Minimum 15 000 zł z ZUS za brak L4 (za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej). Wnioski ruszają od 23 lutego 2026 r.

Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]

15 lutego 2026, 11:53
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Dla kogo, kiedy i ile?
GazetaPrawna.pl

Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Dla kogo, kiedy i ile?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza płatników składek do udziału w konkursie, którego celem jest wybór projektów realizowanych w 2027 roku. Przedsięwzięcia te mają służyć utrzymaniu zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej poprzez poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz redukcję niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

W regulaminie konkursu czytamy o jego istocie i przyczynie powołania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizując działania prewencyjne skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej ubezpieczonych, wspierając płatników składek we wdrażaniu projektów poprawiających warunki pracy, upowszechniając wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz dążąc do budowania w każdym miejscu pracy kultury bezpieczeństwa opartej o dbałość o bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i dobrostan, kieruje się założeniami strategii Vision Zero, opracowanej i realizowanej pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ang. International Social Security Association).

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]. Kiedy wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 lutego do 24 marca 2026 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2027 r. wynosi 150 000 000,00 PLN. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 15 000,00 PLN.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą: 1) dla działań inwestycyjnych – 345 000,00 zł; 2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 350 000,00 zł, w tym: a) 345 000,00 zł na działania inwestycyjne, b) 5 000,00 zł dla działań doradczych. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]. Na co można przeznaczyć pieniądze?

Środki mogą zostać przeznaczone na działania w zakresie:

  • bezpieczeństwa instalacji, maszyn i urządzeń; ochrony przed hałasem, drganiami, promieniowaniem elektromagnetycznym i optycznym;
  • ochrony przed energią elektryczną; wentylacji i uzdatniania powietrza;
  • bezpieczeństwa pracy na wysokości i w zagłębieniach;
  • ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • ochrony przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi oraz zakupu środków ochrony indywidualnej.
Ważne

Udział w konkursie mogą wziąć płatnicy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek społecznych, zdrowotnych ani podatków, a także nie znajdują się w stanie upadłości, likwidacji czy pod zarządem komisarycznym. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały środki lub zostały zobowiązane do ich zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat.

WARUNKI KONKURSU: ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Szczegółowe dokumenty, w tym regulamin, formularze wniosków, wzory umów oraz wytyczne dotyczące oceny ryzyka zawodowego i obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, dostępne są do pobrania na stronie BIP ZUS. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się drogą mailową pod adresem konkurs@zus.pl, wcześniej sprawdzając dostępny katalog przykładowych pytań i odpowiedzi. Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1644)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

