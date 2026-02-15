Minimum 15 000 zł z ZUS za brak L4 (za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej). Wnioski ruszają od 23 lutego 2026 r.

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]
Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza płatników składek do udziału w konkursie, którego celem jest wybór projektów realizowanych w 2027 roku. Przedsięwzięcia te mają służyć utrzymaniu zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej poprzez poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz redukcję niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
W regulaminie konkursu czytamy o jego istocie i przyczynie powołania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizując działania prewencyjne skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej ubezpieczonych, wspierając płatników składek we wdrażaniu projektów poprawiających warunki pracy, upowszechniając wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz dążąc do budowania w każdym miejscu pracy kultury bezpieczeństwa opartej o dbałość o bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i dobrostan, kieruje się założeniami strategii Vision Zero, opracowanej i realizowanej pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ang. International Social Security Association).
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 lutego do 24 marca 2026 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2027 r. wynosi 150 000 000,00 PLN. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 15 000,00 PLN.
Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą: 1) dla działań inwestycyjnych – 345 000,00 zł; 2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 350 000,00 zł, w tym: a) 345 000,00 zł na działania inwestycyjne, b) 5 000,00 zł dla działań doradczych. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.
Środki mogą zostać przeznaczone na działania w zakresie:
- bezpieczeństwa instalacji, maszyn i urządzeń; ochrony przed hałasem, drganiami, promieniowaniem elektromagnetycznym i optycznym;
- ochrony przed energią elektryczną; wentylacji i uzdatniania powietrza;
- bezpieczeństwa pracy na wysokości i w zagłębieniach;
- ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
- ochrony przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi oraz zakupu środków ochrony indywidualnej.
Udział w konkursie mogą wziąć płatnicy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek społecznych, zdrowotnych ani podatków, a także nie znajdują się w stanie upadłości, likwidacji czy pod zarządem komisarycznym. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały środki lub zostały zobowiązane do ich zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat.
Szczegółowe dokumenty, w tym regulamin, formularze wniosków, wzory umów oraz wytyczne dotyczące oceny ryzyka zawodowego i obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, dostępne są do pobrania na stronie BIP ZUS. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się drogą mailową pod adresem konkurs@zus.pl, wcześniej sprawdzając dostępny katalog przykładowych pytań i odpowiedzi. Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania
- Regulamin konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2026 r.
- Załącznik Nr 1 - Kryteria wyboru projektów w ramach Programu dofinansowania;
- Załącznik Nr 2 - Formularz wniosku o dofinansowanie;
- Załącznik Nr 3 - Instrukcja wypełniania i wysyłania wniosku;
- Załącznik Nr 4 - Katalog działań inwestycyjnych i doradczych;
- Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia wnioskodawcy;
- Załącznik Nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie;
- Załącznik Nr 6a - Wzór umowy o dofinansowanie dla płatnika nieposiadającego osobowości prawnej;
- Załącznik Nr 7 - Wytyczne do opracowania oceny ryzyka zawodowego;
- Załącznik Nr 8 - Wytyczne do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1644)
