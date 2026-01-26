REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezpieczenie chorobowe » Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?

Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 10:06
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.

Polecamy: Kodeks Pracy 2026

Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Rok

Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej (za ZUS, w mln)

2021

270,1

2022

274,3

2023

273,5

2024

276,2

2025

277,6

Najczęstszą przyczyną chorobową absencji w 2025 r. były:

Najczęstszą przyczyną chorobową absencji w 2025 r. były:

  • choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 17,5% ogółu liczby dni absencji (42,4 mln dni absencji chorobowej),
  • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 14,1% (34,1 mln dni),
  • choroby układu oddechowego – 13,6% (32,9 mln dni),
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 13,1% (31,7 mln dni),
  • ciąża, poród i połóg – 13,1% (31,6 mln dni).

Rosnąca skala absencji chorobowej to nie jest efekt chwilowego kryzysu zdrowotnego społeczeństwa, ale sygnał narastających, systemowych zaniedbań w obszarze profilaktyk [Komentarz eksperta]

Zdaniem Piotra Leszczyńskiego, Dyrektora Medycznego w LongLife:

Rosnąca skala absencji chorobowej to nie jest efekt chwilowego kryzysu zdrowotnego społeczeństwa, ale sygnał narastających, systemowych zaniedbań w obszarze profilaktyki – zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. W gabinetach coraz częściej widzimy osoby, które przez lata funkcjonowały na rezerwie – z podwyższonym ciśnieniem, zaburzeniami metabolicznymi, przewlekłym stresem czy pierwszymi objawami chorób sercowo-naczyniowych. Te problemy nie powodują krótkich zwolnień, tylko nagłe, długie nieobecności wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana.

REKLAMA

Długotrwałe L4 a zagrożenie w przypadku pracowników na kluczowych stanowiskach, których trudno jest zastąpić, np. kadry menedżerskiej i zarządzającej

Tworzy to szczególne zagrożenie w przypadku pracowników na kluczowych stanowiskach, których trudno jest zastąpić, np. kadry menedżerskiej i zarządzającej. Obecnie wielu menedżerów wchodzi w wiek 40+ i 50+, a to właśnie wtedy statystycznie rośnie ryzyko zawałów, udarów czy nowotworów. Jednocześnie osoby te, niezwykle zaangażowane w swoją pracę, często ignorują pierwsze sygnały ostrzegawcze, bo „nie mają czasu chorować”. W efekcie znikają z organizacji z dnia na dzień na wiele tygodni lub miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Potwierdzają to dane ZUS, według których w 2025 prawie połowa dni absencji z tytułu choroby własnej wśród mężczyzn przypadała na osoby w wieku 40-59 lat. Wśród kobiet statystykę zaburzają nieco dni chorobowe wykorzystywane przez kobiety między 30 a 39 rż. ze względu na ciąże, ale mimo to wyraźnie widoczne jest, że również kobiety w przedziale 40-59 lat chorują częściej. Z medycznego punktu widzenia większości tych scenariuszy można było zapobiec albo znacząco skrócić spowodowane przez nie absencje.

Choroba przestaje być problemem zdrowotnym pracownika, a zaczyna być zagrożeniem dla ciągłości biznesu, projektów i zespołów

W momencie wystąpienia absencji choroba przestaje być problemem zdrowotnym pracownika, a zaczyna być zagrożeniem dla ciągłości biznesu, projektów i zespołów. Zmiany demograficzne pokazują, że profilaktyka w miejscu pracy – dobrze zaprojektowana, długofalowa i oparta na danych medycznych – nie jest zwykłym benefitem ani chwilową modą. To jedno z niewielu narzędzi, które pozwala zmniejszyć skalę długich nieobecności, zanim staną się one kryzysem dla całej firmy.

Źródło: W LongLife. Autor Komentarza: Piotr Leszczyński, Dyrektor Medyczny w LongLife i członek zarządu. Lekarz z pasją do holistycznego podejścia do zdrowia. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W oparciu o doświadczenie w pracy z pacjentami skierował swoje działania na tematykę zdrowia publicznego, specjalizując się w edukacji zdrowotnej i profilaktyce chorób, szczególnie w zakresie zastosowania badań przesiewowych i diagnostyki mobilnej. Jako członek międzynarodowych towarzystw, takich jak American College of Preventive Medicine i European Society of Preventive Medicine oraz British Society of Lifestyle Medicine i Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia koncentruje się na promowaniu zdrowego trybu życia zgodnie z zasadami medycyny stylu życia.

