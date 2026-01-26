W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.

Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.

Rok Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej (za ZUS, w mln) 2021 270,1 2022 274,3 2023 273,5 2024 276,2 2025 277,6

Najczęstszą przyczyną chorobową absencji w 2025 r. były:

choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 17,5% ogółu liczby dni absencji (42,4 mln dni absencji chorobowej),

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 14,1% (34,1 mln dni),

choroby układu oddechowego – 13,6% (32,9 mln dni),

urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 13,1% (31,7 mln dni),

ciąża, poród i połóg – 13,1% (31,6 mln dni).

Rosnąca skala absencji chorobowej to nie jest efekt chwilowego kryzysu zdrowotnego społeczeństwa, ale sygnał narastających, systemowych zaniedbań w obszarze profilaktyk [Komentarz eksperta]

Zdaniem Piotra Leszczyńskiego, Dyrektora Medycznego w LongLife:

Rosnąca skala absencji chorobowej to nie jest efekt chwilowego kryzysu zdrowotnego społeczeństwa, ale sygnał narastających, systemowych zaniedbań w obszarze profilaktyki – zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. W gabinetach coraz częściej widzimy osoby, które przez lata funkcjonowały na rezerwie – z podwyższonym ciśnieniem, zaburzeniami metabolicznymi, przewlekłym stresem czy pierwszymi objawami chorób sercowo-naczyniowych. Te problemy nie powodują krótkich zwolnień, tylko nagłe, długie nieobecności wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana.

Długotrwałe L4 a zagrożenie w przypadku pracowników na kluczowych stanowiskach, których trudno jest zastąpić, np. kadry menedżerskiej i zarządzającej

Tworzy to szczególne zagrożenie w przypadku pracowników na kluczowych stanowiskach, których trudno jest zastąpić, np. kadry menedżerskiej i zarządzającej. Obecnie wielu menedżerów wchodzi w wiek 40+ i 50+, a to właśnie wtedy statystycznie rośnie ryzyko zawałów, udarów czy nowotworów. Jednocześnie osoby te, niezwykle zaangażowane w swoją pracę, często ignorują pierwsze sygnały ostrzegawcze, bo „nie mają czasu chorować”. W efekcie znikają z organizacji z dnia na dzień na wiele tygodni lub miesięcy.

Potwierdzają to dane ZUS, według których w 2025 prawie połowa dni absencji z tytułu choroby własnej wśród mężczyzn przypadała na osoby w wieku 40-59 lat. Wśród kobiet statystykę zaburzają nieco dni chorobowe wykorzystywane przez kobiety między 30 a 39 rż. ze względu na ciąże, ale mimo to wyraźnie widoczne jest, że również kobiety w przedziale 40-59 lat chorują częściej. Z medycznego punktu widzenia większości tych scenariuszy można było zapobiec albo znacząco skrócić spowodowane przez nie absencje.

Choroba przestaje być problemem zdrowotnym pracownika, a zaczyna być zagrożeniem dla ciągłości biznesu, projektów i zespołów

W momencie wystąpienia absencji choroba przestaje być problemem zdrowotnym pracownika, a zaczyna być zagrożeniem dla ciągłości biznesu, projektów i zespołów. Zmiany demograficzne pokazują, że profilaktyka w miejscu pracy – dobrze zaprojektowana, długofalowa i oparta na danych medycznych – nie jest zwykłym benefitem ani chwilową modą. To jedno z niewielu narzędzi, które pozwala zmniejszyć skalę długich nieobecności, zanim staną się one kryzysem dla całej firmy.

Źródło: W LongLife. Autor Komentarza: Piotr Leszczyński, Dyrektor Medyczny w LongLife i członek zarządu. Lekarz z pasją do holistycznego podejścia do zdrowia. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W oparciu o doświadczenie w pracy z pacjentami skierował swoje działania na tematykę zdrowia publicznego, specjalizując się w edukacji zdrowotnej i profilaktyce chorób, szczególnie w zakresie zastosowania badań przesiewowych i diagnostyki mobilnej. Jako członek międzynarodowych towarzystw, takich jak American College of Preventive Medicine i European Society of Preventive Medicine oraz British Society of Lifestyle Medicine i Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia koncentruje się na promowaniu zdrowego trybu życia zgodnie z zasadami medycyny stylu życia.