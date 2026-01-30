REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Rozliczanie wynagrodzeń » To szokujące jak wiele może zabrać komornik i jak wiele ma uprawnień w 2026

To szokujące jak wiele może zabrać komornik i jak wiele ma uprawnień w 2026

30 stycznia 2026, 09:15
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
smutek
To szokujące jak wiele może zabrać komornik i jak wiele ma uprawnień w 2026
Shutterstock

Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak szerokie uprawnienia ma komornik i w jak wielu sprawach może ingerować w nasze nieruchomości, rzeczy ruchome czy dochody. Zatem jakie uprawnienia i obowiązki ma komornik sądowy w 2026 r.?

rozwiń >

W ostatnich dniach w Internecie wrze od informacji dot. tego czy komornik może wejść na konto Revolut? Oczywiście na Infor.pl można znaleźć odpowiedź na to pytanie (link poniżej). To dobry moment, aby zastanowić się też nad samą istotą obowiązków komornika, oraz nad tym, jakie komornik ma uprawnienia i czy są jakieś prawne przeszkody, aby nie miał możliwości dokonywać skutecznych egzekucji.

Zobacz również:

Kim jest komornik sądowy? Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy, nazwa angielska to: Court receiver. Jak wskazuje sama ustawa o komornikach sądowych z dnia z dnia 22 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1458, dalej jako: ustawa): komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Oznacza to, że ma ochronę prawną, co zresztą jest logicznej mając na uwadze specyficzny charakter jego pracy i różnego rodzaju interwencje wobec dłużników, którzy nie rzadko wykazują się agresją. Oczywiście komornik nie działa całkowicie dowolnie i swobodnie. Wynika to z tego, że z założeni komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Oczywiście pomimo pewnego rodzaju podległości, generalnie komornik jest osobą niezawisłą. Wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy. Wiele osób ma negatywne skojarzeniami z komornikiem i może rzeczywiście ta praca jest czasami niewdzięczna ale komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Jego intencją i celem nie jest pozbawienie kogoś majątku a wyegzekwowanie należnych wierzycielowi świadczeń.

Co ważne wybierając komornika musi sprawdzić gdzie takowy działa. Dlaczego? Bo komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W rewirze może działać więcej niż jeden komornik.

Warto więc wiedzieć, co słusznie podkreśla Centralny Instytut Ochrony Pracy, że komornik w swojej pracy ma ciągłe pośrednie i bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi (np. negocjuje warunki spłaty długu) w związku z tym wymagana jest od niego duża odporność na stres, opanowanie, cierpliwość, wytrwałość, odpowiedzialność, rzetelność oraz bezwzględna uczciwość. Zawód komornika wiąże się czasami z brakiem akceptacji otoczenia co dodatkowo potęguje stres związany z jego wykonywaniem. Istotne jest dobre przygotowanie zawodowe, znajomość prawa obowiązujących przepisów. Komornik powinien śledzić na bieżąco zmiany aktów prawnych, wydawane na ten temat interpretacje i brać udział w szkoleniach, gdyż tylko w ten sposób może stale podnosić swoje kwalifikacje.

Czy komornik sądowy jest prawnikiem?

Tak, komornik sądowy jest prawnikiem. Musi skończyć studia prawnicze i przejść aplikację komorniczą, która trwa kilka lat. Następnie należy zdać skomplikowany, końcowy egzamin i dobyć asesurę komorniczą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie wykształcenie ma komornik?

Komornik sądowy ma wykształcenie wyższe, prawnicze.

Jak zostać komornikiem sądowym?

Aby móc zostać komornikiem należy spełnić konkretne wymagania. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków komornika;
  • odbyła aplikację komorniczą, zwaną dalej "aplikacją";
  • złożyła egzamin komorniczy;
  • pracowała w charakterze asesora przez okres co najmniej 2 lata;
  • ukończyła 28 lat.

Jakie uprawnienia ma komornik sądowy 2026?

Komornik sądowy w 2026 roku ma sporo różnych uprawnień, które są regulowane przepisami prawa. Oto kilka najważniejszych uprawnień komornika sądowego:

  1. Zajęcie majątku dłużnika: Komornik może zająć różne rzeczy należące do dłużnika, takie jak rzeczy ruchome, nieruchomości, pieniądze na koncie bankowym, emeryturę, wynagrodzenie i inne prawa majątkowe.
  2. Zajęcie konta bankowego: Komornik ma prawo zająć pieniądze znajdujące się na koncie bankowym dłużnika.
  3. Potrącenie z wynagrodzenia za pracę: Komornik może żądać od pracodawcy dokonania określonego potrącenia na poczet spłaty zaległych należności i wierzytelności;
  4. Sprzedaż majątku: Jeśli komornik zajmie jakiś przedmiot, może go sprzedać na publicznej licytacji. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi określony % wartości rynkowej przedmiotu.
  5. Wejście na posesję: Komornik może wejść na teren nieruchomości dłużnika, nawet jeśli go tam nie ma. Może też wynająć ślusarza do otwarcia zamków i przeszukać lokal oraz wszelkie schowki.

Jakie obowiązki ma komornik sądowy?

Do podstawowych i najważniejszych obowiązków komornika sądowego należy w szczególności:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.1));
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 zn. 1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  4. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
  5. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  6. podejmowania czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  7. sporządzanie protokołów z wykonywanych egzekucji, zapisywanie w rejestrze akt sprawy poszczególnych czynności, księgowanie wszelkich operacji finansowych, sporządzanie półrocznych i rocznych raportów ze swoich czynności;
  8. na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  9. wzywanie osób, których dotyczy postępowanie egzekucyjne, instytucji, organów administracji państwowej itp. do składania wyjaśnień oraz udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
  10. zawiadamianie strony o postępach w sprawie i udzielanie na jej prośbę wielkich informacji o postępowaniu;
  11. ocena wielkości majątku dłużnika (samodzielnie lub z pomocą biegłego).
Ważne

Praca komornika sądowego ma charakter indywidualny i samodzielny. Komornik sądowy pracuje zarówno w kancelarii komorniczej (przyjmowanie interesantów, sporządzanie raportów, protokołów, przydzielanie pracownikom kancelarii zadań itp.), jak i w terenie (np. zajmowanie majątków dłużników, zbieranie informacji do sprawy). Praca komornika zazwyczaj odbywa się w godzinach pracy kancelarii, w dni powszednie. Niekiedy zachodzi potrzeba pracy w innych dniach czy godzinach (np. przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych). Wówczas komornik musi mieć pozwolenie Prezesa Sądu Rejonowego - tak podkreśla Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Podstawa prawna

Ustawa o komornikach sądowych z dnia z dnia 22 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1458)