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Dla tych niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł – są oficjalne wieści z ZUS
Dla tych niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł – są oficjalne wieści z ZUS
Uwaga pracodawcy i pracownicy: za brak umowy czy wypłatę pod stołem grozi w 2026 r. do 45 000 zł kary
Uwaga pracodawcy i pracownicy: za brak umowy czy wypłatę pod stołem grozi w 2026 r. do 45 000 zł kary
Świadczenie specjalne z ZUS na 2026 r. [dla kogo, kiedy, od kogo i ile]
Świadczenie specjalne z ZUS na 2026 r. [dla kogo, kiedy, od kogo i ile]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Praca podczas choroby - kobiety rzadko pozwalają sobie na odpoczynek i regenerację
23 sty 2026

Zmiana podejścia do choroby - tak, by dawać sobie prawo do odpoczynku i regeneracji bez poczucia winy - jest celem kampanii „MAMY czas na zdrowie”. Kampania to nie tylko wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw, ale również budowanie świadomości społecznej oraz konkretne aktywności na rzecz tworzenia przyjaźniejszych miejsc pracy.
Reforma PIP a przyszłość kontraktów B2B w IT – między ochroną pracownika a specyfiką branży
22 sty 2026

Planowane zmiany w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy, co do których wciąż toczą się rozmowy na szczeblu rządowym, to być może jeden z najbardziej przełomowych projektów legislacyjnych dla polskiego rynku pracy w ostatnich latach, a branża IT będzie jednym z sektorów, który (jeśli projekt dojdzie do skutku odczuje je najsilniej).
Płace będą rosły wolniej od stycznia 2026 r. Analitycy przewidują możliwy wpływ na decyzje RPP
22 sty 2026

Dynamika płac od stycznia powróci do trendu spadkowego m.in. dzięki mniejszej niż w poprzednich latach skali wzrostu płacy minimalnej - ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS o wynagrodzeniach. Dodali, że dane te mogą zmniejszyć skłonność RPP do obniżki stóp na posiedzeniu w lutym.

REKLAMA

PFRON zwraca pieniądze za asystenta w pracy. Sprawdź, czy Ci się należy
21 sty 2026

Tysiące pracodawców w Polsce nie korzysta z refundacji, która im przysługuje. Jeśli zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością i wyznaczyłeś kogoś do jej pomocy – możesz odzyskać część kosztów. PFRON zwraca pieniądze za takie wsparcie. Wystarczy złożyć wniosek. Wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku i ile realnie można zyskać w tym roku.
800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?
21 sty 2026

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie? Wyobraź sobie: dostajesz dodatkowe 800 zł co miesiąc na emeryturze czy rencie – za każde dziecko, które wychowałeś w czasach, gdy państwo nie dało Ci nawet złotówki. Dziś Twoje dzieci płacą podatki w naszym kraju, finansują owe 800+ dla milionów rodzin, a Ty ledwo wiążesz koniec z końcem. Seniorzy mówią dość. I wcale nie chcą „wszystkiego naraz” – chcą po prostu symbolicznego „dziękuję” no i też pieniędzy od państwa. Czy w 2026 roku wreszcie je dostaną?
Dla tych niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł – są oficjalne wieści z ZUS
22 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające wreszcie dla większej grupy osób z niepełnosprawnościami. Już nie 78, a od 70 punktów w skali potrzeby wsparcia – tyle wystarczy, by od nowego roku otrzymywać świadczenie wspierające. To największa zmiana od momentu wprowadzenia tego świadczenia i realna szansa na wsparcie dla dziesiątek tysięcy osób, które do tej pory były tuż poniżej progu. W artykule podpowiadamy też o co pytania WZON na komisji i na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby otrzymać pozytywną decyzję.
Nowe przepisy wzbudzają kontrowersje. Jak stosować regulacje o neutralnych płciowo nazwach stanowisk pracy?
22 sty 2026

Pod koniec grudnia 2025 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące neutralnych płciowo nazw stanowisk pracy. Pracodawcy dostosowują się do nowego obowiązku, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.

REKLAMA

Od 1 marca 2026 r. z ZUS na dziecko około 1500 zł (800 plus i 687 zł). Tylko dla niektórych dzieci [wstępna prognoza]
22 sty 2026

Od 1 marca 2026 r. z ZUS na dziecko prawie 1500 zł, bo 800 plus i około 687 zł. Jednak co ważne takie pieniądze są tylko dla niektórych dzieci - bowiem chodzi o specyficzną sytuację prawną i rodzinną owych dzieci. Warto jednak o tym pisać i podnosić świadomość społeczną na temat obowiązującego prawa. Na ten moment wiemy, że od 1 marca 2026 r,. świadczenia z ZUS będą zwaloryzowane, jednak póki co mamy tylko prognozy i komunikat z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. Na oficjalne wieści musimy poczekać do około połowy lutego.
Zbieranie haków na pracownika i "chomikowanie" przyczyn wypowiedzenia. Czy zgodne z prawem?
22 sty 2026

Czy można (mówiąc kolokwialnie) zbierać haki na pracowników i wyczekiwać na dobry moment rozwiązania umowy, kumulując sobie tym samym przyczyny rozwiązania umowy i je chomikować? Warto znać aktualne orzecznictwo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jak i przepisy dyrektywy i KP - by wiedzieć, co potencjalnie czeka nas w sądzie, gdy znajdziemy się w podobnej sytuacji. Jednym z bardziej interesujących zagadnień jest dezaktualizacja przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, a wręcz tzw. "przechowywanie" przyczyny potencjalnego wypowiedzenia. Co to oznacza i jak długo można czekać na złożenie pracownikowi pisma kończącego współpracę?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA