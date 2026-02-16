REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Opłacanie składek » Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy

Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy

16 lutego 2026, 13:26
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy. Uszczegóławiając, chodzi o problem żądania opłacenia zaległych składek od przedsiębiorców faktycznie niewykonujących działalności, a niezgłaszających wykreślenia firmy z CEIDG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło interwencję a resort pracy odpowiedział.

Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy

Po artykule prasowym "Gazety Wyborczej", który zwrócił uwagę na problem żądania opłacenia zaległych składek od przedsiębiorców faktycznie niewykonujących działalności, a niezgłaszających wykreślenia firmy z CEIDG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło interwencję.

Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Biura RPO, Anna Szałek, wystąpiła do dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), Elżbiety Wiśniewskiej, o stanowisko w sprawie. Chodziło w szczególności o określanie dat rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia działalności oraz opłacania składek, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii, że wpis do CEIDG ma charakter deklaratoryjny, a przedsiębiorca może samodzielnie określać daty, nawet z datą wsteczną.

Odpowiedź MRPiPS i procedura ZUS

MRPiPS w odpowiedzi wskazało, że składki są należne za okres faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże, jeżeli płatnik nie wywiązuje się z obowiązków, a jego konto nie zostało wyrejestrowane w CEIDG (nawet z datą wsteczną), ZUS ma obowiązek egzekwowania należności.

Techniczny dokument wyrejestrowujący (ZUS ZWPA)

W przypadku kont, na których od dłuższego czasu nie składano dokumentów ubezpieczeniowych i nie dokonywano wpłat, ZUS cyklicznie tworzy techniczny dokument wyrejestrowujący (ZUS ZWPA). Ma to na celu domknięcie okresów obowiązku opłacania składek przy podejrzeniu zakończenia działalności pomimo braku formalnego wyrejestrowania.

Ważne

W stosunku do takich kont podejmowane są postępowania wyjaśniające, których celem jest ustalenie faktycznego okresu prowadzenia działalności i sporządzenie poprawnych dokumentów. Jeśli postępowanie potwierdzi, że płatnik powinien opłacać składki, sporządzane są dokumenty ZUS ZFA/ZPA w celu ponownego otwarcia obowiązku opłacania składek. Następuje to po zakończeniu postępowania i ewentualnym uprawomocnieniu się decyzji o podleganiu ubezpieczeniom.

W ramach postępowania wyjaśniającego ZUS może zwrócić się do organu ewidencyjnego o ustalenie, czy działalność była faktycznie prowadzona, oraz do urzędu skarbowego o informacje dotyczące składanych PIT-ów

W ramach postępowania wyjaśniającego ZUS może zwrócić się do organu ewidencyjnego o ustalenie, czy działalność była faktycznie prowadzona, oraz do urzędu skarbowego o informacje dotyczące składanych PIT-ów. MRPiPS podkreśla, że osoby prowadzące działalność nie są zwolnione z obowiązku rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym nawet przy zerowym przychodzie. Zerowy przychód nie oznacza jednoznacznie, że działalność nie jest prowadzona – musi to zostać udowodnione w postępowaniu.

Przedawnienie należności

Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w spornym okresie działalność była prowadzona, ZUS będzie dochodził składek, ale wyłącznie za okres nieprzedawniony.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 24 ust. 4 oraz ust. 6a-6h) wprowadzają generalną zasadę, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat (z uwzględnieniem przesłanek zawieszających lub przerywających bieg okresu). Oznacza to, że po okresie przedawnienia: ZUS nie może dochodzić zobowiązań, płatnik nie może ich uregulować nawet dobrowolnie, należności nie podlegają zwrotowi.

POLECAMY szkolenie: Równość i przejrzystość wynagrodzeń w praktyce – narzędzia i dobre praktyki

Źródło: INFOR
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
