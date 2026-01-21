Dla niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł

REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Dla niepełnosprawnych w 2026: 70–74 pkt ok. 788 zł; 75–79 pkt ok. 1 180 zł; 80–84 pkt ok. 1 573 zł; 85–89 pkt ok. 2 360 zł; 90–94 pkt ok. 3 540 zł; 95–100 pkt ok. 4 327 zł

Dla niepełnosprawnych w 2026: 70–74 pkt ok. 788 zł; 75–79 pkt ok. 1 180 zł; 80–84 pkt ok. 1 573 zł; 85–89 pkt ok. 2 360 zł; 90–94 pkt ok. 3 540 zł; 95–100 pkt ok. 4 327 zł

21 stycznia 2026, 17:30
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
niepełnosprawni
Dla niepełnosprawnych w 2026: 70–74 pkt ok. 788 zł; 75–79 pkt ok. 1 180 zł; 80–84 pkt ok. 1 573 zł; 85–89 pkt ok. 2 360 zł; 90–94 pkt ok. 3 540 zł; 95–100 pkt ok. 4 327 zł
Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające wreszcie dla większej grupy osób z niepełnosprawnościami. Już nie 78, a od 70 punktów w skali potrzeby wsparcia – tyle wystarczy, by od nowego roku otrzymywać świadczenie wspierające. To największa zmiana od momentu wprowadzenia tego świadczenia i realna szansa na wsparcie dla dziesiątek tysięcy osób, które do tej pory były tuż poniżej progu.

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, za osobę pobierającą świadczenie wspierające, jak i za jej opiekuna, który nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, ZUS będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Ponadto, za opiekuna niepozostającego w zatrudnieniu, który wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające, ZUS będzie opłacał również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przez okres sprawowania opieki.

Zobacz również:

Kto ma prawo do świadczenia wspierającego 2026?

Prawo do świadczenia wspierającego w 2026 otrzymasz, jeśli:

  • masz skończone 18 lat,
  • jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy,
  • mieszkasz w Polsce,
  • masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Dla niepełnosprawnych w 2026: 70–74 pkt ok. 788 zł; 75–79 pkt ok. 1 180 zł; 80–84 pkt ok. 1 573 zł; 85–89 pkt ok. 2 360 zł; 90–94 pkt ok. 3 540 zł; 95–100 pkt ok. 4 327 zł

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające przysługuje już od 70 punktów (wcześniej od 78). Oznacza to, że osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością, które dotychczas dostawały 0 zł, wreszcie otrzymają realne pieniądze na życie.

Dla niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł

Dla niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł

Dla niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł. Ile można dostać od 2026 r.?

Wysokość świadczenia zależy wyłącznie od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia i jest powiązana z rentą socjalną (obecnie 1969,33 zł po waloryzacji marcowej 2025, czekamy co będzie w marcu 2026). Poniższe kwoty obowiązują do końca lutego 2026:

  • 70–74 pkt → ok. 788 zł
  • 75–79 pkt → ok. 1 180 zł
  • 80–84 pkt → ok. 1 573 zł
  • 85–89 pkt → ok. 2 360 zł
  • 90–94 pkt → ok. 3 540 zł
  • 95–100 pkt → ok. 4 327 zł (czyli 220% renty socjalnej – maksymalna kwota)

Jak złożyć wniosek po nowemu?

Pisząc prosto: najpierw idziesz do wojewódzkiego zespołu (WZON) po decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia (minimum 70 pkt). Z tą decyzją składasz wniosek o świadczenie wspierające – wyłącznie elektronicznie: przez PUE ZUS, Emp@tia, bankowość elektroniczną. Nie ma już drogi papierowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podsumowując, od 1 stycznia 2026 próg spada z 78 do 70 punktów. Osoby z 69 pkt i mniej nadal nie dostaną ani grosza (oficjalne stanowisko ZUS). Kwokta świadczenia rośnie automatycznie z waloryzacją renty socjalnej. Maksymalnie można dostać ponad 4,3 tys. zł miesięcznie. Wniosek tylko online – warto zrobić to jak najszybciej po otrzymaniu decyzji o punktach

POLECAMY: KODEKS PRACY 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429, ze zm)

