadzoru i potwierdzania efektów kształcenia praktycznego.

Kto może być organizatorem stażu i jakie są uprawnienia?

Uprawnienia organów administracyjnych w obszarze rynku pracy w oparciu o nowe regulacje ustawowe z 2025 r., to: pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy; rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; organizowanie i finansowanie form pomocy takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, prace interwencyjne i roboty publiczne; kontrola realizowanych form pomocy; realizacja zadań w ramach powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy.

Kto może organizować staż?

Organizatorem stażu może być:

  • pracodawca;
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;
  • podmiot ekonomii społecznej lub jednostka tworząca taki podmiot;
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca osobiście działalność rolniczą w Polsce.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w marcu 2026 r. Zasady przyznawania premii 518 zł — warunki i terminy

Jeżeli chodzi o uprawnienia organizatora stażu to generalne założenia są takie, że przysługuje premia — 518 zł za każdy pełny miesiąc realizowanego programu stażu. Warunek uzyskania premii — premia przysługuje, jeśli uczestnik w ciągu 12 miesięcy od zakończenia stażu uzyska dokument potwierdzający nabyte kompetencje.

Wniosek o premię — musi złożyć organizator, w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje. Istotny jest oczywiście nadzór i zaświadczenie — staż odbywa się na podstawie umowy między starostą, organizatorem i uczestnikiem; organizator wydaje opinię o nabytych umiejętnościach, a starosta wystawia zaświadczenie o odbyciu stażu.

Wynagrodzenie dla stażysty

Wynagrodzenie dla stażysty jest oczywiście unormowane. Stażysta otrzymuje stypendium na poziomie około 120% zasiłku dla bezrobotnych oraz ma opłacone składki emerytalne i rentowe i dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Nie ma prawa do składki chorobowej ani zasiłku chorobowego. Co istotne nie dochodzi do zawarcia stosunku pracy — staż nie tworzy stosunku pracy, ale ma charakter dydaktyczno-praktyczny i może ułatwić zatrudnienie po jego zakończeniu.

Praktyczny przykład zastosowania 518 zł premii także w marcu 2026 r.

Przykład: Pracodawca X organizuje staż dla osoby bezrobotnej na okres 4 miesięcy (styczeń — kwiecień 2026). Uczestnik kończy staż 31 kwietnia 2026 r. i na wiosnę 2026 r. uzyskuje dokument potwierdzający kompetencje wydany przez organizatora lub inną uprawnioną instytucję.

  • Staż trwa 4 pełne miesiące — organizator ma prawo do premii 518 zł za każdy pełny miesiąc, gdy zostaną spełnione warunki.
  • Uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający kompetencje — to jest w ciągu 12 miesięcy od zakończenia stażu.
  • Organizator składa wniosek o premię w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania dokumentu
  • Po rozpatrzeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów organizator otrzyma 518 zł × 4 = 2072 zł premii finansowanej ze środków Funduszu Pracy.
Ważne

Ważne: premia nie przysługuje automatycznie — konieczne jest spełnienie warunków ustawowych dotyczących potwierdzenia kompetencji oraz terminowe złożenie wniosku.

Ze zorganizowania takiego stażu płyną korzyści zarówno dla samego organizatora, dla stażysty, ale nawet dla budżetu Państwa. Dla organizatora korzyść jest oczywista, otrzymuje po pierwsze pracę stażysty jak i premię, która ma charakter motywacyjny i stanowi dodatek do innych źródeł finansowania stażu. Taki dodatek przyciąga podmioty skłonne zaangażować się w aktywizację zawodową. Dla stażysty korzyść jest taka, że się aktywizuje, że pracuje, że ma dostęp do praktycznego doświadczenia, otrzymuje stypendium/wynagrodzenie, ma prawo do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz opieki zdrowotnej; brak praw wynikających ze stosunku pracy w zakresie zasiłków chorobowych.

Kalendarz 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

Czy premia 518 zł za staż przysługuje także w marcu 2026 r.?

Tak. Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620) wprowadziła od 1 czerwca 2025 r. premię za każdy pełny miesiąc stażu, wypłacaną ze środków Funduszu Pracy przez starostę, pod określonymi warunkami.

Jakie są warunki uzyskania premii 518 zł dla organizatora stażu?

Premia przysługuje, jeśli uczestnik w ciągu 12 miesięcy od zakończenia stażu uzyska dokument potwierdzający nabyte kompetencje. Organizator musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania tego dokumentu.

Kto może organizować staż według ustawy z 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620)?

Pracodawca, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, podmiot ekonomii społecznej lub jednostka go tworząca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna oraz pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca osobiście działalność rolniczą w Polsce.

Czym jest staż według ustawy z 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620)?

Według ustawy staż to nabywanie przez osobę bezrobotną wiedzy i umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem. Ustawa określa ramy organizacyjne i mechanizmy nadzoru oraz potwierdzania efektów kształcenia praktycznego.

Jakie świadczenia otrzymuje stażysta według ustawy z 20 marca 2025 r.?

Stażysta otrzymuje stypendium na poziomie około 120% zasiłku dla bezrobotnych, opłacone składki emerytalne i rentowe oraz dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Nie ma prawa do składki chorobowej ani zasiłku chorobowego. Staż nie tworzy stosunku pracy.

Źródło: INFOR
